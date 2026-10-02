5 felejthetetlen beltéri program Budapesten, ami színt visz az esős, őszi napokba

Budapesten a hűvösebb idő beköszöntével sem állhat meg a felhőtlen családi szórakozás, hiszen a fővárosban megannyi beltéri élmény várja, hogy kipróbáljátok. (x)

Kolibri Színház

A Kolibri Színházban akkor is családi kaland várja a gyerekeket, ha odakint hűvösre fordul az idő. A Micimackó és a barangolás című program során a résztvevők nemcsak nézők, hanem felfedezők is egyben, ahol Micimackó és barátai nyomába eredve járhatják be a színház tereit. Az eseményen játékos feladatok, történetek és váratlan találkozások idézik meg a Százholdas Pagony hangulatát, miközben a képzelet, a kíváncsiság és a csapatmunka vezeti a felfedezést. A program egyszerre kínál mesés élményt, közös kalandot és bepillantást a színház világába, így ideális választás egy borongós napra.

1061 Budapest, Jókai tér 10. | Weboldal

AROOM Szabadulószobák

Randihoz és baráti programhoz is tökéletes választás az AROOM díjnyertes szabadulószobáinak felfedezése, melyek Budapest szívében garantálnak kiszakadást a hétköznapokból. Az Uncharted Expedition kalandos expedícióra hív, a Neon Hawk pedig látványos, high-tech küldetésbe repít. A részletgazdag díszletek között minden felfedezés és megfejtés közös siker, az izgalmak mellé pedig nevetésből is jut bőven. Családdal is remek alkalom arra, hogy félretegyétek a telefonokat, és a gyerekekkel egymásra figyeljetek. Válasszatok történetet, gyűjtsétek össze a csapatot, és kezdődhet is a kaland!

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The Magic Budapest II.

Budapest belvárosában található egy varázslatos, gyerekbarát étterem, ami a hideg, esős őszi napokon is tökéletes beltéri programötlet az egész család számára. A The Magic Budapest II. egy különleges, varázsvilág ihlette étterem, ahol kicsik és nagyok egyaránt jól érezhetik magukat. A látványos, varázskastélyt idéző környezetben a tematikus ételeknek és italoknak köszönhetően az étkezés is élménnyé válik. Sőt, a mágiát akár az asztalotoknál is átélhetitek, hiszen minden nap bűvészek szórakoztatják az ide látogató vendégeket. Foglaljatok asztalt, és tegyétek emlékezetessé a közös ebédet!

1065 Budapest, Nagymező utca 45. | Weboldal

Skyward

Kevesen tudják, de Csepel gyárépületeinek ölelésében bújik meg a főváros egyik legizgalmasabb programja: a Skyward csapata bizony nem kevesebbre vállalkozik, mint hogy bárki számára átélhetővé tegyék a repülés élményét. Az ország egyetlen zárt szélcsatornájában a lebegést teljesen szabadon, az oktatótok segítségével élhetitek át, aki a repülés előtt természetesen átfogó oktatást is biztosít számotokra, ezért ne felejtsetek el a foglalásotok előtt egy órával korábban megjelenni a helyszínen! Ezt követően pedig már nincsen más dolgotok, mint átadni magatokat a felejthetetlen élménynek!

1211 Budapest, Szérűraktár utca 53. | Weboldal

Cat Café Budapest

A Bazilika közvetlen közelében, a Révay utcában bújik meg a macskarajongók bakancslistás helye, a Cat Café Budapest. A cicás kávézóban a házirend betartása mellett 14 különféle (fajtatiszta és mentett) cica társaságában válogathattok a kínálatból. A helyszín minden alkalomra tökéletes választás, hiszen a kávékon, üdítőkön kívül koktélokat, sütiket és lepényeket is fogyaszthattok, természetesen vegetáriánus és vegán változatban is. A kínálatban találjátok a match(k)a lattét és a meowito koktél alkoholos és mentes változatát is. A különleges vendéglátóhelyet 10 év feletti gyermekkel tudjátok látogatni.

1065 Budapest, Révay utca 3. | Weboldal

Egy beltéri fesztivál is jó program lehet idén ősszel: