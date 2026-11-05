3 mesebeli, családbarát szálláshely az év végi lazításhoz

Mielőtt elérkezne az év utolsó hónapja, és jócskán meghosszabbodna a teendők listája, gondoskodjatok róla, hogy legyen hol kipihenni a fáradalmakat! Az alábbi három családbarát szálláshely közül bármelyik remek választás, ha ezúttal nem otthon töltenétek a karácsonyt, az év végét, vagy bármelyik napot az adventi időszakban. (x)

Természetközeli feltöltődés: Zichy Családi Élménybirtok

A Zichy Családi Élménybirtokon év végén is a közös feltöltődés játssza a főszerepet. Bikácson, ezen a családbarát szálláshelyen tényleg senki nem fog unatkozni: a gyerekek személyesen is találkozhatnak a várva várt nagyszakállúval, kreatív foglalkozásokon alkothatnak, valamint közös játékokon vehetnek részt, animátorokkal. A téli feltöltődés jegyében a felnőtteket wellness-szel és szaunával várják, hogy mindenki számára pihentető lehessen az év végi elvonulás. Persze, finom falatok is hozzájárulnak az ünnep gondtalanságához, a természet közelsége pedig igazán felejthetetlenné teszi a Zichy Családi Élménybirtokon töltött napokat.

7043 Bikács-Kistápé Liget | Weboldal

Mesés karácsonyi pihenés: Erzsébet Park Hotel

Ha pedig inkább a Mátra felé vennétek az irányt, az Erzsébet Park Hotelt ajánljuk figyelmetekbe – Parádfürdő imádott szálláshelye ugyanis félpanziós ellátással, wellness-szel és ünnepi programokkal teszi meghitté a családi karácsonyt. Ünnepi ajánlatuk december 24. és 27. között invitál a Mátra szívébe, így remek választás, ha az otthoni készülődés fáradalmait idén inkább mesés élményekre cserélnétek. És bár igazán csábító a csomag részét képező korlátlan wellness használat, érdemes lesz feltérképezni a környéket is, pláne, hogy a szálloda vendégei több látványosságot – például a Kisnánai Várat, a Gyöngyösi Állatkertet – kedvezménnyel tekinthetik meg!

3244 Parádfürdő, Kossuth Lajos út 372. | Weboldal

Karácsonytól szilveszterig: Hotel Europa Fit****superior

Családbarát élményekből Hévízen sem lesz hiány, hála a Hotel Europa Fit ünnepi ajánlatának. Míg a kicsik kézműveskednek, felfedezik a Roomli játszóbirodalmat, a népmesék világában kalandoznak, vagy éppen Csabi bohóccal mókáznak, a szülők a wellness részleg medencéiben lazíthatnak. Természetesen gasztroélményekből sem lesz hiány: bőséges büféreggelivel és -vacsorával, magyaros és nemzetközi ételekkel, december 25-én és 26-án könnyű büféebéddel készülnek a vendégeknek. Ha mindez nem lenne elég, a programok közt még karácsonyi meseséta, interaktív családi show-műsor és gitárest is szerepel!

8380 Hévíz, Jókai Mór utca 3. | Weboldal

Ha kettesben utaznátok: