4 újonnan nyílt pékség Budapesten, ami idén ősszel meghódítja a fővárost

Budapesten igazi reneszánszukat élik a kézműves pékségek, hiszen az őszi hónapokban ismét négy új hellyel gazdagodott a főváros palettája. Mutatjuk, hol találjátok az új törzshelyeteket, ahol cukormázban fürdőző fahéjas tekercsek, könnyed francia desszertek és szenzációs kenyerek ejtik rabul az ízlelőbimbókat.

Cimona

Ha azt gondoltátok, hogy a fahéjas csigát lehetetlen tovább cifrázni, csak látogassatok el a Cimonába, ahol egykettőre megtapasztalhatjátok, mennyi ízzel kombinálható ez az ismerős desszert. A Budapest szívében, a Vasvári Pál utcában található pékség csapata ugyanis nem kevesebbre vállalkozik, mint hogy gyerekkorunk kedvencét újhullámos különlegességként keltsék életre, így a kínálatban többek között pisztáciás, Lotus kekszes, karamellás-pekándiós és nutellás tekercset is találhattok, de még vegán édességet is kérhettek – fahéjas cukormázzal jól nyakon öntve, természetesen!

1061 Budapest, Vasvári Pál utca 8. | Facebook

Budapest Bakehouse

Igazán egyedi koncepcióval nyitott meg a Pizza Művek péksége, a Budapest Bakehouse. Az egykori Temporary helyén otthonra találó gasztroszpot ugyanis délelőtt kézműves péksütikkel és specialty kávékkal alapozza meg a hangulatot, hogy délután nápolyi stílusú pizzáival ejtse rabul a vendégeket. Mondanunk sem kell, hogy a hely azonnal igazi sikertörténet lett, hiszen a turisták és a budapestiek körében is igen-igen felkapottá vált a szeptemberi nyitás óta. Az biztos, hogy a Bakehouse valóban kihagyhatatlan állomás a belvárosban, ha sürgős szénhidrátpótlásra van szükségetek!

1052 Budapest, Sütő utca 2. | Weboldal | Facebook

Chez Matild Kézműves Pékség

A BudaWest Irodaház aljában nyitotta meg új egységét Újbuda szeretett kézműves péksége, a Chez Matild, így a Ménesi úti üzlet mellett most már itt is élvezhetitek a francia desszertkülönlegességeket és a friss pékárukat. A kínálatból azonban nem lesz egyszerű választani, hiszen a többféle ízben elérhető croissant-ok, a gyümölcskosárkák és a pain au chocolat egyaránt édes élvezetekre csábítanak. Sőt, szombatonként francia reggelikkel, valamint igazi párizsi életérzéssel és hangulatos zenével gondoskodnak arról, hogy garantáltan jól induljon a hétvégétek.

1118 Budapest, Rétköz utca 5. | Weboldal | Facebook

termelő

Eddig csak kitelepüléseken találkozhattatok a termelő csapatával, október közepén azonban végre megnyithatták jól megérdemelt, saját helyüket is, így mostantól a Boráros térnél, a Soroksári út és az Angyal utca sarkán várnak titeket kézműves portékáikkal. Itt járva feltétlenül kóstoljátok meg a hely már most legendásnak számító vaníliás-diós buckáját, amihez foghatót még aligha ettetek. A péksüteményeken kívül ráadásul sós finomságokat, valamint kenyereket és bageleket is megtalálhattok a kínálatban, érdemes tehát már eleve kenyeres zsákkal készülni a látogatásra!

1095 Budapest, Boráros tér 6. | Facebook

Ha a ráérős őszi reggeleken inkább bruncholnátok:

Kiemelt kép: Cimona