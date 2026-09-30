Őszi kikapcs a Dunakanyarban: 6 csodaszép szálláshely aranyló lombok szomszédságában

Aranyló erdei ösvények, rozsdabarna völgyek, semmihez sem fogható panoráma és a folyó ezüstös ragyogása – hol máshol járnánk, mint a Dunakanyarban! Itt tényleg minden adott hozzá, hogy az őszi elvonulás valóban háborítatlan legyen, pláne, ha az alábbi hat szálláshely egyikét választjátok a feltöltődéshez. (x)

DunaTwinhouse

A DunaTwinhouse-nál idén ősszel minden adott a feltöltődéshez: tágas dömösi lombházak, privát jakuzzi és a Duna lélegzetállító panorámája segít abban, hogy egy kicsit megpihenhessetek. Ha inkább aktívan töltenétek az időt, bőséges reggelit követően felfedezhetitek a környék túraútvonalait, ellátogathattok a Prédikálószékhez vagy a Rám-szakadékhoz, utána pedig a DunaTwinhouse hangulatos kétszemélyes faházaiban koronázhatjátok meg a napot. Akkor is számíthattok rájuk, ha egy kis romantikus bekészítéssel lepnétek meg a párotokat – keressétek őket bizalommal, foglalni a honlapjukon tudtok!

2027 Dömös, Komlós utca 4. | Weboldal

VIBE Nagymaros

A VIBE Nagymaros kétszemélyes kabinháza egy 3000 m²-es privát birtokon vár benneteket, Budapesttől alig ötven percre. Náluk minden egyes érzékszerveteket rabul ejti majd az ősz varázsa, az élményt pedig a Börzsöny csendje koronázza. Miután visszatértetek a túrázásból, panorámás jakuzziban vagy akár szaunában is felmelegedhettek, közben pedig a visegrádi vár és a Pilis látványában gyönyörködhettek. Alkonyatkor olykor őzek sétálnak át a birtokon – ennél közelebb tényleg nem is lehetnétek a természethez! A tökéletes napindításról helyi termelőktől érkező reggeli gondoskodik a VIBE Nagymarosnál.

2626 Nagymaros, Szamaras utca | Weboldal

Lombkabin

Az erdő mélyén, a kíváncsi szemektől távol felnőttbarát, prémium kabinház bújik meg: úgy hívják Lombkabin, de sokan csak úgy emlegetik, mint a Dunakanyar gyöngyszeme. A kétfős szálláshely teljes privát szférával és megannyi szolgáltatással teszi felejthetetlenné az őszi elvonulást: jakuzzi, erdei panorámás, kültéri finn és infraszauna, aromaterápia is rendelkezésetekre áll, sőt, ha szeretnétek, még svéd- vagy forró lávaköves masszázst, valamint termelői reggelit is kérhettek, hogy igazán feltöltődhessetek. Ha mindez nem lenne elég, a lombkoronaszint teraszán még grillezni is lehet!

2623 Kismaros, Nyúl utca 16. | Weboldal

Szent Mihály Lombház

Nagymaros rejtett gyöngyszeme egy házaspár régóta dédelgetett álmaként született meg: szerettek volna egy olyan helyet, ahová nem ér el a főváros nyüzsgése. Létrehozták hát a lombházat a Szent Mihály-hegyen, felszerelték mindennel, ami csak a pihenéshez kell, majd úgy döntöttek, megosztják az élményt a nagyközönséggel. Ha náluk jártok, óriási panorámaablakokon át üdvözölhetitek a reggeli napsugarakat, délután bejárhatjátok a környéket, este pezsgőfürdővel jutalmazhatjátok megfáradt testeteket, a jól felszerelt konyhában pedig bármilyen finomságot elkészíthettek. Felejthetetlen élmény lesz!

2626 Nagymaros, Felsőerdősor utca | Weboldal

Völgy Villa

Kívül-belül megszépült egy 1930-as évekbeli szálláshely a Dunakanyarban – megnyitott a zebegényi Völgy Villa! Akár családdal, akár baráti társasággal érkeztek, itt minden adott hozzá, hogy az együtt töltött idő igazán minőségi lehessen. Saját fürdőszobás, légkondicionált hálók, jól felszerelt konyhák, közös étkező és a környék legnagyobb medencéje is a rendelkezésetekre áll, sőt jakuzzi, finn- és infraszauna áldásos hatásait is élvezhetitek, egész évben. Ha pedig már bejártátok a környéket, de még mindig vágytok aktív élményekre, tollasozhattok, pingpongozhattok, grillezhettek is a kertben.

2627 Zebegény, Malom utca 45. | Weboldal

Thermal Hotel Visegrád****superior

A Dunakanyar színesedő erdői, a kellemes kirándulóidő és Visegrád megannyi látnivalója már önmagában is elég okot ad az őszi kiruccanáshoz, a Thermal Hotel Visegrád****superior pedig wellnessélményekkel, gasztronómiai programokkal és változatos őszi ajánlatokkal teszi még tartalmasabbá a látogatást.

Az „Őszi varázslat a Dunakanyarban” csomag az aktív kikapcsolódásra és a pihenésre is lehetőséget ad, míg az október 23-i hosszú hétvége néhány ráérősebb napra csábít Visegrádra. Az őszi szünetben a családok kerülnek a középpontba, és gyermekprogramok, animáció és a Visi Mókus Élménybirodalom gondoskodnak róla, hogy a legkisebbek számára is emlékezetes legyen a pihenés.

A hűvösebb hónapok beköszöntével a wellness még különlegesebb lesz, mint valaha: a Lepence Spa medencéi és szaunái mellett ősszel újraindul a Fürdőzők és Szaunázók Éjszakája programsorozat, különleges szaunaszeánszokkal és esti wellnessélményekkel.

Ősszel a szálloda kedvelt borvacsorái is visszatérnek. Minden alkalommal egy-egy borvidék vagy borászat kerül a középpontba, a kiválasztott tételekhez pedig gondosan komponált fogások társulnak. Így a vendégek amellett, hogy kóstolhatnak, közelebbről is megismerhetik a borokat, a pincészeteket és az étel-bor párosításokat. November 7-én pedig érkezik a THV WINE & MORE, a sétáló borkóstoló, mely során hazánk számos borvidékének elismert pincészetei és válogatott tételei mutatkoznak be. A vendégek különböző állomásokat járhatnak be, beszélgethetnek a borászokkal, különböző stílusokat és karaktereket ismerhetnek meg, és persze új kedvenceket fedezhetnek fel.

Az év vége közeledtével Visegrád is szépen, lassan ünnepi hangulatba öltözik: egy wellnessezéssel töltött délután, szezonális ízek és néhány együtt töltött nap segít kiszakadni az év végi rohanásból, és átélni az advent hangulatát. Legyen szó őszi kirándulásról, wellnessről, gasztronómiáról vagy ünnepi ráhangolódásról, Visegrádon az év utolsó hónapjai is tele lesznek élményekkel!

2025 Visegrád, Lepence völgy 2. | Weboldal

Ha a Mátra felé vennétek az irányt: