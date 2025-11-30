15 elbűvölő, új karácsonyi film 2025-ben, amit még biztos nem láttál

Összegyűjtöttük nektek az összes új karácsonyi filmet 2025-ből a streamingoldalakról (Netflix, Disney+, …) és a mozikból. Persze többségüktől ne várjunk díjnyertes alakításokat, inkább csak könnyed szórakozást a hideg, latyakos estékre.

Új karácsonyi filmek 2025-ben a Netflixen és társain:

Karácsony az exemmel (Netflix)

Kate és Everett csak egy barátságos válást és egy utolsó közös családi ünneplést szeretnének karácsonyra, ám az új szerelmek és a régi érzések összekuszálják a terveiket.

Karácsonyi pezsgés (Netflix)

Egy elszánt amerikai cégvezető Párizsba utazik azzal a szándékkal, hogy karácsonyig felvásároljon egy pezsgőmárkát — és akarata ellenére beleszeret a buborékos birodalom örökösébe.

Karácsonyi rablás (Netflix)

Két ügyefogyott alkalmazott összefog, hogy szenteste kiraboljanak egy puccos londoni áruházat. Vajon a nagy balhé során egymás szívét is elrabolják?

Jonas Brothers: Karácsonyra otthon vagyunk (Disney+)

A Jonas Brothers tagjai küzdenek, hogy időben hazaérjenek és a családjukkal karácsonyozhassanak.

Télapó-manók: A Hógolyó-hadművelet (Disney+)

A karácsonyi manók, Lanny és Wayne pánikba esnek, amikor ünnepi küldetésük rosszul sül el, Wayne pedig azt hiszi, hogy nagy bajba került a Mikulásnál, és véletlenül eddig rejtve maradt malőröket is felfed.

Anyu a Mikulás (Netflix, premier: december 3.)

Egy szingli anyukának meló, egy síparadicsomnak pedig Mikulás kell. Vajon képes-e a Mikulásnak öltözött Taylor megtéveszteni a szállodaörököst, ho-ho-hogy felvegye?

Karácsonyi kutyamentés (HBO Max, december 4.)

Egy herceg az üvegcipőt kutyabilétára cseréli, amikor karácsonykor megpróbálja megtalálni azt a nőt és a kutyáját, akik egy varázslatos ünnepi találkozás során rabul ejtették a szívét.

Egy ropi naplója: Az utolsó szalmaszál (Disney+, december 5.)

Greg le akarja nyűgözni Hollyt a közelgő tehetségkutatón. Az apja, Frank, viszont katonaiskolába akarja küldeni. Greg a fellépéssel apjának is bizonyítaná, hogy nincs szüksége katonai fegyelemre.

Karácsony előestéje Csodaországban (HBO Max, december 18.)

A Szívek Királynője betiltotta a karácsonyt. Gyerekként a Fehér Nyúl nem kapta meg az ajándékát. Évekkel később az eltűnt levél végül Télapóhoz kerül, aki útnak indul Csodaországba. A kíváncsi Alice segítségével vajon megmenthető az ünnep?

Karácsony rivaldafényben (HBO Max, december 18.)

Egy híres énekes és egy futballsztár randizni kezdenek, ám a nyilvánosság nyomása hamar rájuk nehezedik. Karácsony végére el kell dönteniük, hogy amit éreznek, valódi-e, vagy csak egy jól időzített PR-fogás.

Karácsonyi szívfelújítás (HBO Max, december 18.)

Egy regényíró a családi tanyára menekül írni, ahol összefut egykori szerelmével, a várost újjáépítő áccsal. Ahogy együtt dolgoznak a karácsonyi hangulat felélesztésén, újra szikrák pattannak köztük.

Nézzük a mozikba milyen új karácsonyi filmek érkeznek 2025-ben:

Karácsonyi egércsata (december 18.)

A kis egércsalád boldogan készülődik egy újabb karácsonyra a vidéki házukban. Az öröm azonban hirtelen véget ér, amikor óriási alakok jelennek meg körülöttük: emberek. Bár mind azért vannak a házikóban, hogy meghitten töltsék az ünnepeket, ez most egymás likvidálásába is kerülhet.

A mikulás nyomában (december 18.)

A vadóc, de találékony kislány, a 7 éves Zoe, úgy dönt, hogy leszámol az iskolai zaklatójával, Thimothée-val. Ki lehetne számára nagyobb segítség, mint a Mikulás? Ám amikor mégsem kapja meg a kért sűrített levegős fúvópisztolyt, Zoe úgy dönt, útnak indul a Mikulásfalva vidámparkba, hogy személyesen intézkedjen.

Királyok királya (december 25-től újra a mozikban)

Charles Dickenst lefoglalja a karrierje, így nehezen tud kötődni fiához, Walterhez. Dickens remélve, hogy a történetmesélés által közelebb tud kerülni fiához, megosztja vele Jézus Krisztus életének történetét.

+ egy karácsonyi mozifilm, ami kevésbé bájos, inkább véres:

Csendes éj, véres éj (december 18.)

Billy gyerekként végignézte, ahogy szüleit megöli egy Mikulásnak öltözött férfi, évekkel később pedig ő is magára ölti a jelmezt, hogy bosszút álljon.

Ha a 2025-ös felhozatal nem lenne elegendő, válassz egyet a tavalyi év karácsonyi filmjei közül: