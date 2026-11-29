Összegyűjtöttük nektek egy tucat új karácsonyi témájú filmet 2026-ból a streamingoldalakról (Netflix, Disney+, …) és a mozikból. Van köztük romantikus vígjáték, thriller, animációs film és sötét hangulatú fantasy is.

A legjobb karácsonyi témájú filmek 2026-ban a mozikban

Ebenezer

Ebenezer Scrooge, egy név, amit jól ismersz, egy történetben, amit viszont nem így ismersz. Charles Dickens közkedvelt karácsonyi klasszikusa új oldalról mutatja meg magát Ti West rendezésében.

Vérapó 2. (mozipremier: 2026. december 3.)

David Harbour visszatér a hósubájú, hősi bájú igazságosztó szerepében a karácsonyi káosz újabb fejezetében. Most a nem annyira vidám ajándékhozó újból nekiveselkedik, hogy felvegye a harcot egy kegyetlen gengszterrel, aki az Ezüstcsengő pláza árusait terrorizálja.

Karácsonyra megjövök (2026. december 3.)

Attila középvezető egy multinál, és szerinte a háztartás vezetése nem igazi kihívás és munka. Míra évek óta nem volt pihenni, így amikor férje közli, hogy félkézzel is megoldja a családi feladatokat, az anya elhatározza, hogy egy hétre elmegy nyaralni Balira.

A Hókirálynő (2026. december 3.)

Andersen klasszikus meséjében a fiatal Gerda útnak indul az ismeretlenbe, hogy felkutassa rejtélyes módon eltűnt barátját, Kait. Útja során őt segítő állatokkal és egy boszorkánnyal is összebarátkozik, mit sem sejtve arról, hogy egy ellenség árnyékként követi: a Hókirálynő és tanítványa, Ludvig.

A Mikulás műhelye (2026. december 17.)

A kilencéves Mari nagyon várja a karácsonyt. Édesapja azonban annyira belefeledkezik a munkába, hogy szinte észre sem veszi az ünnepi készülődést. Egy este a kislány karácsonyi kívánságlistája nyomtalanul eltűnik, a helyén pedig egy titokzatos kesztyű bukkan fel. A kesztyű Marit, apukáját és a kalandvágyó nagymamáját izgalmas küldetésre hívja: meg kell találniuk a Mikulást.

A nulladik év: Krisztus születése (2026. december 10.)

Egy hanyatló birodalom. Egy rettegő király. Egy csillag Betlehem felett. Amikor Krisztus megszületik, Heródes rémuralma az ártatlanok lemészárlásáig fajul. Máriának meg kell védenie a gyermeket, aki megváltást hozhat a világnak. Az erőszak terjed, a remény csak pislákol; így veszi kezdetét az igazi küzdelem – nem a trónért, hanem az emberiség lelkéért.

A legjobb karácsonyi filmek 2026-ban a Netflixen és társain

Egy kutya tökéletes karácsonya (2026. november 4., Netflix)

Amikor egy súlyos betegség szétszakítja a Goss családot, az elszánt kutya, Winstead mindent megtesz, hogy még szenteste előtt újra összehozza összes gazdiját.

Karácsonyi gospel (Netflix)

Egy kételyekkel teli lelkész és családja New York egyik problémás negyedébe költözik, ahol karácsonyig meg kell menteniük egy elhagyatott templomot az árverezéstől.

Találkoztunk idén karácsonykor? (HBO Max)

Egy ingatlanfejlesztő elveszíti az emlékezetét, és egy fogadóban lábadozva újra közel kerül exéhez, akivel amnéziája előtt rendezetlen ügyei voltak.

Csak karácsonyig (Netflix)

A lelassulásra vágyó, keményen dolgozó városi lány karácsonyra otthont és életet cserél kisvárosban maradt testvérével – csak hogy újfajta zűrzavart okozzon.

Karácsonyi kábulat (premier: 2026. december 2., Netflix)

A karácsonyi időhurokban ragadt Mae újra és újra átesik a családi vakáción, és szerelmet kell vallania régi választottjának, hogy rátaláljon a jövőre, amelyre mindig vágyott.

Zsákos (2026. december 2., Amazon Prime Video)

Amikor ellopják a Mikulás varázszsákját, a rosszak listájához fordul, és megkeresi Vance-t, az egykori tolvajt, hogy segítsen neki visszaszerezni.

Egy ropi naplója: Karácsony – Lépjünk le! (2026. december 4., Disney+)

Heffley-ék tengerparti lazításra cserélnék a karácsonyi feszültséget, de az édeni nyugalom elmarad.

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