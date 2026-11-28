A karácsonyi hangulatba burkolózott Miskolcon fényárban úszó terek, varázslatos fényfestések, forró téli italok és ünnepi ínyencségek adják meg az alaphangulatot. (x)

Ha idén egy igazán hangulatos adventi kiruccanásra vágytok, Miskolc a tökéletes úti cél. A Bükk szívében november 27-től ünnepi fények, karácsonyi vásár, koncertek és különleges családi programok gondoskodnak arról, hogy még közelebb kerüljetek az ünnep varázsához.

Adventi vásár, koncertek és élmények Miskolc belvárosában

Az ünnepi készülődés központja a Szent István tér, ahol november 27. és december 30. között kézműves vásár, ínycsiklandó finomságok és változatos koncertek várják a látogatókat. Az idei fellépők között olyan előadókat is köszönthettek, mint Pál Dénes, Szabó Ádám, Wolf Kati, Szandi, Janicsák Veca és Gájer Bálint.

A vasárnapi gyertyagyújtásokon helyi közösségek teremtenek meghitt ünnepi hangulatot, péntekenként pedig fiatal miskolci tehetségek mutatkoznak be az Advent csillagai programsorozat keretében.

A téren óriáskerék, korcsolyapálya, körhinta és mesevonat is színesíti a kínálatot, a kézműves foglalkozásokon pedig saját karácsonyi díszeket is készíthettek.

Karácsonyi fényvarázs a város több pontján

A miskolci advent egyik legnagyobb és legismertebb látványossága az adventi villamos, amelyet immár kilencedik alkalommal választottak Európa legszebbjének. A különleges fényekbe öltöztetett szerelvény már önmagában is megér egy utazást: szálljatok fel a mozgó Karácsonyországba és fedezzétek fel ünnepi hangulatban a várost.

Lillafüreden, a Palotaszálló szomszédságában található Szinva-vízesés sötétedés után ünnepi fényfestésbe öltözik. A színes fények és látványos minták egészen mesebeli hangulatot varázsolnak a téli környezetbe.

A miskolctapolcai Csónakázó-tó ünnepi díszkivilágítása különleges háttér a közös családi fotókhoz. Egy termálfürdős kikapcsolódás után mindenképpen érdemes esti sétát is beiktatni a csillogó víztükör körül.

Mikulásvonattal a Mesebirodalomba

Évről évre a családok egyik nagy kedvence a Diósgyőri Mikulásvonat, amely ünnepi díszbe öltöztetett erdei vasúti szerelvényekkel szállítja utasait a Lillafüredi Mesebirodalomba, ahol fényerdő, a Grincs és a Trollok, valamint maga a Mikulás várja a gyerekeket. A hivatásos színészek zenés előadásai és varázslatos programjai december 13-ig látogathatók, a férőhelyeket pedig érdemes online előre lefoglalni.

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Karácsonyváró hosszú hétvége Miskolcon

Ha több napra érkeztek a városba, a karácsonyi programok mellett fedezzétek fel Lillafüred téli panorámáját és a Bükk festői kirándulóhelyeit is. A zimankós kirándulások után Miskolctapolcán az Ellipsum Élményfürdő és a felújított Barlangfürdő kínál lélekmelengető kikapcsolódást.

Az adventi időszakban a Miskolci Állatkert istállóban felállított Betlehemmel várja a családokat, december első hétvégéjén pecsétgyűjtő-játékkal hozza el a Mikulást a legkisebbeknek, karácsony után pedig látványetetésekkel ünnepelhetitek az Állatok Karácsonyát.

A város országos hírű éttermei pedig izgalmas gasztronómiai élményekkel teszik teljessé az utazás minden percét.

Az adventi programnaptárt ide kattintva, további kihagyhatatlan miskolci élményeket és programajánlókat pedig ide kattintva a Hello Miskolc weboldalán találtok.

Téli élmények Miskolc csodaországában: