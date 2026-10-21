Káprázatos őszi panoráma és történelmi időutazás vár a Zempléni-hegység szívében

Egy meredek vulkáni szirt tetején, 552 méter magasan áll a Zempléni-hegység egyik legszebb történelmi kincse, a Füzéri vár. A XIII. század elején épült létesítmény egyben az ország egyik legkorábbi kővára, ezért joggal érdemelte ki helyét Magyarország természeti csodái között.

A füzéri vár nagy történelmi múltra tekint vissza, hiszen a vár nevével már egy 1264-ben létrejött dokumentumban is találkozhattunk. Ez arra enged következtetni, hogy a vár már a tatárjárás idejében is létezett.

A vár a 17. században leégett, és csak évszázadokkal később, 2012-2015 között épült újra. A már ismert épület kiegészült a füzéri Alsó Várral, illetve a természetet bemutató Sziklagyep látogató ösvénnyel.

Az építményből lélegzetelállító panoráma tárul a Zempléni-hegységre, illetve a Felvidéket is megcsodálhatjátok. A nehézkes terepviszonyok miatt erősen ajánlott megfelelő lábbeli viselése, hogy a kirándulás minél biztonságosabb legyen.

A várat az októbertől márciusig tartó időszakban minden nap 10 és 16 óra között tudjátok meglátogatni, jegyár ellenében. Diákoknak és nyugdíjasoknak kedvezményes a belépés, ha pedig csoportosan érkeztek, még kedvezőbb áron csodálhatjátok meg.

A helyszínen több kiállítást is megtekinthettek, ilyen például a Szent Korona felfedezése és az Élő Vár Zemplénben című tárlat. Emellett érdekes vártörténeti kisfilmeket is vetítenek, amelyeknek köszönhetően jobban megismerhetitek az épület részletes történelmét.

A füzéri várat legkönnyebben autóval vagy vonattal tudjátok megközelíteni. Gépjárművel a 37-es főúton Miskolc-Sátoraljaújhely útvonalon, valamint az M30-as autópályán Miskolc-Hidasnémeti szakaszon érhetitek el. Tömegközlekedés esetében a Hernád-Zemplén InterCity járatok Sátoraljaújhelyig, majd a Füzérre induló buszjáratok segítik az odajutást.

Bővebb információt ide kattintva, a Füzér Vára weboldalán találtok.

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Írta: Vajdai Dominika