Az év ugyan még nem ért véget, de úgy döntöttünk, érdemes összegyűjteni az év legviccesebb filmjeit eddig. Jöjjenek hát a legjobb vígjátékok 2026-ból!

A legjobb magyar vígjátékok 2026-ban

Mommy Blue

Krisztina körül egyre sötétebbé válik a világ. A látása menthetetlen. A boldogsága talán még nem az. De ehhez nagy szükség van a fiára, akinek a segítsége nélkül nem tudja berendezni az új életét. Csakhogy Máténak éppen gyereke születik, a felesége pedig külföldre szeretne költözni. A srác majd kettészakad: az anyja egyre jobban ragaszkodik hozzá, ő pedig egyre jobban ragaszkodna az új családjához.

Földszint

A nyaralás előtti készülődés közben Kristóf váratlanul penészfoltot fedez fel a lakásban, ahol feleségével, Verával élnek együtt. Kristóf vízszivárgásra gyanakszik, ezért mindent félredobva elkezd körbekopogtatni a szomszédoknál, hogy megtalálja a hiba forrását. A hétköznapinak tűnő karbantartási ügy – amit a közös képviselő szerint ő tökéletesen kézben tart – hamarosan tragikomikus helyzetekbe torkollik, és a ház teljesen felbolydul.

A legjobb nemzetközi vígjátékok 2026-ban

Üzenetek Isabelle-nek (Netflix)

Egy fiatal nő elhunyt nővéréhez szóló, személyes hangvételű üzenetei véletlenül egy idegenhez kerülnek, aki lassan távolról beleszeret a nőbe.

Birkakrimi

Mit tehet egy magányos birkapásztor a végtelenül zöld angol réteken? George például azzal szórakoztatja magát, hogy esténként krimiket olvas fel a nyájának. Így aztán, amikor holtan találják, a kosok, birkák és kisbárányok tudják, mit kell tenniük. Mivel a békés angliai falu rendőre nem készült fel ilyen rendkívüli helyzetre, ők maguk látnak neki a nyomozásnak.

Bérelt család (Disney+)

A napjaink Tokiójában játszódó film középpontjában egy amerikai színész áll, aki élete értelmét keresve egy nap különös munkát talál: egy japán ügynökségnél idegenek családtagjait alakítja. Ahogy egyre mélyebbre merül kliensei világában, valódi kötelékek szövődnek, és lassan elmosódik a határ játék és valóság között.

Tony – Egy séf születése

A film Anthony Bourdain, a világhírű séflegenda korai éveit mutatja be, amikor a massachusettsi Provincetownban dolgozott. A 19 éves Bourdain véletlenül csöppent bele egy étterem konyhájának kaotikus világába, az itt töltött nyár pedig örökre megváltoztatta az életét és meghatározóvá vált jövője szempontjából.

Miket nem beszélek

John Davidson már kamaszként szembesül azzal, hogy más, mint a többiek: 15 éves korában Tourette-szindrómát diagnosztizálnak nála. Az akkoriban alig ismert és sokak által félreértett betegség miatt az iskolában kiközösítik és bántják őt. A nehézségek ellenére John nem adja fel. Felnőttként elhatározza, hogy saját tapasztalatait felhasználva harcol a szindrómával élők elfogadásáért és megértéséért.

Nincs más választás

Man-su évtizedek óta a helyi papírgyár megbecsült dolgozója. A koreai álmot éli: feleségével, két gyerekükkel és két kutyájukkal tágas családi házban élnek, ahol a bonsai fák csinosítgatása tölti ki a szabadidejét. A gyár új tulajdonosa azonban a modernizáció jegyében leépítésbe kezd, és kisvártatva ő is az utcán találja magát. A kezdeti eltökélt munkakeresést kétségbeesés váltja fel, végül Man-su-t minden határt áthágó lépésekre szánja el magát.

Érzelmi érték

Nora és Agnes hosszú idő után újra találkoznak elhidegült apjukkal, Gusztavval. A karizmatikus férfi valaha híres rendező volt, visszatérő filmjének egyik szerepét pedig Norának ajánlja fel. A nő visszautasítja a szerepet, amit végül egy lelkes, fiatal hollywoodi színésznő kap meg. A nővérek nehéz helyzet elé kerülnek: meg kell oldaniuk az apjukkal való bonyolult kapcsolatukat, miközben azzal is meg kell birkózniuk, hogy egy amerikai filmcsillag került a zűrös családi dinamikájuk kellős közepébe.

Csak egy baleset

Éjszaka van, egy kisgyerekes család hazafelé tart a kivilágítatlan iráni úton, amikor váratlanul kisebb baleset történik. Egy közeli autószerelőnél keresnek segítséget. Az esemény lavinaszerű következményekhez vezet, amikor a műhely egykori dolgozója, egy korábban politikai okokból bebörtönzött férfi brutális kihallgatóját véli felismerni a szerencsétlenül járt sofőrben.

A film Arany Pálmát kapott a Cannes-i Filmfesztiválon.

Father Mother Sister Brother

Jim Jarmusch új filmjének három epizódja egy-egy család történetét mutatja be. A testvérek mindhárom részben hosszú idő után találkoznak. Együttlétük során szembe kell nézniük a múltban gyökerező feszültségekkel, és újra kell értékelniük a szüleikhez fűződő bonyolult viszonyukat is.

Kész dráma

A jegyben járó, boldog pár kapcsolata próbatétel elé kerül, mikor esküvőjük hetében váratlan fejlemény adódik.

Prérifarkas visszavág

Az ACME Megakonszern termékei állandóan cserben- és helybenhagyják a prérifarkast, miközben kitartóan próbálja becserkészni Kengyelfutó Gyalogkakukkot. Prérifarkas Vili egyszer csak besokall és felkeresi az óriásplakátról mosolygó ügyvédet, akit azzal bíz meg, hogy képviselje őt egy ACME elleni perben.

Digger

Alejandro G. Iñárritu Tom Cruise főszereplésével készítette legújabb, fekete komédiáját, amelyben a világ legnagyobb hatalmú embere megpróbálja mindenáron bebizonyítani, hogy ő a Föld megmentője – vagyis igyekszik megakadályozni azt a katasztrófát, amelyet ő szabadított a világra.

Mayday (Apple TV, Prime)

Egy amerikai pilóta ellenséges területen reked egy hidegháborús, szupertitkos küldetés során. Egy különc volt KGB-ügynök siet segítségére.

El Camino – Találd meg az utad

Egy nő, aki próbál megbékélni a hibáival, és egy tinédzser, aki képtelen kordában tartani haragját – mindkettejük számára eljött az a pont, hogy addigi életük nem mehet így tovább. Együtt indulnak el Franciaországból az El Caminóra. Útjuk a szembenézés és a gyógyulás közös terévé válik.

Meghívás

Joe és Angela házassága válságban. A pár úgy dönt, meghívják rejtélyes emeleti szomszédaikat egy vacsorára, ám az este váratlan fordulatokat vesz.

Vígjátékok, amiket még nagyon várunk 2026-ban:

A nyár kalandorai (premier 2026. október 29.)

Mintha a rák legyőzése nem lenne elég nehéz, a 17 éves Ivy szülei beíratják őt egy, általa „kemoterápiás tábornak” nevezett helyre, ahol Ivynek sikerül váratlan barátokra lelnie egy csapat különc között, és egy olyan nyarat töltenie, amelyet soha nem fog elfelejteni.

Értelem és érzelem (premier: 2026. november 5.)

Új adaptációt készült Jane Austen ikonikus Értelem és érzelem című klasszikusából. Az elbűvölő, szellemes és nagyon átélhető történet a szerelem és a lánytestvériség körül forog Daisy Edgar-Jones és Esmé Creed-Miles főszereplésével.

Menyemre ütök (premier: 2026. november 26.)

Idén novemberben Ben Stiller és Robert De Niro visszatérnek, Ariana Grandéval kiegészülve, a nagysikerű Apádra ütök sorozat új, fergeteges fejezetével.

Karácsonyra megjövök (premier: 2026. december 3.)

Míra és Attila háromgyerekes házaspár, évek óta együtt élnek három lányukkal. Míra ügyvédi praxisát függesztette fel az anyaságért, a gyerekek nevelése és a család összetartása minden idejét elviszi. Attila középvezető egy multinál, és szerinte a háztartás vezetése nem igazi kihívás és munka. Míra évek óta nem volt pihenni, így amikor Attila közli, hogy félkézzel is megoldja a családi feladatokat, az anya elhatározza, hogy egy hétre elmegy nyaralni Balira. Attilának egyszerre kell megszerveznie az éves karácsonyi céges bulit és menedzselnie a gyerekek mindennapjait, óvodai, iskolai kötelezettségeit.

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