Mostantól még több pihentető élményt kínálnak a Bükk leghangulatosabb lombházai

Az ország elsőként épült lombházai évek óta párok sokaságának nyújtanak pihentető kikapcsolódást, feltöltődést, a természettől mindössze egy karnyújtásnyira. Az erdő ölelésében, a privát lombházakban eltöltött pillanatok mostantól ráadásul még több élménnyel ajándékozzák meg a vendégeket.

Abban talán mindannyian megegyezhetünk, hogy a Bükk lábánál található Noszvaj települése egy igazi gyöngyszem. A falu nemcsak bájos, de a csodás természeti környezet hozzájárul ahhoz, hogy az itt töltött idő valóban emlékezetes legyen. A térség azonban nemcsak a turistáknak, az erdőket szívesen járóknak kínál élményeket, hanem azoknak is, akik kipihennék a mindennapok fáradalmait – nem akármilyen helyszínen és hangulatban, persze.

Páratlan kikapcsolódás az erdő ölelésében

A Bükk és egyúttal Noszvaj különleges lombházainak mind a mai napig a fél ország a csodájára jár. Nem véletlenül, hiszen a Treehouses Noszvaj páratlan szállásainak köszönhetően egy pillanatra sem kell lemondanotok a négy csillagos szállodai lakosztályok kényelméről és a természet közvetlen közelségéről.

Az év minden napján elérhető, kizárólag pároknak kialakított öt lombház a fák rejtekében kínál különleges, privát kikapcsolódást.

A minden igényt kielégítő felszereltség, a teraszon található szabadtéri jakuzzi, a válogatott borokkal, üdítőkkel és snackekkel teli minibár és a gondosan összekészített napindító Breakfast box-ok garantálják, hogy a vendégeknek – ha úgy tetszik -, el se kelljen hagyniuk ezt a megelevenedett földi Paradicsomot.

Újdonságok a még teljesebb kikapcsolódásért

A Treehouses Noszvaj lombházai nemrégiben újdonságokkal is gazdagodtak, mostantól tehát még több pihentető élmény közül választhatnak az útjukat ebbe a páratlan térségbe tervező vendégek.

Idén ősztől már privát szauna- és masszázsélmény emeli új, még magasabb szintre a testi-lelki feltöltődést. A panorámás szaunaházat úgy alakították ki, hogy az önmagában is különleges kikapcsolódást nyújtson.

Az időpontfoglalás lehetővé teszi például, hogy zavartalanul élvezzétek a privát szaunázást, ami után kényelmes pihenőágyakon lazítva gyönyörködhettek az erdő látványában.

A Treehouses Noszvaj vadonatúj masszázsstúdiójának köszönhetően a teljes ellazulás érdekében mostantól frissítő és regeneráló masszázsok igénybevételére is lehetőség nyílik. A nyugodt környezet, a természet tökéletes helyszínt biztosít a személyre szabott masszázskezeléseknek: a svéd- vagy mélyszöveti masszázst, a reflexzónás talpmasszázst és a gerincregeneráló- és tartásjavító masszázst akár a Síkfőkúti tóra nyíló panoráma mellett is élvezhetitek.

A hűvösebb, zimankósabb hónapokban különösen érdemes lesz felkeresni Noszvaj páratlan kialakítású lombházait, ahol a pihentető élmények egy valóban új szintjét élhetitek át egyetlen helyen.

Treehouses Noszvaj 3325 Noszvaj, Tósétány utca 20-22. Weboldal | Facebook

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