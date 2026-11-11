Pazar brunchkínálattal újult meg Budapest szeretett kézműves péksége

Jó hír a lassú napkezdés híveinek: Budapest szeretett pékségében mostantól szívet-lelket melengető brunchfogásokat is fogyaszthattok a kézműves kenyerek és péksütemények mellett.

Október végén nyitott meg a Három Tarka Macska felújított, Pozsonyi úti egysége, ami immár tágasabb belső térrel várja vendégeit. Szemfülesek pedig azt is kiszúrhatták, hogy az asztalokon már a brunchmenü is elérhető, ami persze csupa egészségtudatos, színes fogást vonultat fel.

A kínálatban a klasszikusok, mint a francia omlett vagy a lekvárral és vajjal érkező, levegős croissant mellett olyan ínyencségeket is megtalálhattok, mint a hummusz tál vagy az avokádókrémmel, buggyantott tojással és rukkolával púposra pakolt New York roll.

Az új ételek remekül megalapozzák egy jó nap kezdetét, de az ízgazdag shakshuka vagy a paradicsomleves akár könnyed ebédként is megállja a helyét.

Édesszájúaknak bizonyára a magvakkal, gyümölcsökkel és juharsziruppal tálalt görög joghurt lesz a kedvence, míg a kókusztejjel készült mangós chia pudingot tejérzékenyek is nyugodtan fogyaszthatják.

A brunchok mellé érdemes kipróbálni a hely kávékülönlegességeit is, hiszen immár a BLCKEST hazai pörkölő specialty kávéi biztosítják a koffeinpótlást. Ha pedig inkább koffeinmentes italt választanátok, kérjétek ki a lila színben pompázó ube lattét, aminek alapanyaga egyenesen a Fülöp-szigetekről érkezik.

Három Tarka Macska 1137 Budapest, Pozsonyi út 41. Weboldal | Facebook

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