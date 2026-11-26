Elérkezett az év legvarázslatosabb időszaka, amelyből nem hiányozhatnak a legszebb téli mesék sem. Téli könyvajánlónkban összeválogattuk a legkisebbek számára a legújabb meséket a Mikulásról, de izgalmas történeteket is találtok, melyek a zimankós téli tájban játszódnak.

Mikulásváró mesekönyvek

Axel Scheffler (illusztráció): Mikulás, merre jársz?

Emeld fel a puha filcből készült fülecskéket, és less be mögéjük! A kis rénszarvas elvesztette a Mikulást segíts neki megkeresni! Vajon a fenyő mögött van? Vagy az ajándékot csomagolja? Vidám babakönyv Papp-Gábor Zsigmond rímeivel. 3 éves korig ajánljuk.

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Mrena Julianna: Mese a macskáról, aki nem köszönt a Mikulásnak

,,Volt egy házimacska, csupa dundi bunda. A jó meleg szobát rettentően unta. Kiment hát sétálni, mancsát emelgetve. S nini! A Mikulás lépdelt vele szembe.” Eddig minden rendben, nem igaz? Azonban, aki kicsit is ismeri a macskákat, tudhatja, hogy a legédesebb kis szőrgombóc is képes zsémbességben túltenni bárkin. Nincs ez másképp ebben a mesében sem, pláne, hogy a Mikulás késve érkezik az ajándékkal. Amit pedig emiatt a macskától kap, nos, azt nem teszi zsebre. 3-6 éves kor között ajánljuk.

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Pásztohy Panka: Pitypang és Lili – Pitypang és a Mikulás

Lili és Lotti már nagyon várják a Mikulást! De nemcsak ők, hanem Pitypang is. Még a cipőpucolásban is segít! De sajnos a Mikulás a kutyáknak nem hoz ajándékot, csak a gyerekeknek. Lilit nagyon bántja ez az igazságtalanság, ezért elhatározza, hogy ébren marad, és megvárja a Mikulást. De aztán kiderül valami, amire senki sem számított. 2-5 éves kor között ajánljuk.

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Szívmelengető gyerekkönyvek télre

A kesztyű – ukrán mese

Öregapó elvesztette az erdőben a kesztyűjét, és az egér mindjárt bele is költözött. Márpedig csuda egy kesztyű ez: elfér benne még sok lakó, és minél többen lakják, annál vígabb hely! A klasszikus népmese pompás illusztrációkkal. 3 éves kortól ajánljuk.

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Antoine de Saint-Exupéry: A kis herceg

Antoine de Saint-Exupéry teljes regénye és a MinaLima Stúdió illusztrációi, különleges mellékletekkel egy könyvben! Fedezze fel újra A kis herceg varázslatos világát ebben a lenyűgöző, különleges kiadásban! 6 éves kortól ajánljuk.

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Jacob és Wilhelm Grimm: Családi mesék – A Móra nagy mesekönyve

A Móra nagy mesekönyve sorozat második kötetében Jacob és Wilhelm Grimm legszebb és legismertebb meséit gyűjtöttük össze, olyanokat, amelyekről azt gondoljuk, minden könyvespolcon, minden gyerekszobában ott van a helyük. A válogatáshoz a Grimm-testvérek Családi mesék (1819) című kötetét vettük alapul; a szövegek Adamik Lajos és Márton László szöveghű fordításában olvashatók. 6 éves kortól ajánljuk.

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Szabó Lőrinc: Esik a hó

Szabó Lőrinc csupa hó, csupa vidámság klasszikusa Rippl Renáta színpompás illusztrációival! A leporellót 3 éves korig ajánljuk.

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Porcukorhó – kis versek a télről

22 költő 22 mondókaverse kicsiknek. Magyar költőktől válogattunk olyan téli verseket, amelyeket könnyű mondogatni: rövidek, ritmusosak, zenél bennük a nyelv, olyanok, mint a régtől ismert gyerekmondókák. Tél van bennük, hideg és hó, várjuk a Mikulást meg a karácsonyt – meghitt és vidám téli világ! 3 éves korig ajánljuk.

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Tove Jansson: Üstökös a Múminvölgyben

Múminvölgy a világ egyik legbékésebb és legvarázslatosabb helye. Itt mindenfelé furcsa lények élnek, a patak nyugodtan csordogál, szájharmonika hangját viszi a szél, és ha erre téved, még a magányos vándor is otthonra talál. 9 éves kortól ajánljuk.

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Bente Lohne: Utazás Északra

– H.C. Andersen A Hókirálynő című meséje nyomán –

Az Utazás északra mesét H.C. Andersen klasszikusa, A Hókirálynő ihlette. A Hókirálynő magával viszi Gerda legjobb barátját, Kayt; a bátor kislány pedig útra kel, hogy megmentse a fiút. Kalandos útja során barátokra lel, egy titkos segítő vigyázza lépteit, miközben rosszakarói akadályokat igyekeznek gördíteni elé. Vajon Gerda meg tudja menteni a barátját, mielőtt az végképp a jeges pusztaság foglya lesz? 6 éves kortól ajánljuk.

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Hamarosan megjelenik a karácsonyváró gyerekkönyves ajánlónk is telis-tele újdonságokkal, figyeljétek KARÁCSONY rovatunkat.

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Borítókép: OpenAI / ChatGPT