Bámulatos őszi színekben pompázik az ország nyugati csücskének mesés arborétuma

Őszi ruhába öltözve várja a látogatókat a szombathelyi Kámoni Arborétum is, az ország legnagyobb fenyő-, rododendron és azáleagyűjteményének otthona.

Ha épp az ország nyugati csücskében jártok vagy oda terveztek őszi kiruccanást, semmiképp se felejtsétek el felkeresni az arborétumot, aminek minden szeglete sétára és kikapcsolódásra invitál.

A Kámoni Arborétum első fáit Sághy Mihály ültette még 1860-ban, az ő munkáját vitte tovább a fia, aki tőle örökölte a növények iránti érdeklődését. A háború során a kert kétharmada elpusztult, ezután az Erdészettudományi Egyetem vette át az arborétum gondozását.

Ez idő alatt 4 hektárról 20 hektárra gyarapodott a hatalmas kert területe, majd 2010 és 2011 között zajlott az arborétum teljes rekonstrukciója. Ekkor bővült az itt található növényállomány 21 ezer új egyeddel, így elérve mai, színpompás külsejét.

Ősszel rengeteg gomba és bogyós termésekkel teli bokor várja a látogatókat, míg a felújított ösvények sétára, a kihelyezett padok pedig pihenésre és gyönyörködésre hívogatnak.

Az őszi séta alkalmával nemcsak játékos keretekbe foglalt új ismeretekre tehettek szert, de az Öreg-tó partján röviden megpihenve szemügyre vehetitek, milyen csodás környezet született az elmúlt több mint 150 év alatt.

Kámoni Arborétum 9700 Szombathely, Szent Imre herceg utca 84/B Facebook

További képek a mesebeli arborétumról:

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Színpompás ősz vár a Bükk vidékén is: