Titkos rejtekhelyek a hideg hónapokra: 7 hangulatos szállás a háborítatlan elvonuláshoz

Ha kiszakadnátok a hétköznapok pörgéséből, és egy eldugott, otthonos szálláshelyen melegednétek fel egy kirándulás után, mutatunk hét titkos rejtekhelyet, ahol a nyugalom és a feltöltődés kerül a középpontba. (x)

Zichy Családi Élménybirtok

Az őszi falevelek színpompás kavalkádja és a természet csendje vár a Bikács közelében megbújó Zichy Családi Élménybirtokon. A 12 hektáros területen erdei séták, tóparti pihenés, tanösvények és állatok teszik teljessé a kikapcsolódást, miközben a gyerekeket játszóházak, kalandpark és Bori Bari, a kíváncsi kisbárány kalauzolja izgalmas felfedezésekre. Amíg a kicsik önfeledten játszhatnak, a felnőttek a wellnessrészlegben, a szaunavilágban vagy egy nyugodt őszi séta során töltődhetnek fel. A pihenést a magyaros, házias ízekre és helyi hagyományokra épülő gasztronómia teszi teljessé.

7043 Bikács-Kistápé Liget | Weboldal

Monolith Lodge *****

Az őszi erdő csendjében, Dobogókő egyik túraútvonala mellett található a Monolith Lodge *****, ahol a természet közelsége és a modern luxus találkozik. A stílusos, dizájnerbútorokkal berendezett szálláshely tökéletes menedék a hűvös napokon: egy erdei kirándulás után a fedett teraszon található fürdődézsában lazíthattok, vagy a finn szaunában melegedhettek fel. Ha pedig egy jó könyvvel kuckóznátok be a hűvös őszi napokon, a közel ezerkötetes könyvtárban biztosan találtok kedvetekre valót, miközben odakint a falevelek susogása gondoskodik a meghitt hangulatról.

2099 Pilisszentkereszt, Őzike utca 14., hrsz.: 1145. | Weboldal

Treehouses Noszvaj

Az őszi erdő nyugalma és a noszvaji lombházak különleges hangulata kétségkívül tökéletes párosítás, ha kiszakadnátok a hétköznapok forgatagából. Magyarország első lombházai négycsillagos felszereltséggel, lakosztály méretű terekkel és privát, szabadtéri pezsgőmedencével várnak, így a színes falevelek között igazán meghitt pihenésben lehet részetek. A teraszon elfogyasztott reggeli, a panorámás finn szauna, a tóra nyíló kilátás és az ingyenes kerékpárok mind hozzájárulnak a feltöltődéshez. A szállás család-, gyerek-, és kisállatmentes, minden a párokra és a csendre lettek megálmodva.

3325 Noszvaj, Tósétány utca 20-22. | Weboldal

Mimosa Vendégház

A Mimosa Vendégház Nemeshetés egyik csücskében, a Kokas-domb fái között vár: a zsáktelepülés a természetjárók körében a Zalaegerszegről induló 16,5 km hosszú, Páfrányok útja elnevezésű túraút piros szakasza révén ismert. A lombház nem egy hétköznapi szállás, hanem egy különleges hely, ahol a nagy üvegfelületeknek köszönhetően megszűnik a határ a bent és kint között és az ember egynek érezheti magát a természettel. Az igazi hygge életérzést nyújtó szálláshelyen a shinrin-yoku, vagyis az erdőfürdő akár a teraszon ülve vagy a kültéri jakuzziban megmártózva is élvezhető.

8928 Nemeshetés, Toldi Miklós utca 4. | Weboldal

Hygge Lebegőházak

A hygge életérzés a meghitt pillanatokról, az apró örömök megéléséről, a lelassulásról szól – mindarról, amit a Hygge Lebegőházak képviselnek. A fák között megbújó, modern faházak az erdei panoráma nyugalmával, meghitt belső terekkel és prémium kényelemmel várnak. A feltöltődés élményét a szabadtéri jakuzzi és a beltéri finn szauna teszi teljessé, miközben a környező erdei túraútvonalak és Dobogókő panorámája télen-nyáron felfedezésre csábítanak. Ha romantikus elvonulásra vágytok, ahol a természet közelsége és a kényelem kéz a kézben jár, ez a tökéletes búvóhely.

2098 Pilisszentkereszt, Bükkös utca 37-39. | Weboldal

Kővirág Somló

Az őszi Somló lankáin, a szőlősorok és a természet ölelésében található Kővirág, egy mesebeli kőház, ahonnan lenyűgöző panoráma nyílik a környező tájra. A hatalmas teraszon, jól beöltözve hosszúra nyúlhatnak a beszélgetések, a nappali panorámaablakán át pedig már a reggeli kávé mellett is élvezhetitek az őszi táj szépségét. A barátságos, otthonosan berendezett házban 4–6 fő pihenhet kényelmesen, akár négylábú kedvencekkel együtt, így akár baráti utazásokhoz is szuper választás. Végül, de nem utolsósorban a lokációnak köszönhetően hangulatos őszi kirándulásokra is indulhattok, felfedezve a Somlói borvidék legszebb arcát és zamatos borait.

8482 Doba, Somlóhegy 1927/2. | Weboldal

Tiny Heart

Az őszi erdő szélén, Nagymaroson bújik meg a Tiny Heart, egy különleges tiny house, ahol elképesztő, Dunakanyarra nyíló kilátás vár. A három barát közös álmából született kisház a modern dizájnt, a fenntarthatóságot és a természetközeli pihenést ötvözi. Kompakt mérete ellenére minden részletében átgondolt, otthonos tér vár, ahol a hatalmas panorámateraszról csodálhatjátok az őszi tájat, a kültéri élménykádban lazíthattok, vagy a finn szaunában melegedhettek fel egy kirándulás után. A csendes erdei környezet és a Duna fölött elterülő színes lombok látványa igazán különleges hangulatot ad az itt töltött napoknak.

2626 Nagymaros, Nagyhenc dűlő | Weboldal

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