5 rejtett kincs a Svábhegyen, amit érdemes felkeresni egy őszi séta alkalmával

A XII. kerület jól ismert, villákkal tarkított része minden évszakban tartogat meglepetéseket: hol egy addig ismeretlen, dimbes-dombos utcácskára, hol gasztrokincsre, hol várostörténeti csemegére bukkan az ember. Ezúttal őszi sétára invitálunk benneteket, és mutatunk öt kihagyhatatlan látnivalót a Svábhegyen.

A nyugalom titkos szigete: Jókai-kert

Hol máshol vásárolt volna nyaralót a legendás író, mint a Svábhegyen – méghozzá 1853-ban, az Egy magyar nábob után járó honoráriumából. Az egykori kőbánya területén Jókai Mór és felesége, Laborfalvi Róza igazi édenkertet hozott létre, gyümölcsfákkal, szőlővel, és egy oroszlánszobrokkal díszített kőasztallal, paddal, mely ideális volt az alkotáshoz. Nem csoda, hogy valóságos találkozópontjává vált a művészvilágnak, és annyian látogattak nyaranta a Költő utcába. Sajnos Jókai halála egyet jelentett a kultúrparadicsom fokozatos hanyatlásával – a villát le is bontották, és már csak a présház őrzi a nyomát –, ám a kertet valamint az egykori telekszomszéd Steindl család villáját tavaly ismét megnyitotta a a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság a nagyközönség számára.

1121 Budapest, Költő utca 21. | Facebook

Nézzétek meg, milyen csodaszép lett:

Pezsdítő közösségi élményekhez: Lívia-villa

A Svábhegyen egymást érik a szebbnél szebb villaépületek, a Milassin Lívia Leopoldina Alvine után elnevezett épület pedig már majdnem két évszázada ékeskedik a városrészben. A Lívia-villa története kalandosabb már nem is lehetne: egy mészárosmester építtette magának nyári lakként, és mivel karnyújtásnyira feküdt a Jókai-villától, később, a századfordulón egymásnak adták a kilincset a látogatók, azaz a tehetős polgárok. Mikszáth Kálmán jó néhány évig volt a bérlője, és alkotott páratlan miliőjében, Jókai közelében. Sajnos a 20. század szörnyűségei a villát sem kímélték: hosszú éveken át elhanyagolva állt, ám napjainkban már népszerű közösségi térként, rendezvényhelyszínként funkcionál, és hirdeti az időtlen eleganciát.

1121 Budapest, Költő utca 1/A | Facebook

Egy csepp várostörténelem: Város-kút

Talán nem gondolnátok, milyen fontos szerepet játszott a Svábhegy egykor a budai Vár vízellátásában. Már a középkorban, egészen pontosan Mátyás király uralkodása alatt kialakították azt a rendszert, mely a környező források kristálytiszta vizét a budai Várba vezette. Mindezt a korabeli mesterek, a jelentős szintkülönbség és persze a gravitáció tette lehetővé: a Város-kút kisebb-nagyobb megszakításokkal és névváltoztatásokkal 1882-ig működött, nyolc évre rá pedig átadták a fogaskerekű azonos nevű megállóját. Mindkét kútház megtekinthető a Devecseri Gábor parknál, rekonstruált állapotban – érdemes útba ejteni őket, és alaposan szemügyre venni a felső egység gótikus stílusjegyeit, na meg az emléktáblákat!

1125 Budapest, Devecseri Gábor park

Természetközeli feltöltődéshez: Tanösvények a Kis-Sváb-hegyen

A Kis-Sváb-hegy mindig jó választás, ha kiszakadnátok a főváros betontengeréből, de megspórolnátok a hosszas utazást. Akár busszal is útba ejthetitek a Széll Kálmán tértől, a természetvédelmi oltalom alatt álló, nagyjából 12 hektáros területen pedig két tanösvényt is találtok: az egyik 750 méter hosszú, és a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület alakította ki, míg a Meseösvény 1 kilométer hosszan, Mimóval és Csipekkel hívja kalandra a családokat. Bármelyiket is választjátok, a séta végén a Kis-Sváb-hegy tetején, egy kisebb rétre értek, ahonnan akár még a Citadellát is megpillanthatjátok.

Bakancslistás gasztrohelyek: Rétesek és egyéb ínyencségek

Ha megéheztetek a felfedezőkörút alatt, jó pár gasztrohely vár benneteket tárt ajtókkal. A Normafa és a rétes már-már kéz a kézben jár: nézzétek meg, hogyan él tovább a hagyomány a néhány éve újranyílt Normafa Rétes pavilonjánál, ha pedig valami tartalmasabbra vágytok, a Normafa Síház lesz a tökéletes megálló. Persze, a Normafa Delikátban sem fogtok csalódni, pláne, ha reggelizni ültök be hozzájuk! A sokat emlegetett Költő utcától sétatávra találjátok a környék legújabb kávézóját, a Padre Piót, méghozzá az Istenhegyi Szent László Plébánia közösségi házában, míg a Jókai Klub épületében Lázár Chef pizzakülönlegességeit kóstolhatjátok meg, a P7 Pizza & Café jóvoltából. Az biztos, hogy nem maradtok éhen!

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