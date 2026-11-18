A Magyar Cukrász Ipartestület az idén hetedik alkalommal hirdette meg az Év Bejglije versenyt cukrászdák, vendéglátóhelyek és kézműves pékségek számára. Nézzétek meg, melyek lettek a legjobb mákos, diós és ínyenc bejglik 2026-ban!

Talán meglepő, de a bejglire szigorú szabályok vonatkoznak, hiszen „védett” terméknek számít – így csak olyan süteményekkel lehetett pályázni az Országtortáról is híres Magyar Cukrász Ipartestület versenyére, amelyek megfelelnek a Magyar Élelmiszerkönyv előírásainak.

A versenyre idén is a „Hagyományos diós”, „Hagyományos mákos” és „Ínyenc” kategóriában lehetett nevezni. Az ínyenc kategóriában több különleges ízkombinációval indultak a cukrászdák. Idén sláger volt a pekándió, a tökmag és a mogyoró, de szezámmagot és kesudiót isis a felhasznált alapanyagok között.

A fűszerekkel is bátran kísérleteztek idén a cukrászok, a szokásos karácsonyi fűszereken túl megjelent a feketebors, a borókabogyó, a gyömbér, a tonkabab, de olyan különleges fűszer is, mint az indonéz kubebabors, vagy a koriandermag, a rozmaring és a kamilla. A gyümölcsök közül a meggy, a sárgabarack, a füge és a szilva volt idén népszerű, de a mangó és a papaya is megjelent

Kategóriánként három fős zsűri értékelte a versenymunkákat. A három kategóriában idén rekordszámú 67 bejglit kóstolt és értékelt a neves szaktekintélyekből álló zsűri.

Íme a legjobb bejglik 2026-ban:

Hagyományos diós kategóriában:

Aranyérmes, az Év Diós Bejglije díj nyertese 2026-ban: Novák Ádám – REÖK Kézműves Cukrászda és Kávéház, Szeged

Ezüstérmes: Geleta Balázs – Geleta Cukrászda, Balatonlelle

Bronzérmes: Fodor Sándor – Habcsók Cukrászda, Budapest

Hagyományos mákos kategóriában:

Aranyérmes, az Év Mákos Bejglije díj nyertese 2026-ban: Szivós Zita – Major Cukrászda, Budapest

Ezüstérmes: Bánki Viktor – Még 1 Kifli-t Kézműves Pékség, Budapest

Bronzérmes: Pass Szilvia – Aranyalma Cukrászda, Székesfehérvár

Ínyenc kategóriában:

Aranyérmes, az Év Ínyenc Bejglije díj nyertese 2026-ban: Téli napsugár – Millei Renátó – Dinasztia Cukrászda, Siófok

Ezüstérmes: Arany mandula – Novák Ádám – REÖK Kézműves Cukrászda és Kávéház, Szeged

Bronzérmes: Gesztenye meglepetés – Szivós Zita – Major Cukrászda, Budapest

A több kategóriában is dobogós helyezést és ezzel a legmagasabb összpontszámot elérő versenyzőnek járó Év Bejglije Kézműves Nívódíj nyertese: Novák Ádám – REÖK Kézműves Cukrászda és Kávéház, Szeged

Az Év Ínyenc Bejglije, a Téli napsugár, mely karamellizált kesudióval és frissen őrölt korianderrel fűszerezett aszalt sárgabarackos töltelékkel készült.

A legjobb forralt bor nyomában eredtünk: