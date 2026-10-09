5 hangulatos dézsafürdős és jakuzzis szállás, ahol felmelegedhettek az őszi kirándulások után

Ősszel nincs is jobb egy kirándulással töltött nap után, mint elmerülni egy gőzölgő dézsafürdőben vagy pezsgő jakuzziban. Mutatjuk azokat a helyeket, ahol a természet közelsége és a pihentető fürdőzés is garantált. (x)

Etyekikék

Az Etyekikék családias kabinszálláshely az etyeki Öreghegyen, gyümölcsfák társaságában, csodálatos panorámával várja azokat, akik kiszakadnának a szürke hétköznapokból. A stílusos dizájnkabinok mindegyikéhez privát, négyszemélyes jakuzzi tartozik, ahonnan az őszbe öltöző természetben és az Etyek-Budai borvidék látványában is gyönyörködhettek. A közös finn szauna mellett felszerelt belső tér és elektromos kandalló teszi komfortossá és egyben felejthetetlenné az itt töltött pihenést. A Deluxe kabin ráadásul kutyabarát, így négylábú kedvenceteket sem kell otthon hagynotok.

2091 Etyek, Mazsola utca 49. | Weboldal

Keszeg44 Vendégház, Tiszakécske

A Tiszakécske üdülőövezetében, a Tisza-part közvetlen közelében található elegáns vendégház modern, prémium szobákkal, hangulatos kerttel és melengető dézsafürdővel biztosítja a gondtalan pihenést. A négycsillagos szállás Tisza-parti gátra néző teraszokkal vár, a hűvösebb őszi napokon pedig a fedett teraszon egész évben működő jakuzzi is kiváló választás. A környéket sem érdemes kihagyni: a Tisza-parton nagyokat sétálhattok, a környék felfedezéséhez pedig a vendégház bicikliket is biztosít. A Keszeg44 ráadásul baba- és gyerekbarát, így az őszi feltöltődés az egész család számára kellemes kikapcsolódással szolgál.

6060 Tiszakécske, Keszeg körtér 44. | Weboldal

Pagony780, Mátraszentimre

A Mátra változatos természeti adottságai és egész évben kínált programjai miatt tökéletes úti cél, ha kiszakadnátok a hétköznapokból és egy csendes helyen töltődnétek fel. Az erdő szélén található Pagony780 vendégház másfél éve várja vendégeit, pezsgőfürdőjéből nappal az őszi természetben, este pedig a csillagos égben gyönyörködhettek. A hangulatos udvar tűzrakóhelye közös sütögetésekhez és esti beszélgetésekhez is ideális, októbertől pedig már panorámaüveges szauna is bővíti a wellnesskínálatot. A bohém, mégis letisztult és otthonos enteriőrnek köszönhetően a Pagony780 családok számára is kényelmes választás, ráadásul a négylábú kedvenceket sem kell otthon hagyni, hiszen őket is szeretettel várják.

3235 Mátraszentimre-Bagolyirtás, Alkotmány utca 18. | Weboldal

Mandulás Kabin, Balatongyörök

Ősszel talán még különlegesebb arcát mutatja a Balaton, ilyenkor pedig nincs is jobb egy kuckós hegyi faháznál! A Mandulás Kabin egy romantikus, kétszemélyes rejtekhely, amelynek teraszán egy forró dézsafürdőből gyönyörködhettek a Balaton, a Badacsony és Szigliget lenyűgöző panorámájában. A színes őszi táj és a csillagos ég alatt különösen hangulatos a fürdőzés, míg egy pohár bor mellett estig elnyúlhatnak a beszélgetések. A kertben tűzrakóhely is vár, a teljesen felszerelt, otthonos kabin pedig tökéletes hely arra, hogy néhány napra lelassuljatok, és átadjátok magatokat a balatoni ősznek.

8313 Balatongyörök, Kápolna utca 9/E | Weboldal

Csillagkabinok, Viszák

Az Őrség ősszel különösen hangulatos, a természet színei pedig tökéletes hátteret adnak egy kis lelassuláshoz. A Viszákon található Csillagkabinok három egyedi kabinháza egy 6000 négyzetméteres, természetbe simuló birtokon bújik meg, ahol tényleg könnyű magatok mögött hagyni a mindennapokat. A zöld, vörös és sárga kabinok mindegyikéhez privát terasz és jacuzzi tartozik, így a színes erdő látványában akár a meleg vízből is gyönyörködhettek. Napközben erdei séták és helyi ízek felfedezése, este pedig csillagles vár, de az is tökéletes program, ha egyszerűen csak bekuckóztok egy jó könyv és tea kíséretében.

9932 Viszák, 263. hrsz. | Weboldal

Ha a Dunakanyarban pihennétek egy jót: