7 lenyűgöző úti cél és túraútvonal szerte az országban, ami vadregényes fenyvesek alatt kalauzol

Az aranyba borult őszi erdőkben nagyokat sétálók mellett azokra is gondoltunk, akik örökzöld fenyvesek alatt töltődnének fel a természetben. Fedezzétek fel hazánk legszebb kirándulóhelyeit egy novemberi séta alkalmával!

Nagymező, Gyenesdiás

A Gyenesdiás felett elterülő, asztalokkal, pihenő- és bográcsozóhelyekkel, valamint mosdókkal is rendelkező Nagymező ősszel is kellemes sétát tartogat. A helyszín a kisgyermekes családoknak éppoly remek kirándulást kínál, különösképp akkor, ha van kéznél egy labda. Ha szeretnétek, a kirándulást folytathatjátok az egykori bányagödör irányába, ahol a bánya bezárása óta a természet vette át az irányítást: a gödör oldalában kisebb folyóvölgyeket, kanyonokat és egy takaros fenyvest is felfedezhettek. Itt járva ne hagyjátok ki a rövid kaptató után elérhető Festetics-kilátót se, ahonnan pazar kilátás nyílik a Balatonra és az erdőre.

Folly Arborétum, Badacsonyörs

A Balaton északi partjának édenkertje, a Folly Arborétum több mint négyszázféle tűlevelűnek ad otthont, így igazán impozáns látképpel büszkélkedhet a hidegebb hónapokban is. Ha maximalizálnátok az élményt, látogassátok meg a helyszín egyedülálló tobozgyűjteményét, ahol 22 növényfajt ismerhettek meg. Ha mindez nem lenne elég, november 14-én, szombaton még egy családi programsorozattal egybekötött, vidám tobozszüretre is várnak titeket, ahol az arborétum munkatársainak segítségével ti magatok szedhetitek le a különböző fenyőfélék termővirágzatát!

8257 Badacsonyörs, Kápolnavölgyi út 25. | Weboldal

Fenyves allé, Keszthely

Maradjatok még kicsit a Balaton partján, hiszen a Keszthely és Fenékpuszta között húzódó, alig 7 kilométer hosszú, 140 éves feketefenyőkkel övezett allé is szuper kirándulóhely lehet az őszi napokra. A fasor tökéletes célpont gyerekekkel is, hiszen az út végig sík terepen halad, így akár babakocsival vagy biciklivel is könnyedén teljesíthető. A 71-es úttal párhuzamos, nyílegyenes fasor Szendrey Júlia egykori szülőháza mellett is elhalad, érdemes tehát meglátogatni a nagyjából félúton található emlékházat.

Guckler Károly tanövény, Budapest

Szerencsére a fővárosban sem maradtok fenyves nélkül, hiszen a Hármashatár-hegy egy lenyűgöző fenyőerdőt is tartogat. A fenyves telepítése Guckler Károly főerdőtanácsos nevéhez köthető, így nem csoda, hogy az itt található, interaktív, 14 állomásos tanösvény és a csúcson található kilátó szintén az ő nevét viseli. Az úti célt érdemes a Fenyőgyöngye megállótól megközelíteni, ahová akár tömegközlekedéssel is könnyen eljuthattok. Az emelkedő gyerekekkel is teljesíthető, ha pedig kiadósabb túrát tennétek, folytassátok a kirándulást valamelyik túraútvonal mentén!

Gödöllői Arbo-park

Ha a főváros közelében kerestek vadregényes fenyvest, nagyszerű választás lehet a Gödöllői Arbo-park felé venni az irányt. A mintegy 137 hektárnyi látogatható területtel büszkélkedő arborétum messze földön híres a tűleveleseiről, hiszen már az alapításkor is kitűzött célként szerepelt a fenyők meghonosítása hazánkban. Ennek megfelelően ma is kiterjedt fenyvessel találkozhattok az eredetileg 147 fenyőfajtát számláló gyűjteményből. Fontos tudnivaló, hogy az Arbo-park természetvédelmi terület, éppen ezért a gombák, virágok, tobozok és egyéb termések gyűjtése szigorúan tilos!

2100 Gödöllő, Isaszegi út 164. | Weboldal

Sorrento-sziklák, Budaörs

Szintén Budapest határában fedezhetitek fel az olasz tengerparti sziklákat idéző csodavilágot. A budaörsi Sorrento-sziklák azonban nem csak a különleges sziklaképződményeiről, hanem a magasba nyújtózó fenyőiről is híres: a sziklák között utat törő fák valóban szemkápráztató párost alkotnak az előttetek elterülő végtelen látképpel kiegészülve. Esős időben azonban semmiképp sem ajánlott meghódítani a kaptatót, hiszen ilyenkor igen csúszóssá és veszélyessé válhat a terep!

Vácrátóti Nemzeti Botanikus Kert

Fenyőkben és egyéb örökzöld növényfajtákban persze hazánk legnagyobb, 2027-ben fennállásának 200. évfordulóját ünneplő arborétumában, a vácrátóti Nemzeti Botanikus Kertben sincs hiány, sőt itt még egy 40 méter magas, több mint 180 éves numidiai jegenyefenyővel is találkozhattok a számtalan másik fajta mellett. Itt járva érdemes a természetvédelmi terület apró neszeire is kihegyezni a fületeket, hiszen a parkban megannyi állat él. Az arborétum a hidegebb hónapokban 16 óráig tart nyitva, jó, ha tudjátok, hogy az utolsó belépésre 15 órakor kerül sor.

2163 Vácrátót, Alkotmány út 2-4. | Weboldal

A fotók egy részét a Magyarország legszebb helyei – a Funzine csoportja Facebook-közösségünk tagjai készítették. A csoportba szívesen várunk minden természetjáró profi és hobbifotóst, aki szívesen megosztaná munkáit a csoporttagokkal, illetve adott esetben olvasóközönségünkkel is.

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