5 csodás brunchozó Budapesten a ráérős őszi reggelekre

Egy ráérős villásreggelinél kevés jobb módját tudjuk elképzelni a napindításnak a fővárosban. Ősszel ez hatványozottan igaz, hiszen ilyenkor még jobban esik bekuckózni néhány brunchfogás és egy csésze kávé társaságában. Az alábbi helyeken pedig kedvünkre hódolhatunk ennek a remek elfoglaltságnak! (x)

Séf Asztala

A Séf Asztalát akár a Kossuth tér gasztromegállójának is hívhatnánk, hiszen minden napszakban finomabbnál finomabb fogásokat kínál. Ezúttal a reggelik kerülnek terítékre: az ismert magyar séf, Wolf András Deli-Café-Bakery koncepciójának hála saját kovászos kenyerükből készült szendvicseket, friss pékárut és olasz kávét is kérhetnek a vendégek. Az ételek mellé Budapest talán legszebb látványa, a Parlament panorámája is jár, a kínálatot pedig tartalmas comfort food fogások, smoothie-k, desszertek és más finomságok is színesítik. Egyszerre laza, gyors és minőségi – ide bármikor megéri betérni!

1055 Budapest, Kossuth tér 6. | Weboldal

Memories Brunch & Café

A Dohány utcai zsinagóga mellett, a Memories All-You-Can-Eat Brunch & Café svédasztalán a magyaros reggeli kedvencek mediterrán és levantei ízekkel találkoznak. Shakshuka, falafel és burek éppúgy kerülhet a tányérotokra, mint kolbászok, felvágottak, croissant-ok, friss péksütemények és édes finomságok. A korlátlan brunchot, mely kávé- és gyümölcsléfogyasztást is magában foglal, mindennap 7:30 és 13:00 között élvezhetitek, hétköznap 12, hétvégén és ünnepnapokon pedig 14 euro/fő áron. Frekventált elhelyezkedése miatt a Memories Brunch kifejezetten népszerű, érdemes tehát asztalt foglalni!

1077 Budapest, Wesselényi utca 4. | Weboldal

Csók Bisztró

Art & Brunch, azaz ráérős falatozás egy kortárs művészeti galériánál – a Csók Bisztrónál egészen új értelmet nyer a tökéletes őszi reggeli, délelőtt vagy akár kora délután. A HAB épületében otthonra lelt gasztrohely garantáltan megtölti színekkel a szürkeséget: saját cukrászatának desszertjeivel édesíti meg az őszi napokat, a specialty kávét kortyolgatva pedig még a legnagyobb rohanás közepette is lelassultok majd. Úgy is mondhatnánk, náluk a vizuális kultúra és a finomságok egy asztalnál foglalnak helyet – nektek már csak asztalt kell foglalnotok, aztán pedig „Csókosan” indítanotok a napot!

1062 Budapest, Andrássy út 112. | Weboldal

Cafe Brunch Budapest

Íme, egy tökéletes őszi délelőtt receptje: sétáljatok egyet Budapest látványosságai környékén, és üljetek be valamelyik Cafe Brunch étterembe! A gőzölgő specialty kávé és a ráérős reggelik semmihez sem fogható hangulata még a leghűvösebb napokon is pillanatok alatt felmelegít benneteket. Ha ránk hallgattok, fokhagymás-tejfölös bundás kenyérrel vagy lágy Eggs Benedicttel indítotok, aztán pedig megosztotok egy-egy friss péksüteményt, mely a Cafe Brunch saját kézműves pékségéből érkezik. Kettesben vagy barátokkal is szuper őszi program – ennél kellemesebb napindítást aligha találtok a belvárosban!

Több helyszínen | Weboldal

Le Pain Quotidien

Több mint harminc évvel ezelőtt, Brüsszelből indult világhódító útjára a Le Pain Quotidien, idén pedig végre-valahára hazánkba is megérkezett. Egészen pontosan a Bajcsy-Zsilinszky és az Andrássy út sarkára, ahol immár bio pékáruk, specialty kávék és brunchfogások képében teszik az asztalra a „mindennapi kenyeret”. Persze, a ház specialitása, az ikonikus Le Pain Quotidien reggeli is megérkezett Budapestre, benne az ellenállhatatlan napindító csemegékkel. Tojásételeket, croissant-t, bundás kenyeret is kérhettek – egytől egyig természetes alapanyagokból fogják elkészíteni nektek.

1061 Budapest, Andrássy út 2. | Weboldal

Ha pedig piacozással indítanátok a napot: