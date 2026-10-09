5 csodás brunchozó Budapesten a ráérős őszi reggelekre

Egy ráérős villásreggelinél kevés jobb módját tudjuk elképzelni a napindításnak a fővárosban. Ősszel ez hatványozottan igaz, hiszen ilyenkor még jobban esik bekuckózni néhány brunchfogás és egy csésze kávé társaságában. Az alábbi helyeken pedig kedvünkre hódolhatunk ennek a remek elfoglaltságnak! (x)

Séf Asztala

A Séf Asztalát akár a Kossuth tér gasztromegállójának is hívhatnánk, hiszen minden napszakban finomabbnál finomabb fogásokat kínál. Ezúttal a reggelik kerülnek terítékre: az ismert magyar séf, Wolf András Deli-Café-Bakery koncepciójának hála saját kovászos kenyerükből készült szendvicseket, friss pékárut és olasz kávét is kérhetnek a vendégek. Az ételek mellé Budapest talán legszebb látványa, a Parlament panorámája is jár, a kínálatot pedig tartalmas comfort food fogások, smoothie-k, desszertek és más finomságok is színesítik. Egyszerre laza, gyors és minőségi – ide bármikor megéri betérni!

1055 Budapest, Kossuth tér 6. | Weboldal

brunchozó Budapesten
Fotó: Séf Asztala

Memories Brunch & Café

A Dohány utcai zsinagóga mellett, a Memories All-You-Can-Eat Brunch & Café svédasztalán a magyaros reggeli kedvencek mediterrán és levantei ízekkel találkoznak. Shakshuka, falafel és burek éppúgy kerülhet a tányérotokra, mint kolbászok, felvágottak, croissant-ok, friss péksütemények és édes finomságok. A korlátlan brunchot, mely kávé- és gyümölcsléfogyasztást is magában foglal, mindennap 7:30 és 13:00 között élvezhetitek, hétköznap 12, hétvégén és ünnepnapokon pedig 14 euro/fő áron. Frekventált elhelyezkedése miatt a Memories Brunch kifejezetten népszerű, érdemes tehát asztalt foglalni!

1077 Budapest, Wesselényi utca 4. | Weboldal

Memories Brunch & Café brunchozó Budapesten
Fotó: Memories Brunch & Café

Csók Bisztró

Art & Brunch, azaz ráérős falatozás egy kortárs művészeti galériánál – a Csók Bisztrónál egészen új értelmet nyer a tökéletes őszi reggeli, délelőtt vagy akár kora délután. A HAB épületében otthonra lelt gasztrohely garantáltan megtölti színekkel a szürkeséget: saját cukrászatának desszertjeivel édesíti meg az őszi napokat, a specialty kávét kortyolgatva pedig még a legnagyobb rohanás közepette is lelassultok majd. Úgy is mondhatnánk, náluk a vizuális kultúra és a finomságok egy asztalnál foglalnak helyet – nektek már csak asztalt kell foglalnotok, aztán pedig „Csókosan” indítanotok a napot!

1062 Budapest, Andrássy út 112. | Weboldal

Csók Bisztró brunchozó Budapesten
Fotó: Keresztes Zsolt

Cafe Brunch Budapest

Íme, egy tökéletes őszi délelőtt receptje: sétáljatok egyet Budapest látványosságai környékén, és üljetek be valamelyik Cafe Brunch étterembe! A gőzölgő specialty kávé és a ráérős reggelik semmihez sem fogható hangulata még a leghűvösebb napokon is pillanatok alatt felmelegít benneteket. Ha ránk hallgattok, fokhagymás-tejfölös bundás kenyérrel vagy lágy Eggs Benedicttel indítotok, aztán pedig megosztotok egy-egy friss péksüteményt, mely a Cafe Brunch saját kézműves pékségéből érkezik. Kettesben vagy barátokkal is szuper őszi program – ennél kellemesebb napindítást aligha találtok a belvárosban!

Több helyszínen | Weboldal

Café Brunch Budapest brunchozó Budapesten
Fotó: Café Brunch Budapest

Le Pain Quotidien

Több mint harminc évvel ezelőtt, Brüsszelből indult világhódító útjára a Le Pain Quotidien, idén pedig végre-valahára hazánkba is megérkezett. Egészen pontosan a Bajcsy-Zsilinszky és az Andrássy út sarkára, ahol immár bio pékáruk, specialty kávék és brunchfogások képében teszik az asztalra a „mindennapi kenyeret”. Persze, a ház specialitása, az ikonikus Le Pain Quotidien reggeli is megérkezett Budapestre, benne az ellenállhatatlan napindító csemegékkel. Tojásételeket, croissant-t, bundás kenyeret is kérhettek – egytől egyig természetes alapanyagokból fogják elkészíteni nektek.

1061 Budapest, Andrássy út 2. | Weboldal

Le Pain Quotidien brunchozó Budapesten
Fotó: Le Pain Quotidien

Ha pedig piacozással indítanátok a napot:

Szezonális ízekkel és közösségi élményekkel vár Budapest hangulatos termelői piaca
Szezonális ízekkel és közösségi élményekkel vár Budapest hangulatos termelői piaca

Ha szombat reggel friss termékekre, finom falatokra és egy kis közösségi életre vágytok, irány a Czakó Piacz!

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