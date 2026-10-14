40+ fergeteges hétvégi program Budapesten és környékén – 2026. október 15-18.

Íme a legjobb programok október harmadik hétvégéjére Budapesten és környékén, ahol ezúttal is nagyszerű koncertek, filmek, vezetett séták és felejthetetlen élmények várnak benneteket.

Többnapos hétvégi programok Budapesten és környékén

Budapest Fafesztivál (2026. október 15-17.)

Három napon keresztül számos vezetett séta, előadás, bemutató, kiállítás és egyéb izgalmas esemény során beszélgethettek arról, hogy mit jelentenek a környezetünkben élő vagy éppen halott fák, miközben bejárjátok a Margitszigetet, a Budai Arborétumot vagy éppen a Gellért-hegyet. A programok ingyenesek, de regisztrációhoz kötöttek.

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Art Market Budapest // MTK Sportpark (2026. október 15-18.)

Közép- és Kelet-Európa első számú képzőművészeti vására idén október 15. és 18. között mutatja be a legizgalmasabb kortárs alkotásokat, galériákat és napjaink feltörekvő művészgenerációját. A kiállítók több mint 50 országból érkeznek az Art Market Budapestre, melynek idén az MTK Sportpark ad otthont.

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Őszi Margó Irodalmi Fesztivál // Nemzeti Táncszínház (2026. október 15-18.)

Idén ősszel is segít képbe kerülni a világ- és a magyar irodalom aktuális remekeivel az immár 15 éves Margó Irodalmi Fesztivál. A Liszt Ünnep keretében október 15. és 18. között ingyenes könyvbemutatókon vehettek részt – a Nemzeti Táncszínházba érkezik például Mart Kivastik, Ragnar Ólafsson és Beatrix Serrano -, de sor kerül a legjobb első prózakötet szerzőjének járó Margó-díj átadására is. Az esti irodalmi-zenei blokk egyik fellépője a folk-rock műfajt képviselő MORDÁI, továbbá élőben először hallhatja a közönség a Kiss Tibor Noé: Olvadás című regényéhez készült zenei műsort.

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Szemrevaló Filmfesztivál // Művész mozi (2026. október 15-25.)

Október 15. és 25. között rendezik meg a 15. Szemrevaló Filmfesztivált a budapesti Művész moziban. A Svájci Nagykövetség, az Osztrák Kulturális Fórum és a Goethe Intézet közös filmhete ezúttal is a német nyelvterület legfrissebb alkotásaiból ad ízelítőt eredeti nyelven, magyar felirattal. Az idén beválogatott 10 film a női sorsokat állítja középpontba: a fesztivált az egyszerre felemelő és mulatságos Űr a szívemben nyitja meg, de a Rose, az Apaföld és az Ön hisz az angyalokban? című alkotásokat is megnézhetitek. Budapest mellett Debrecenben, Szegeden és Pécsett is vetítik majd a fesztivál legjobb filmjeit.

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My Floating Archive – Marosi Panni kiállítása // Resident Art (2026. október 15. – november 21.)

Október 15-én nyit meg a Bartók Béla úti Resident Art galéria legújabb kiállítása, méghozzá Marosi Panni képeivel a főszerepben. A fiatal művész alkotásaiban fontos szerepet játszanak a gyerekkori emlékek és elképzelések, így egyszerre kapnak helyet a nagypapa által mesélt történetek, az ezekből táplálkozó fantáziák és a valós emlékek, melyek a hétköznapok giccses formavilága, a vizuális játékok és a groteszk miszticizmus segítségével köszönnek vissza.

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56/70: 1956 filmre írva – filmfesztivál a Corvin moziban (2026. október 16-18.)

Háromnapos filmünneppel emlékezik meg az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójáról az 56Films. A helyszín persze nem lehet más, mint a Corvin mozi, ahol a dokumentum- és játékfilm-vetítéseken kívül közönségtalálkozókra és beszélgetésekre is sor kerül október 16. és 18. között. A filmek mindegyikét egységesen, 1956 forintos belépőjeggyel tudjátok megnézni, amelyet online tudtok leggyorsabban megvásárolni. Minden további információért és a bemutatásra kerülő filmek pontos listájáért böngésszétek a Facebook-eseményt!

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Nagy Budapesti Sörfesztivál (2026. október 16-18., 21-25.)

A fesztivál két etapban, október 16. és 18., valamint 21. és 25. között várja a közönséget a Kopaszi-gátnál, a sörrajongók pedig a jól ismert klasszikusok mellett különleges tételeket is kóstolhatnak. A kínálatban ott lesz többek között az Erdinger, a Spaten, a Paulaner és az Augustiner, de olyan nemzetközi különlegességekkel is találkozhattok, mint a Sárga-tenger partjáról érkező Tsingtao vagy a Fertő tó mellől származó osztrák bio sör, a családi főzdében készülő Golser. A sörök mellé természetesen tartalmas gasztronómiai kínálat és hamisítatlan fesztiválhangulat társul. A kora esti órákban bajor élő zene alapozza meg a hangulatot, később pedig koncertek és ismert klub DJ-k veszik át a terepet.

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22. Lelkes ÁsványBörze a MOMsportban (2026. október 17-18.)

Minden, ami ásvány, ékszer, drágakő, fosszília. 120 kiállító és változatos programok 2000 négyzetméteren.

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Városligeti Tök Jó Fesztivál (2026. október 17-18., 23-25., 31.)

Idén ősszel három hétvégén át egy varázslatos világ elevenedik meg a Városligeti Műjégpályán, ahol a tököké, az őszi élményeké, a zenéé és a felejthetetlen családi pillanatoké lesz a főszerep. Boszorkányok, szellemek, sejtelmes fények, hátborzongató meglepetések és különleges halloweeni programok várják a bátrakat.

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Étterem Hét (2026. október 18-ig)

Az október első fele nem is telhetne jobban a gasztrokalandorok számára, hiszen egészen 18-ig várja őket az ország legjobb éttermeinek szuper akciókkal párosuló ünnepe. A 30. alkalommal megrendezett eseményen számos Michelin-ikonnal megjelölt résztvevővel is találkozhattok.

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Godot Art Expo ’26 (2026. október 18-ig.)

A Godot Kortárs Művészeti Intézet 1999 óta dolgozik azon, hogy új művészeket fedezzen fel, mutasson be, és közelebb hozza a kortárs művészetet azokhoz is, akik nem feltétlenül a galériák törzsvendégei. Az Art Expo ennek az egyik legnagyobb találkozási pontja. Fiatal művészek. Friss gondolatok. Több ezer műtárgy. Egy hatalmas kiállítás, ahol nézni jó – de hazavinni valamit még jobb.

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ARC kiállítás (2026. október 18-ig)

Az ingyenesen látogatható szabadtéri tárlat idén is Újbudán várja az érdeklődőket, ám a Bikás Park helyett ezúttal a Petőfi híd budai hídfőjénél, a Budapesti Műszaki Egyetem Egry József utcai parkolójában bukkanhattok díjnyertes és elgondolkodtató alkotásokra. 2026. szeptember 18. és október 18. között az „Idegrendszerváltás” alcímű közérzeti kiállítás alkotói képeken keresztül fogalmazzák meg, milyen világban szeretnének élni, és hogyan lehet újragondolni a reflexeket, érzéseket, valamint a közhangulatot egy változóban lévő országban.

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Színe és a visszája // Karinthy Szalon (2026. október 30-ig)

Az IMÁGÓ Öko-Kulturális Labor második csoportos kiállítása a textil és a ruházkodás témáját boncolgatja: mikro-, mezo- és makroszinten vizsgálja a médium egyéni és társadalmi hatásait, miközben feltárja, milyen jelentésrétegek húzódnak meg a felszín mögött. A kiállítás hétfőtől péntekig 12 és 18 óra között vár titeket az újbudai Karinthy Szalonban.

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World Press Photo 2026 // Biodóm (2026. november 8-ig)

Idén is a világ legfontosabb történetei elevenednek meg a Biodómban. A nemzetközi sajtófotó-verseny válogatásában háborúk, humanitárius válságok, migráció, klímaváltozás és társadalmi igazságosság is helyet kap. A több mint 57 ezer nevezett fotó közül kiválasztott alkotások nemcsak a konfliktusokat és veszteségeket dokumentálják, hanem az emberi kitartást és összetartást is megmutatják. A tárlat mellett két különleges magyar fotóanyag is látható, a „Fel is út, le is út – a 24.hu szemtanúi” a 2026-os választás, a „Sortűz 1956” pedig az 1956-os forradalom emlékezetes pillanatait idézi fel.

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44. Magyar Sajtófotó Kiállítás // Capa Központ (2026. november 8-ig)

A tavalyi év legfontosabb pillanatai elevenednek meg a 44. Magyar Sajtófotó Kiállításon a Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központban. A tárlat a 44. Magyar Sajtófotó Pályázat díjazott és válogatott képeiből mutat be izgalmas válogatást: a MÚOSZ Nagydíja és az André Kertész-nagydíj mellett tizenhat kategória legjobbjai és számos különdíjas alkotás is látható. A nemzetközi zsűri által kiválasztott fotók a közélet, a társadalom, a kultúra és a mindennapok meghatározó történéseit idézik fel. A sokszínű kiállítás november 8-ig várja a látogatókat a Capa Központ emeleti kiállítóterében.

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Csütörtöki programok Budapesten és környékén (2026. október 15.)

Csillaghalmazok, Androméda-galaxis és a Szaturnusz // Svábhegyi Csillagvizsgáló

A Szaturnusz fenséges gyűrűrendszerével és hatalmas holdjaival várja az észlelőket. Majd a Tejútrendszert elhagyva megtekinthetitek a legnagyobb galaxisszomszédunkat, az Androméda-ködöt. Ezt követően a Perseus dupla csillaghalmazának sok száz csillagát kaphatjátok távcsővégre. Ráadásként a Gyűrűs-köd kozmikus füstkarikájával zárhatjátok az estét.

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Werckmeister harmóniák – 25 éves jubileum // Bem Mozi

Tarr Béla klasszikusa, melynek forgatókönyve Krasznahorkai László Az ellenállás melankóliája című regényén alapul.

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Harcsa Veronika – Nora Thiele – Vancsó Zoltán // Zene Háza

Harcsa Veronika, Nora Thielével közös nemzetközi duójának koncertjén Vancsó Zoltán fotóművész képei kísérik a dalokat, egyszeri, összművészeti élményt nyújtva.

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Lecsó és Anikó koncert // Gödör Klub

A Pál Utcai Fiúk zenekart Anikó és Lecsó még tizenéves korukban alapították, az együttes a mai napig is működik, állandó szereplői, szinte az összes fesztiválnak és klubnak. Rengeteg dal született ennyi idő alatt, leginkább ezekből hoznak el egy csokorral magukkal, megmutatva, hogy ezek a dalok a megszülésükkor hogyan szólaltak meg egy szál gitár segítségével.

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Pénteki programok Budapesten és környékén (2026. október 16.)

EGYKÉP Galéria × Martinkó Márk – kiállításmegnyitó

Az EGYKÉP Galéria egy olyan kiállítási projekt, amely tudatosan egyetlen alkotásra koncentrál. A projekt célja, hogy a művek a hagyományos kiállítási helyzeteken kívül, egyszerű és közvetlen formában találkozzanak a nézőkkel. Ezúttal Martinkó Márk képzőművész New Rituals videómunkájának egyik darabja lesz látható a Hajnóczy utca 19. szám alatti helyiségben.

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Esti PingPong // Póta PingPong

Az Esti PingPong egy kötetlen, zenés program azoknak, akik szeretnének játszani, kikapcsolódni és új emberekkel megismerkedni. Érkezhetsz egyedül vagy társasággal is. Nincsenek vezetett feladatok, egyszerűen két óra pingpong vár, ahol több emberrel is lehetőséged lesz játszani.

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Message To Hendrix // Erzsébetligeti Színház

A 2008-ban alakult Message To Hendrix névre hallgató power trio Jimi Hendrix korszakalkotó munkásságát varázsolja elétek. Az autentikus élmény mellett a srácok egyéniségüket is megcsillantva hozzák létre az improvizációkkal tarkított ütős produkciót.

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Busker’s Night a Fülesben

Behívják az utcazenészeket az utcáról egy estére. Ők zenélnek, ti hallgatjátok, és hátha landol 1-2 ezres a kalapban.

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Felső Tízezer: Éljen a diszkó EP bemutató – support: DARĀGE, Sárkánygarbó // Akvárium Kishall

A magyar indie-rock bozótharcosa, a sodró gitárokkal és szeretetteljesen cinikus dalszövegekkel felvértezett Felső Tízezer 2026 első felét az alkotásnak szentelte, hogy az év második felében megújulva térjen vissza. Készülő nagylemezük ellép az előző album sötétebb hangvételétől, és szintézise lesz a zenekar elmúlt bő egy évtizedének színes, dúdolható, de mindig kicsit szkeptikus világának. Most az Akvárium Klubban mutatják be az Éljen a diszkó EP-jüket, velük lesz a DARĀGE és a Sárkánygarbó.

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Kanapé Sessions: Hēya & Zitā // Margaux

Hēya & Zitā egy intim, akusztikus estére invitálnak, ahol a régi idők blues- és countryzenéinek hangulata találkozik egymásra simuló énekharmóniákkal. Ismerős dallamok, elfeledettnek hitt kedvencek, mélyebb és könnyedebb pillanatok.

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Szombati programok Budapesten és környékén (2026. október 17.)

Vezetett túra a Julianus-kilátóhoz

Várnak minden túrabarátot erre a csodás őszi vezetett túrára a Dunakanyarba. Tarts velük a Börzsöny déli bérceire, hódítsátok meg együtt a Hegyes-tető csúcsán magányos bástyaként tornyosuló Julianus-kilátót!

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Őszi bolhapiac a Zuglói Civil Házban

Október 17-én ismét megnyitja kapuit a Zuglói Bolhapiac, ahol a feleslegessé vált otthoni használati tárgyak új gazdára találhatnak, a látogatók pedig igazi kincsekre bukkanhatnak. Amire biztosan számíthattok: használt könyvek, társasjátékok, bakelitlemezek, jó állapotú ruhák és kiegészítők, valamint lakásdekoráció minden mennyiségben.

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Teleki Zsibi // Teleki László tér

Október 17-én újra zsibvásárt rendeznek a Teleki téri piacon, ahol finom ételek, kincsek, közösség és jó hangulat vár minden lelkes érdeklődőt. És mondanunk sem kell talán, hogy a szezon legjobb holmijai is, élen a halloweeni jelmezekkel és kiegészítőkkel.

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II. Vásári Vigadalom // Gyermekvasút

A II. Vásári Vigadalom október 17-én 10 és 16 óra között szuper színpadi fellépőkkel és igazi hagyományőrző élményekkel várja az család apraja-nagyját. A legkisebbek kreatív kézműves foglalkozásokon alkothatnak, népviseleti ruhába bújva fotózkodhatnak, míg a vasút iránt érdeklődők interaktív terepasztalnál tapasztalhatják meg a vonatozás varázsát. A hűvösvölgyi tornacsarnokban ezzel egy időben egy vasútmodell-kiállítás is várja a látogatókat. A rendezvényt különleges tánc- és hangszerbemutatók színesítik, a délután folyamán pedig néhány moldvai tánclépést is lesz lehetőség elsajátítani. A Vásári Vigadalom keretében nosztalgiajárműveket – mint a lillafüredi motorkocsi és a C50-es mozdony – is forgalomba állítanak. Emellett a vonatok sűrített menetrend szerint közlekednek.

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Évzáró Kerékpáros Fesztivál // Kopaszikert

Október 17-én érdemes lesz a Kopaszi-gát felé kerekezni, hiszen Évzáró Kerékpáros Fesztivált tart a Grinta. Az eseménynek a Duna-part kedvelt szabadtéri helyszíne, a Kopaszikert ad otthont, ahol a kerékpározás szerelmesei változatos programokon vehetnek részt, visszatekintve az idei országúti versenyszezonra. Napközben neves sportolókkal, beszámolókkal és felejthetetlen közösségi élményekkel várják a résztvevőket, estére pedig még a hangerőt is feltekerik. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött.

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Különcök és csodabogarak a Városligetben – vezetett séta

Októberben és novemberben is két-két alkalommal az Imagine Millennium130 programsorozatának keretében a Hősök tere, a Vajdahunyad vára és az egykori mutatványos negyed árnyoldala kerül terítékre. A sétán résztvevők eltűnt szórakozóhelyek nyomaira bukkanhatnak és megismerhetik egyúttal a századfordulós Budapest kevésbé ünnepélyes oldalát, ahol valaha olyan embereket is látványosságként mutattak be, akiknek a teste vagy megjelenése eltért a megszokottól.

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Isolation Budapest // Akvárium Klub

Zenei világok találkozásának lehettek részesei október 17-én az Akvárium Klubban. Az Isolation Budapest az underground zenei színtér sokszínűségét ünnepli, különféle műfajok karakteres előadóit felvonultatva. A nemzetközi mezőnyt erősíti többek között a soul műfajt képviselő énekes, Charlotte Colace, a rockos hangzásáról ismert Fantastic Negrito, az elektronikus vonalon mozgó Walter Astral, valamint a rap, gospel, illetve alternatív hip-hop fúziójával alkotó Sorvina. A sokszínű zenei élményhez hazai tehetségek is hozzájárulnak, köztük a The Roving Chess Club, továbbá Pénzes Máté és a Zseb.

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Alice Cooper + Billy Idol tribute // STENK lelátó

A Where Is Cooper tribute zenekar extra hosszú műsorral készül nektek, a bemelegítésről pedig az Idolizer gondoskodik a leghíresebb Billy Idol dalokkal.

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Vasárnapi programok Budapesten (2026. október 18.)

Szüreti családi nap a Várkert Bazárban

Szüreti családi napnak ad otthont október 18-án a főváros nívós helyszíne, a Várkert Bazár. Az Ybl Miklós téri komplexumban 10-től 18 óráig ingyenes kézműveskedés és interaktív játékok által töltődhettek fel, míg egyes előadásokon, koncerteken jegyváltás ellenében vehetnek részt az érdeklődők.

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Októberi lemezpiac | Budapesti Lemezbörze // ELTE Gömb Aula

Az ország legnagyobb hazai lemezbörzéje október 18-án, vasárnap 10 és 16 óra között ismét színültig tölti LP-kel, CD-kel, DVD-kel, MC-kel, pólókkal, poszterekkel, újságokkal, könyvekkel, kitűzőkkel és emléktárgyakkal az ELTE Gömb Aulát. Ha kicsit is szeretitek a zenét, ott a helyetek!

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Bolhapiac a Tündérkertben // Molnár-sziget, Soroksár

A soroksári Tündérsziget október 18-án bolhapiaccal kedveskedik a kincskeresőknek. Családias délelőttre és remek, új gazdát kereső holmikra számíthattok.

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A svábhegyi kirándulás is szuper hétvégi program lehet:

Hegyvidéki kipakoló a XII. kerületben

Október 18-án újra megrendezésre kerül a XII. kerület egyik kedvenc vasárnap délelőtti programja, a Hegyvidéki kipakoló, ezúttal halloweeni tematikában. A helyszín változatlanul a Böszörményi úti Városháza előtti tér.

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Fehér Bot Nemzetközi Világnap – Koncertek, workshopok, kiállítások a Zene Házában

Ezen a napon a Zene Házába látogatók kipróbálhatják a Braille-írást és -olvasást, megismerhetik a pontírás működését, a Kézzelfogható Alapítvány tapintható tárlatán pedig azt is megtapasztalhatják, milyen bekötött szemmel, kizárólag a tapintásukra hagyatkozva felfedezni a kiállított tárgyakat. A Látáspont Műhely is bemutatkozik: a látássérült alkotók kézzel készített kerámiái megtekinthetők, és a helyszínen meg is vásárolhatók. 17:30 és 18:30 között sikeres látássérült emberekkel találkozhatnak az érdeklődők, akik munkájukról, mindennapjaik örömeiről és kihívásairól mesélnek. A napot koncert zárja a Zene Háza nagytermében, ahol vak és látó művészek, tanárok és diákok együtt lépnek színpadra. A fellépők között lesz Wolf Kati, Wolf Péter és Érdi Tamás, az est házigazdája Novák Péter.

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Oh Hiroshima // Turbina

Az Oh Hiroshima a svédországi Kristinehamnból indult több mint 15 évvel ezelőtt, kezdetben szerény DIY stúdióprojektként. Mára azonban a post-rock műfaj egyik meghatározó szereplőjévé váltak. Az estéhez csatlakozik az Ausklang, egy berlini trió, akik zenéjükben az ambient és a post-rock tökéletes egyensúlyát hozzák létre, valamint a hazai Kinotronik, akik sötét, atmoszférikus, részben elektronikus világukban a korai elektronikus zene hangulatait ötvözik zajos, gitárközpontú megszólalással.

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Vasárnap estére válasszatok egy friss filmet: