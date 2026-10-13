Vásári forgataggal és gőzmozdonnyal szállítja a nosztalgiát októberben a Gyermekvasút

Keresve sem találni tökéletesebb őszi programot, mint egy múltidéző kikapcsolódást a Budai-hegység ölelésében. Ha október, akkor irány a Gyermekvasút!
A II. Vásári Vigadalom október 17-én 10 és 16 óra között szuper színpadi fellépőkkel és igazi hagyományőrző élményekkel várja az család apraja-nagyját. A legkisebbek kreatív kézműves foglalkozásokon alkothatnak, népviseleti ruhába bújva fotózkodhatnak, míg a vasút iránt érdeklődők interaktív terepasztalnál tapasztalhatják meg a vonatozás varázsát.
A hűvösvölgyi tornacsarnokban ezzel egy időben egy vasútmodell-kiállítás is várja a látogatókat. A rendezvényt különleges tánc- és hangszerbemutatók színesítik, a délután folyamán pedig néhány moldvai tánclépést is lesz lehetőség elsajátítani. A Vásári Vigadalom keretében nosztalgiajárműveket – mint a lillafüredi motorkocsi és a C50-es mozdony – is forgalomba állítanak. Emellett a vonatok sűrített menetrend szerint közlekednek: Hűvösvölgy és Szépjuhászné állomás között 20-30 percenként, Hűvösvölgy és Széchenyihegy között 40-50 percenként indulnak a vonatok.
Az élmények persze a Vásári Vigadalommal nem érnek véget októberben: hétvégéről hétvégére is szállítja majd a nosztalgikus hangulatot a népszerű gőzmozdony a Gyermekvasút teljes szakaszán.
A Vásári Vigadalom részletes programját ezen a linken, az októberi menetrendet pedig ide kattintva, a Gyermekvasút weboldalán találjátok.
Októberben már nyitnak a mesebeli fényparkok:
Közeleg a év legragyogóbb időszaka, összegyűjtöttük hát 2026 sorra nyíló fényparkjait, fénykiállításait Budapesten és az agglomerációban.
Írta: Vajdai Dominika