November végétől az ország legszebb történelmi városai tündöklő fényekbe borulnak: karácsonyi portékák legjavával, s gyönyörű ünnepi dallamokkal várnak mindenkit az ünnepre hangolódás jegyében.

Soproni Advent (2026. december 20-ig)

Sopron két pontján is, a Várkerületben, valamint a Fő téren november 25-től hangulatos adventi vásár tölti meg élettel a hűség városát. A Várkerületben álló Mária-szobornál plasztik korcsolyapályán suhanhatunk, a Fő térről induva adventi kisvonattal zakatolhatunk, míg péntektől egészen vasárnapig a fényfestésben gyönyörködhetünk. A karácsonyra hangolódás pedig a Fő téren álló, bencés Nagyboldogasszony-templomban folytatódik, ahol hétvégente adventi koncertek dallamai melengetik a szívünket.

9400 Sopron, Várkerület és Fő tér | Weboldal | Facebook

Advent Győrben (2026. december 23-ig)

Az adventi kézműves vásárnak a Győr barokk főtereként ismert Széchenyi tér ad otthont, ahol a portékák mellett a finom falatokban sem lesz hiány; hétvégente karácsonyi dallamok szállnak szélnek, míg a fényjáték csodáit a hét bármely napján élvezhetjük itt. Érdemes lesz a Dunakapu térre is ellátogatni, ahol korcsolyapálya, valamint jégrevü-előadások várnak ránk.

9022 Győr, Széchenyi tér | Weboldal | Facebook

XV. Adventi Kézműves- és Mesevásár, Pécs (2026. december 23-ig)

A pécsi Széchenyi tér egészen december 23-ig megtelik az adventi forgatag legszebb portékáival, s legfinomabb vásári fogásaival. A kézműves vásáron és a gasztroudvaron túl pedig különböző karácsonyi koncertekkel idézik meg a karácsonyi hangulatot Pécs központjában, a gyerekekre mesekuckó vár, a város több pontján pedig különböző kézműves foglalkozásokkal hangolódhatunk az ünnepre.

7621 Pécs, Széchenyi tér | Weboldal | Facebook

Eger Advent (2026. december 24-ig)

November végével az egri Dobó tér is fénybe borul a történelmi belvárossal együtt, és 80 ünnepi programmal, adventi vásárral, valamint helyi ízekkel, s melengető forralt borral kedveskednek az arra járóknak. Az adventi időszakra koncertekkel is készülnek, a fellépők között pedig Keresztes Ildikót, Gájer Bálintot, az Alma együttest és Pál Dénest is elcsíphetjük. A gyermekekre péntektől vasárnapig a Jégpalota Gyermekbirodalomban mesejátékok, valamint kézműves foglalkozások varnak.

3300 Eger, Dobó tér | Weboldal | Facebook

Szeged Advent (2026. december 24-ig)

A napfény városában idén is a Dóm tér ad otthont az adventi forgatagnak, ám mellette a Klauzál téren, valamint a Dugonics téren is várnak ránk forralt borral, miközben az egész belváros karácsonyi fényekben tündököl. A Dóm téren a karácsonyi vásáron túl meghitt, ünnepi fényekkel megvilágított szalmalabirintus, mesekuckó, illetve kézműves foglalkozások várnak a legkisebbekre. A nagyobbakat pedig a tűzzsonglőr-show, látványos fényfestések, gasztronómiai ínyencségek kápráztatják el.

6720 Szeged, Dóm tér | Facebook

Miskolc Advent (2026. december 30-ig)

Az Avas lábánál elterülő Szent István tér az adventi hét kezdetével megtelik a fahéj és a forralt bor lélekmelengető illatával, miközben az utcák karácsonyi fényárba öltöznek, s ünnepi dallamok hirdetik, hogy mindjárt itt az év legjobban várt időszaka. Miskolcon a karácsonyi vásár, illetve a koncertek mellett óriáskerékkel, varázskörhintával, mesevonattal, korcsolyapályával, alkotóházzal, valamint kézműves faházzal is várnak mindenkit az ünnepre hangolódás jegyében. December 24-én minden zárva tart, illetve az egyes attrakciók nyitvatartásáról érdemes előre tájékozódni.

3530 Miskolc, Szent István tér | Weboldal | Facebook

Váci Advent és Karácsonyi vásár (2027. január 3-ig)

A karácsonyi varázslat egészen január 3-ig vonja körbe Vác belvárosát, ahol karácsonyi vásár, ünnepi koncertek, ünnepi ízek és illatok, illetve különböző gyerekprogramok költöznek a barokk főtérre. A várost érdemes lehet hétvégén célba venni, ugyanis ekkor fényfestésben is gyönyörködhetünk, advent első és utolsó hétvégéjén a fényvonaton suhanhatunk, december 6-ára pedig Mikulás-futással, valamint családi programokkal készülnek.

2600 Vác, Március 15. tér | Facebook

Téli mesevilág vár a Balatonnál is: