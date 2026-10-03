Természetközeli, őszi kikapcsolódással vár a Tisza-tó hangulatos vendégháza

Az őszi hónapokban is erősen ajánlott útba ejteni a Tisza-tavat, ahol a szezon legkülönlegesebb természeti látnivalói és egy otthonos vendégház gondoskodnak a feltöltő év végi pihenésről. (x)

Ősszel is érdemes a Tisza-tó felé venni az irányt, hiszen a környék megannyi természetközeli kalandot kínál a nyugodtabb időszakban. Októberben több tízezer daru vonulása festi meg a naplementét, novembertől pedig a tükörsima kerékpárút és a zavartalan csend teszi különlegessé az év végi elvonulást. A decemberi-januári időszak ezzel szemben év végi elcsendesülést és újratervezést ígér az ide érkező pároknak.

Háborítatlan nyugalom

Az élményekhez persze tökéletes szállás dukál: a Tisza-Tavi Nyaralósziget hat, 9,8-as értékelésű, kutyabarát apartmannal várja érkezéseteket Tiszafüreden. Ha ránk hallgattok, foglaljatok keddtől péntekig, hiszen ilyenkor csak a tiétek a tó!

A helyet akár elvonulós home office-hoz is tudjuk ajánlani, hiszen itt valóban háborítatlan nyugalomban dolgozhattok, ami után belevethetitek magatokat a környék látnivalóinak felfedezésébe.

Sőt, vendéglátóitok még a programokról is gondoskodnak, hiszen érkezéskor kaptok egy térképet a környék felfedezésre váró helyeivel! A FUNZINE26 kóddal ráadásul most 40.000 forint kedvezmény jár a foglalásotokhoz 2027. március 31-ig, amit egészen 2027. június 30-ig tudtok felhasználni. Az első 40 vendég ezen felül ajándékba kap egy 16.000 forint értékű e-bike napot is!

Tisza-Tavi Nyaralósziget 5358 Tiszafüred-Tiszaörvény, Tiszaikertsor utca 42/5-42/6 Weboldal | Facebook

Ha a főváros közelében kerestek vadregényes vízpartot: