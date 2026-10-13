Tudományos kalandok teszik izgalmassá a szülinapi gyerekzsúrt Budapest kedvelt élményközpontjában

Idén valami igazán különleges szülinapi bulival lepnétek meg a gyerekeket? A Csodák Palotájában, vagyis a Csopában az ünneplés nemcsak a tortáról és a gyertyafújásról szól, hanem három órán át tartó közös kalandról, ahol a játéké és a felfedezésé a főszerep. (x)

A gyerekek interaktív játékokon keresztül merülhetnek el a tudomány világában, majd saját maguk is kísérletezhetnek az Élménylaborban. A programot látványos science show teszi még emlékezetesebbé az Öveges teremben, így garantáltan akad majd néhány lélegzetelállító pillanat is.

Természetesen egy születésnapi buli csipegetés és tortázás nélkül nem az igazi: a Csodák Palotája terített asztallal, nasival és innivalóval is készül, ahol lesz hely az ünnepelt kedvenc tortájának is. Így a szervezésből is levesznek egy jó nagy adagot a vállatokról, miközben a gyerekek végig játékosan tanulva tölthetik az időt.

Bővebb információt ide kattintva, a Csodák Palotája weboldalán találtok.

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