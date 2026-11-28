Az adventi időszakban a színházak és koncerttermek is ünnepi hangulatba öltöznek, és egymást érik a családokat megszólító előadások. Klasszikus karácsonyi történetek, zenés mesejátékok és különleges koncertélmények várják a kicsiket és nagyokat egyaránt. (x)

Kristály // Millenáris (2026. december 4-31.)

A Recirquel népszerű téli produkciója, a Kristály idén megújult formában tér vissza a Millenáris Üvegcsarnokába december 4-én. A különleges előadás a felnőtteket és a gyerekeket egyaránt elrepíti egy varázslatos jégvilágba, ahol a lélegzetelállító artistamutatványok és mesés látványelemek a közönség szeme láttára kelnek életre. Vági Bence alkotásában Kristály-világ úrnője elveszíti hitét az emberi érzelmekben, ezért jégbe fagyasztja birodalmát. A nézők és a fellépők együtt indulnak a szeretet melegének és a remény fényének keresésre ebben a lenyűgöző, ünnepi hangulatú cirkuszi mesevilágban.

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Csodaváró betlehemes // MÜPA (2026. december 19-22.)

A Magyar Állami Népi Együttes Csodaváró betlehemes c. előadása a karácsonyi várakozás varázslatos világába repíti a családokat december 19. és 21. között. Népi játékokkal, keresztény hagyományokkal, mesékkel és tánccal idézik meg Jézus születését, miközben hótündérek és táltos paripák is életre kelnek a színpadon.

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A dió(cska)törő // Zeneakadémia (2026. december 21.)

A Diótörő varázslatos világa a legkisebbektől a felnőttekig mindenkit elbűvöl a Danubia Zenekar családi koncertjén, december 21-én. Csajkovszkij balettzenéjének legszebb részletei Varró Dániel vadonatúj, játékos meséjével találkoznak, így a klasszikus történet izgalmas köntösben elevenedik meg. Az egyórás előadás igazi közös élményt ígér: miközben a gyönyörű dallamok felcsendülnek, a mese fordulatai a gyerekeket és a szülőket egyaránt magukkal ragadják. A történetet Schneider Zoltán színművész meséli el, a zenekart Hámori Máté vezényli, a különleges koncertnek pedig a Zeneakadémia ad otthont.

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Hókirálynő // Turay Ida Színház (2026. december 26.)

Andersen klasszikus meséje, a Hókirálynő zenés mesejátékként varázsolja el a közönséget a Turay Ida Színház színpadán december 26-án. Amikor egy jégszilánk Kay szívébe fúródik, a fiú a Hókirálynő jeges birodalmába kerül, ám barátja, Gerda mindent megtesz annak érdekében, hogy kiszabadítsa. A kislány kalandos útja során beszélő virágokkal, kalózokkal és egy kedves rénszarvassal is találkozik. A Topolcsányi Laura és Győri Péter nevével fémjelzett előadás látványos színpadi világgal és az eredeti történethez hű feldolgozással idézi meg a mese varázsát, miközben a szeretet, a hűség és a bátorság erejéről is mesél.

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Holle anyó // Budapest Bábszínház (több időpontban)

A jól ismert Holle anyó meséje ezúttal varázslatos bábelőadásként elevenedik meg a Budapest Bábszínház színpadán több alkalommal is. A két mostohatestvér történetén keresztül egy különleges világba csöppenhettek, ahol a jóság, a szorgalom és a segítőkészség éppúgy fontos szerepet kap, mint a felnőtté válás. A látványvilág egy színes mesekönyvet idéz, a különleges marionett- és pálcás bábtechnikák pedig még izgalmasabbá teszik az előadást. Bella Máté fülbemászó dallamai kicsiket és nagyokat egyaránt elvarázsolnak, így az előadás az egész család számára emlékezetes színházi élményt ígér a téli időszakban.

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Gömbtánc // Fővárosi Nagycirkusz (több időpontban)

Különleges cirkuszi utazásra hív a Gömbtánc, ahol egy apró labdából egy egész univerzum születik. A karácsonyi hangulatú előadásban gömbök, buborékok és hógömbök változnak bolygókká, álmokká és mesés látványelemekké, miközben artisták lélegzetelállító mutatványokkal varázsolják el a közönséget. A produkció a családi összetartozásról, az egymásba vetett bizalomról és a generációkon át öröklődő tudásról is mesél. Egészen 2027. január 10-ig várja az előadás a családokat, így akár az ünnepi időszak levezetéséhez is szuper választás lehet.

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Lumina Park // Palatinus (egész hónapban)

Hatodjára is fénybe öltözik a Palatinus, és egyenesen Csodaországba repíti a látogatókat. Bizony, ezúttal Alíz története elevenedik meg, méghozzá több mint 200 installációnak köszönhetően! Érkezik a Fehér Nyúl, a Bolond Kalapos, de persze a Szívkirálynő sem maradhat ki a rendhagyó kalandból – érdemes lesz legalább két órát rászánni, és minél több figurát megörökíteni. A lengyel koncepción alapuló Lumina Parkról nem túlzás azt állítani, hogy Európa kedvenc fényparkja, ráadásul a régió legnagyobbja: Budapesten 1,5 kilométer hosszan sétálhattok fényárban úszó mesebirodalmában.

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