Budai hegyek ölelésében: 5 hangulatos étterem, ahol megpihenhetünk az őszi kirándulások után

Színpompás, őszi ruhájában aligha van párja a Budai-hegység erdeinek, melyek körül megannyi csodás túraútvonal és tanösvény kanyarog. Induljatok hát útnak egy szép, őszi napon és fedezzétek fel őket a csodás, közeli gasztrohelyekkel együtt!

Fenyőgyöngye Vendéglő

Békebeli magyaros ízekkel, nagy adagokkal és tradicionális vendéglátással várja vendégeit 1935 óta a Fenyőgyöngye Vendéglő, amely akár az egyik legjobb kiindulási pontja is lehet a Hármashatár-hegy túráinak. Étlapján a szokásos rántott fogások mellett a halas, szárnyas, sertéshúsos, valamint májjal és marhahússal készült ételek legszélesebb felhozatalát láthatjuk náluk. Emellett két kezünk aligha lenne elég, hogy leves- és desszertkínálatuk minden egyes képviselőjét megszámláljuk. Sőt, az étteremben a gyerekekre, valamint a vegetáriánusokra is gondoltak a menü megalkotása során. Így ha egyszer betértek e kedves, hangulatos vendéglőbe, akkor biztosra vehetitek a második látogatást is.

1025 Budapest, Szépvölgyi út 155. | Weboldal | Facebook

Náncsi Néni Vendéglője

120°C fokon árasztja magából az otthon melegét Náncsi Néni Vendéglője, ami egy régi tanyaházban lelt otthonra, így nemcsak az ízek, hanem maga a miliő is az idilli vidéket hozza el a hegyvidékre. Az étlap gerincét a tradicionális ételek adják, a választék pedig igazán gazdag: a hideg előételektől, levesektől kezdve egészen a különböző húsokon át (halak, csirke, pulyka, disznó, marha, kacsa, bárány, őz) a zöldséges ételekig mindenre lecsaphattok, amit csak megkívántok. A túrógombócot, a tejfölös harcsapaprikást túrós csuszával, vagy éppen a vasárnapi tyúkhúslevest pedig akár a hatalmas, hangulatos kertben is elfogyaszthatjátok. A vendéglőtől egy jóleső ebédet követően könnyedén, egy nagyjából 20 perces gyalogúttal már el is érhető a Széchenyi-hegyi Gyermekvasút, hogy a kalandok tovább folytatódjanak a Budai-hegységben.

1029 Budapest, Ördögárok utca 80. | Weboldal | Facebook

Szépilona Bisztró

Az elegancia és az otthon melegének bájával vonja körbe magát a Szépilona Bisztró, mely 1969 óta áll Pasarét szomszédságában. A legendás, budai törzshely 2020-ban egy kisebb koncepcióváltással született újjá, és azóta is tárt karokkal várja az arra járókat. A párizsi bisztrók hangulatát megidéző enteriőrben pedig a magyar konyha remekeit sorakoztatja fel, a bajai halászlétől kezdve, a tafelspitzen át egészen a csirkepaprikásig élvezhetitek az ismerős ízeket, miközben kikacsinthattok a nemzetközi vizekre is a mediterrán jellegű fogásaiknak köszönhetően. A Szépilonától nem messze pedig a Zugligeti Libegő alsó állomására találhattok, így egy nagyobb túrát követően, vagy éppen egy János-hegyi kalandozás előtt is szusszanhattok egy kellemeset a hangulatos bisztróban.

1021 Budapest, Budakeszi út 3. | Weboldal | Facebook

Rozan

A legendás budai éttermek sora egy ifjút titánnal bővült a nyár utolsó hónapjában. A Rozan igazi menedékként szolgál minden betérő vendég számára, lágy fényekkel, kellemes dallamokkal és ínyenc falatokkal kápráztatva el őket. Egy olyan pont ez a fővárosi gasztropalettán, amely egyszerre lehet a kései reggelik élményeinek fénypontja, de akár az esti lazítás hangulatos helyszíne is. Napkeltekor különféle tojásos ételek, angol reggeli, szendvicsek, palacsinták közül válogathattok, napközben élvezhetitek a bisztróételek legjavát: hamburgerekkel, hot dogokkal várnak rátok, a nap zárásaként pedig különleges kézműves koktélokat kínálnak vendégeik számára. A Rozan kiváló elhelyezkedésének köszönhetően pedig a Kiscelli Parkerdő vadregényes sétányaihoz, illetve a Mátyás-hegy túraútvonalaihoz is közel esik.

1037 Budapest, Kolostor út 18. | Weboldal | Facebook

The Hamptons Buda

Idilli paradicsomként bújik meg a budai lankák között a The Hamptons Buda, ahova olyan, mintha csak hazaérkeznétek. Hatalmas terasszal, kényelmes, kuckózásra invitáló székekkel, kanapéval csábít egy jóleső láblógatásra a reggelizőhely, miközben ősfás parkjának csodálatos kilátásában gyönyörködhettek. Az étlapjukon szép számmal találkozhattok különféle villásreggelikkel, egyserpenyős ételekkel, de ebédre is érkezhettek, hiszen napi menüvel is készülnek az éheseknek. A kiadós reggelit követően pedig mint a pitypangmagvak tavasszal, úgy repülhettek ti is a szélrózsa minden irányába: a Kaán Károly-kilátó, Makovecz Imre-kilátó, a Széchenyi-hegyi Gyermekvasút, valamint az Árpád-kilátó is könnyedén megközelíthető a Hamptonstól.

1021 Budapest, Vadaskerti utca 1-3. | Weboldal | Facebook

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