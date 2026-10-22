Pincetúrákkal és kóstolókkal pezsdül fel idén ősszel Budafok: Érkezik a novemberi Pincejárat

November elején is érdemes lesz Budapest Bornegyede felé venni az irányt, hiszen ezúttal is remek programok, kóstolók, kézművesvásár és kulisszatitkok várják az érdeklődőket.

Ha épp azon tanakodsz, hová szökj el a hétköznapi szürkeség elől egy hideg novemberi napon, ne keress tovább: november 7-én a Budafoki Pincejárat ismét megnyitja kapuit, a látogatók pedig nyakig merülhetnek Budapest Bornegyedének varázslatos, föld alatti világában.

A nap fénypontjaként a Katona Borház fergeteges, 30. születésnapi bulival várja a borbarátokat, de emellett számtalan izgalmas program, gasztronómiai élmény és kulturális csemege is a negyedbe csalogatja a látogatókat.

30 éves a Katona Borház

A harmincéves jubileumát ünneplő Katona Borház délutántól éjszakába nyúlóan, 16 és 24 óra között, hatalmas szülinapi partival készül a Borkő utcában. Lesz itt minden: válogatás az elmúlt három évtized legfinomabb boraiból, ínyenc falatok, szülinapi torta, közös koccintás a pincészet első saját pezsgőjével, a hangulatról pedig egész nap DJ gondoskodik. Válasszatok a basic, prémium vagy akár az all-in csomagok közül, és ünnepeljétek együtt a következő harminc évet!

Pezsgő élmények és gasztrokalandok

Budafok a pezsgő hazája is, így ezen a napon sem maradnak az érdeklődők buborékok nélkül:

A Sauska Pincészetben különleges pinceséta indul, ahol a díjnyertes és tradicionális pezsgők mellett a londoni Pezsgő Világbajnokság friss, nemzetközi sikereit is megízlelhetik az érdeklődők.

különleges pinceséta indul, ahol a díjnyertes és tradicionális pezsgők mellett a londoni Pezsgő Világbajnokság friss, nemzetközi sikereit is megízlelhetik az érdeklődők. A Törley Látogatóközpont Márton-napi hangulattal, a 140 éves történelmi pincerendszer felfedezésével és egy exkluzív pezsgőválogatással várja a látogatókat.

Márton-napi hangulattal, a 140 éves történelmi pincerendszer felfedezésével és egy exkluzív pezsgőválogatással várja a látogatókat. A Szeleshát Pincészetben a klasszikus újborok mellett a 2026-os újdonságok és az érleltebb tételek frissen bemutatkozó évjáratai is terítékre kerülnek.

a klasszikus újborok mellett a 2026-os újdonságok és az érleltebb tételek frissen bemutatkozó évjáratai is terítékre kerülnek. A Közösségi Pincében pedig egy rendhagyó bor- és rumélménykóstolón találkoznak a szekszárdi lankák karakteres borai a távoli vidékek egzotikus aromáival. A borrajongóknak a Bitai Gergely-féle BORR tréning továbbra is kihagyhatatlan program.

Kultúra, irodalom és őszi hangulat

A pincék mélye mellett a felszínen is pörög majd az élet:

A Hági House-ban (ex-Haggenmacher sörcsarnok) egész napos Pitypang Piac kézművesvásárral, délután 5-kor pedig Patkó Ágnes A kék virágos napágyak esete című budafoki krimijének könyvbemutatója vár, este pedig libás-kacsás falatokkal zárul náluk a nap.

(ex-Haggenmacher sörcsarnok) egész napos Pitypang Piac kézművesvásárral, délután 5-kor pedig Patkó Ágnes A kék virágos napágyak esete című budafoki krimijének könyvbemutatója vár, este pedig libás-kacsás falatokkal zárul náluk a nap. A Cellar Gardenben őszi chill, behűtött borkoktélok és egy fantasztikus, kreatív Quiz@ vetélkedő felel majd a hangulatért, ahol baráti társaságok tehetik próbára tudásukat.

őszi chill, behűtött borkoktélok és egy fantasztikus, kreatív Quiz@ vetélkedő felel majd a hangulatért, ahol baráti társaságok tehetik próbára tudásukat. A művészetre vágyóknak érdemes lesz benézni a Sörház utcába, a Kultikum Rendezőházban fényobjektekkel, interaktív tárlatvezetésekkel és izgalmas alkotóműhellyel találkozhatnak a kíváncsiak.

fényobjektekkel, interaktív tárlatvezetésekkel és izgalmas alkotóműhellyel találkozhatnak a kíváncsiak. A Seybold-Garab Pince zenés libavacsorával, a Taverna Borászat olaszrizling-kóstolóval, a Tangazdaság pincesétával, a Bambino Pizza pedig franciás-olaszos fusion esttel teszi teljessé a szombatot.

Töltsetek el egy felejthetetlen napot Budafokon idén novemberben, hiszen számtalan program és helyszín várja, hogy meglátogassátok! A részletes programokat megtaláljátok ide kattintva a Bornegyed oldalán, ezen a linken pedig a Budafoki Pincejárat Facebook-oldalán.

Ha még több boros élményre vágytok Budapesten: