40+ fergeteges hétvégi program Budapesten és környékén – 2026. október 7-11.

Íme a legjobb programok október második hétvégéjére Budapesten és környékén, ahol ezúttal is nagyszerű koncertek, filmek, vezetett séták és felejthetetlen élmények várnak benneteket.

Többnapos hétvégi programok Budapesten és környékén

Godot Art Expo ’26 (2026. október 7-18.)

A Godot Kortárs Művészeti Intézet 1999 óta dolgozik azon, hogy új művészeket fedezzen fel, mutasson be, és közelebb hozza a kortárs művészetet azokhoz is, akik nem feltétlenül a galériák törzsvendégei. Az Art Expo ennek az egyik legnagyobb találkozási pontja. Fiatal művészek. Friss gondolatok. Több ezer műtárgy. Egy hatalmas kiállítás, ahol nézni jó – de hazavinni valamit még jobb.

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24. Spinoza Zsidó Fesztivál (2026. október 7-től)

Október 7-én indul a Dob utcai Spinoza Színház elmaradhatatlan eseménye, a Spinoza Zsidó Fesztivál, amely két héten át koncertekkel, színházi előadásokkal, filmvetítésekkel és beszélgetésekkel szórakoztatja a közönséget. A „főszereplők” között feltűnik Tony Curtis, Gábor ZsaZsa és Barbra Streisand; utóbbi életrajzi játékának bemutatója a fesztivál egyik premier előadása lesz. A változatos programcsokor minden nap valami mást tartogat, koncertet ad például Klein Judit és a Haverim, levetítik a Zsidószerencse című némafilmet, és Gábor György: Talmud, Tóra és a többiek című előadására is válthattok jegyet.

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Nincs Fesztivál // Három Holló (2026. október 8-10.)

Kincs, ami Nincs: így is jellemezhetnénk a Három Hollóban megrendezésre kerülő háromnapos rendezvényt. A Nincs folyóirat programsorozatán jobbnál jobb előadásokon és workshopokon vehettek részt teljesen ingyenesen. Október 8-án például Vida Kamilla költő, újságíró járja körbe az elmúlt évtizedek közéleti költészetet övező diskurzusokat, de lesz itt koncert, jógaóra és hangfürdő is, érdemes tehát tüzetesen átnézni a menetrendet!

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The Desperate Empire of Happiness – Duliskovich Bazil festőművész kiállítása // KULT7 Galéria (2026. október 8-29.)

Duliskovich Bazil a kortárs hazai festészet talán legmagányosabb alakja. Senki máséval össze nem téveszthető saját univerzumában működik. Mégis valamennyi képe más és más, egy-egy új, addig nem fölfejtett élmény vagy érzelmi góc kibontásának képi megragadása. Talán soha nem volt divatos, és soha nem fog tudni a divatból kimenni.

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Őszkert – Őszi Kertészeti Napok // MATE Budai Campus (2026. október 9-11.)

Kertészeti előadásokkal és vezetett arborétumi sétával várja az érdeklődőket október 9. és 11. között a MATE Budai Campusa. Az Őszi Kertészeti Napok alatt egész hétvégén 9-től 18-ig lesz lehetőség, hogy beszerezzétek hőn áhított kül- és beltéri növényeiteket a Villányi úti helyszínen.

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Őszi Etyeki Piknik – Újratöltve (2026. október 10-11.)

Októberben a szőlőhegyek arany és vörös színekbe öltöznek, a pincék megtelnek élettel, a poharak pedig az évjárat legizgalmasabb tételeivel. Az Etyeki Pikniken a borok mellé ismét sokszínű gasztronómiai kínálat érkezik: helyi specialitások, szezonális fogások, street food kedvencek és a borvidék legjobb ízei várják a látogatókat. Ráadásul több helyszínen nappali és esti zenei programok, koncertek, DJ-k és családbarát élmények is gondoskodnak az egész hétvégén át tartó kikapcsolódásról.

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VIII. Ferihegyi Ikarus Találkozó // Aeropark (2026. október 10-11.)

Október 10-én és 11-én az Aeroparkba települnek a hazai járműgyártás legendás autóbuszai. A VIII. Ferihegyi Ikarus Találkozóra jegyet váltók nem kell beérjék az ikonikus járművek látványával: részt vehetnek élményutazáson, megtapasztalhatják a motorindítást, és a szimulátor is rendelkezésükre áll.

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Bíró László emlékkiállítás // Klebelsberg Kultúrkúria (2026. október 11-ig)

A tárlat Bíró László polihisztor rendkívül sokoldalú életútját mutatja be: a golyóstoll feltalálójaként világszerte ismert magyar szakember autóversenyzőként, vámügyintézőként, festőként és újságíróként is tevékenykedett. Felnőtt élete nagy részét a távoli Argentínában töltötte, ahol a mai napig nagy tisztelet övezi, születésnapján pedig a Feltalálók napját ünnepeljük. A kiállítás közelebb hozza a látogatókhoz a golyóstoll, az automata sebességváltó és több tucatnyi jelentős, ámde kevésbé ismert találmányának születését, egyúttal pedig tiszteleg II. kerületi kötődése előtt is.

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Étterem Hét (2026. október 18-ig)

Az október első fele nem is telhetne jobban a gasztrokalandorok számára, hiszen egészen 18-ig várja őket az ország legjobb éttermeinek szuper akciókkal párosuló ünnepe. A 30. alkalommal megrendezett eseményen számos Michelin-ikonnal megjelölt résztvevővel is találkozhattok.

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ARC kiállítás (2026. október 18-ig)

Az ingyenesen látogatható szabadtéri tárlat idén is Újbudán várja az érdeklődőket, ám a Bikás Park helyett ezúttal a Petőfi híd budai hídfőjénél, a Budapesti Műszaki Egyetem Egry József utcai parkolójában bukkanhattok díjnyertes és elgondolkodtató alkotásokra. 2026. szeptember 18. és október 18. között az „Idegrendszerváltás” alcímű közérzeti kiállítás alkotói képeken keresztül fogalmazzák meg, milyen világban szeretnének élni, és hogyan lehet újragondolni a reflexeket, érzéseket, valamint a közhangulatot egy változóban lévő országban.

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Színe és a visszája // Karinthy Szalon (2026. október 30-ig)

Az IMÁGÓ Öko-Kulturális Labor második csoportos kiállítása a textil és a ruházkodás témáját boncolgatja: mikro-, mezo- és makroszinten vizsgálja a médium egyéni és társadalmi hatásait, miközben feltárja, milyen jelentésrétegek húzódnak meg a felszín mögött. A kiállítás hétfőtől péntekig 12 és 18 óra között vár titeket az újbudai Karinthy Szalonban.

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World Press Photo 2026 // Biodóm (2026. november 8-ig)

Idén is a világ legfontosabb történetei elevenednek meg a Biodómban. A nemzetközi sajtófotó-verseny válogatásában háborúk, humanitárius válságok, migráció, klímaváltozás és társadalmi igazságosság is helyet kap. A több mint 57 ezer nevezett fotó közül kiválasztott alkotások nemcsak a konfliktusokat és veszteségeket dokumentálják, hanem az emberi kitartást és összetartást is megmutatják. A tárlat mellett két különleges magyar fotóanyag is látható, a „Fel is út, le is út – a 24.hu szemtanúi” a 2026-os választás, a „Sortűz 1956” pedig az 1956-os forradalom emlékezetes pillanatait idézi fel.

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44. Magyar Sajtófotó Kiállítás // Capa Központ (2026. november 8-ig)

A tavalyi év legfontosabb pillanatai elevenednek meg a 44. Magyar Sajtófotó Kiállításon a Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központban. A tárlat a 44. Magyar Sajtófotó Pályázat díjazott és válogatott képeiből mutat be izgalmas válogatást: a MÚOSZ Nagydíja és az André Kertész-nagydíj mellett tizenhat kategória legjobbjai és számos különdíjas alkotás is látható. A nemzetközi zsűri által kiválasztott fotók a közélet, a társadalom, a kultúra és a mindennapok meghatározó történéseit idézik fel. A sokszínű kiállítás november 8-ig várja a látogatókat a Capa Központ emeleti kiállítóterében.

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Szerdai programok Budapesten (2026. szeptember 7.)

David Byrne – Spike Lee: American Utopia // Bem Mozi

Az American Utopia eredetileg David Byrne (a Talking Heads egykori frontembere) 2018-as szólóalbuma, amelyből egy kritikusok által körberajongott Broadway-előadás, majd 2020-ban Spike Lee rendezésében egy zseniális koncertfilm született. A produkció nem egy hagyományos koncert, hanem a zene, a színház, a tánc és a társadalmi kiáltvány egyedülálló ötvözete.

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Josh Meader Trio // BARhole

Az ausztrál Josh Meader Trio a modern jazz és a fusion egyik legizgalmasabb feltörekvő formációja. A gitárvirtuóz Josh Meader villámgyors technikájával és kivételes zenei érzékenységével olyan rangos színpadokon bizonyított már, mint a Ronnie Scott’s vagy a Montreux Jazz Fesztivál. A National Jazz Award-díjas Alex Hirlian (dob) és Matt Thomson (billentyű) társaságában 2026-ban ismét Európába érkeznek, hogy virtuóz, improvizatív koncertjükkel lenyűgözzék a közönséget.

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Csütörtöki programok Budapesten és környékén (2026. október 8.)

III. Adok-kapok közösségi cseredélután // Adaptér

Az újbudai Adaptérben október 8-án harmadik alkalommal rendezik meg a közösségi cseredélutánt, ahol ismét sok otthoni holmi és nélkülözött tárgy, ruha és dísz találhat új gazdára.

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Távcsöves bemutató // Óbudai Polaris Csillagvizsgáló

Az őszi égbolt csillagképei, csillagmondái, kettőscsillagai, csillaghalmazai Óbudáról, a Polaris Csillagvizsgálóból.

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Pintér Péter Solo Jazz // Füles

Mámorító jazzes este „Wildest” Pintér Péterrel. Színvonal, jazz, Amerika? Igen, ez vár rátok énekléssel vegyesen.

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Autechre // Liszt Ünnep, Zene Háza

Az elektronikus tánczene egyik legizgalmasabban kísérletező experimentális formációja, a Rob Brown és Sean Booth alkotta brit duó 1987-ben alakult. A műfajra máig hatást gyakorló, úttörő zeneiségű csapat az évek során számos albumot készített, melyek az intelligens tánczene mérföldköveivé váltak.

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A Liszt Ünnep további programjairól:

Pénteki programok Budapesten és környékén (2026. október 9.)

Éjszakai szakvezetés a Budakeszi Vadasparkban

Az őszi éjszakai szakvezetéseken egy egészen más arcát ismerhetitek meg a Budakeszi Vadasparknak. A szakembetek segítségével érdekes történeteket, különleges tényeket és kulisszatitkokat tudhattok meg állatokról – mindezt az esti erdő hangulatával fűszerezve.

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Lovas Juci // Otthonka

Lovas Juci énekes-dalszerző 2024-ben, a Sávlekötő Camp tehetségkutatóján mutatkozott be a Lovas Juci és a Frász zenekar frontembereként. 2026-tól ismét szólóelőadóként folytatja zenei útját. Alternatív popzenéjének középpontjában a személyes, önironikus és finom humorral átszőtt történetmesélés áll.

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Trainspotting – 30 éves jubileumi szezon // Bem Mozi

Danny Boyle, idén 30 éves, kultikus filmje Ewan McGregorral a Bem Mozi vásznán.

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Próbáljatok ki egy új helyet Budapesten:

Lithium Night – 10. szülinapi gigaparty // Akvárium Nagyhall

10 éves lett a Lithium Night. Ez jó alkalom arra, hogy egy buliban lejátsszák a 10 év legnagyobb „slágereit”.

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Szombati programok Budapesten és környékén (2026. október 10.)

EgZoo Mania – Egzotikus Állatvásár és Kiállítás

Az EgZoo Mania egyszerre egzotikus állatkiállítás, állatvásár és élményekkel teli családi program, ahol az érdeklődő állatbarátoktól kezdve, a kezdő állattartókon át a tapasztaltakig mindenki talál valami érdekeset, különlegeset. Ha érdekel a terrarisztika világa, rajongsz a kígyókért, gyíkokért, pókokért, varánuszokért vagy egzotikus madarakért, itt a helyed!

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Vintage Mad Market // Mad Kert

Október 10-én újra Vintage Mad Market költözik a Mad Kertbe, hogy a világ minden tájáról származó vintage és design csecsebecsékkel és igazi retro kincsekkel lepje meg a vásározókat. Ahogy azt már megszokhattátok lesznek autók, motorok, foodtruck, kürtőskalács, Mixymo Koktélbusz, Rolling Cafe, Playmobil-kiállítás, 16 sörcsap és esti gitárpengetés. Kell ennél több?

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Kőbánya Napja // Kőrösi Kulturális Központ

Hangulatos időutazásra invitál október 10-én a Kőbánya Napja idei rendezvénye: a Kőrösi Kulturális Központban megrendezett nosztalgikus kavalkádban filmvetítések, bűvöskocka-verseny, Szandi-koncert, Szomszédok-közönségtalálkozó és Farkas Bertalan űrhajós várják a látogatókat, a büfében hűsítő Traubi és krumplis tészta idézik fel a gyerekkort, közben pedig retró lakásenteriőrök és bakelitlemezek gondoskodnak az autentikus hangulatról.

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A Kávé Napja // Millenáris

Október 10-én a Millenáris Üvegcsarnoka megtelik kávérajongókkal és a legjobb specialty őrleményekkel a Kávé Napja alkalmából. A 14. alkalommal megrendezett kávéünnepen 35 kiállító, ingyenes kóstolók, látványos bemutatók és különlegességek várnak titeket – koffeinfüggőknek kötelező program!

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Önkéntes nap a 10 Millió Fa telephelyén

Szederirtás, növénygondozás, kerti faház építés, barkácsolás és csemeteosztás a készlet erejéig – ez vár titeket a 10 Millió Fa önkéntes napján. A jó munkásembereknek zenével, kávéval, teával, vízzel és nassolnivalóval kedveskednek a szervezők.

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Belvárosi Gardróbvásár // Erzsébet tér

Október 10-én, szombaton a belvárosi Erzsébet tér ismét otthona lesz a Belvárosi Gardróbvásár eseményének. Ha meguntad a ruhatárad és szívesen felfrissítenéd, új stílusra vágysz vagy vagány, egyedi kiegészítőkkel dobnád fel a szettjeid, akkor 11 és 17 óra között Budapest szívében a helyed!

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Echo – Kováts Nikolett kiállításmegnyitója // Jókai Klub

Kováts Nikolett festőművész Echo című tárlatának megnyitója a XII. kerületi Jókai Klubban, ahol kötetlen beszélgetésre is lehetőség lesz az alkotóval.

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A tegnap virágai – vezetett séta

Ma már nehéz elképzelni, de szecessziós stílusban építkezni botrányos és merész dolog volt a XIX. század végén. Maga Ferenc József sem nézte jó szemmel ezt a „burjánzó új stílust”, a magyar főváros utcáin ezzel szemben egymás után nőtt ki a földből szecessziós palota, elegáns nagyáruház és középület is. Október 10-én lehetőségetek nyílik, hogy a hosszúlépés.járunk? csapatával felfedezzétek a belváros magával ragadó épületeit.

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18 éves a Nemdebár

Születésnapi összejövetel depis nagypapáknak, féktelen unokáknak és minden kedves pajtásnak.

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Blue sPot – 20. születésnapi koncert // Muzikum

A Blue sPot zenekar 2026. október 10-én, a Muzikum klubban egy különleges koncerttel ünnepli fennállásának huszadik évfordulóját, sok-sok régi és néhány vadonatúj dallal, zenészbarátokkal és meglepetésvendégekkel.

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Záróbugi // KOBUCI

A 30Y koncertje után még egyszer utoljára szabadtéri táncra perdülhettek a kedvenc zenéitekre, mielőtt bezárul a kertkapu és búcsút int a szabadtéri szezon.

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Vasárnapi programok Budapesten (2026. október 11.)

Cifra Palota – Interaktív családi programok a Müpában

A Müpa sokszínű családi sorozata egész délelőtt inspiráló kulturális környezetben, kreatív és művészeti programokkal várja a kicsiket és nagyokat az épület minden szegletében.

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Terézvárosi lom-mentő bolhapiac // Hunyadi tér

Október 11-én visszatér a Terézvárosi lom-mentő bolhapiac, a helyszín pedig változatlanul a Hunyadi tér. Ezen a vasárnapon épp itt lesz a ideje, hogy belevessétek magatokat a városi kincskeresésbe, lesznek vintage tárgyak, könyvek, játékok, sporteszközök, divatcikkek és egyéb portékák minden mennyiségben.

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II. Fantasy Börze

Szerepjátékos vásár, melyen mindenféle, larpos, fantasy, sci-fi vagy éppen hagyományörző jellegű felszerelést árusítót vagy éppen azokat keresőket szívesen látnak.

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Fényűzés és történelem: Kalandozás az Andrássy úton

Az Andrássy út nem csak az épületeiről szól, hanem az emberekről is, akik formálták. Egy út, ahol minden lépés egy újabb történetet mesél el, mely nem csupán Budapest egyik legismertebb sugárútja – a „magyar Champs Élysées” -, hanem egy valódi időutazás, ahol minden sarkon találkozik a múlt és a jelen. A Pestbudai Séták eseményén a város legelegánsabb sugárútjának luxusából és drámáiból kaphattok ízelítőt októberben két alkalommal.

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A Szaturnusztól az Androméda-galaxisig // Svábhegyi Csillagvizsgáló

Az első célpont a Szaturnusz fenséges gyűrűrendszere és Titán óriásholdja. Majd a legnagyobb kozmikus szomszédunkat, az Androméda-galaxist csodálhatjátok meg. Ezt követően a kozmikus füstkarikára emlékeztető Gyűrűs-ködöt kaphatjátok távcsővégre. Végül az égbolt egyetlen dupla nyílthalmazának sok száz csillagát észlelhetitek.

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