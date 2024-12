Ünnepi desszertboulevard: 5 remek hely, ahol ínycsiklandó karácsonyi sütemények várnak

A főváros ünnepi desszertboulevardján ezúttal is két kézzel mérik majd a karácsonyi finomságokat, a süteményekbe zárt ünnepet és a tölteléktől roskadozó bejgliket. Mutatjuk a kedvenceinket!

VAJ Sas

Az ünnepek közeledtével pompás téli ízekkel bővült a VAJ tortakínálata! A klasszikus csokoládé-mogyoró, tiramisu és pisztácia-citrom torta mellett olyan ünnepi ízeket is kérhettek, mint a gesztenye-meggy, mák-ribizli, banán-tejcsoki-narancs és répatorta-mandarin párosítások. Sőt, az ünnepi időszakban a krémesen lágy baszk sajttorta és az epres sajttorta is kaphatók lesznek egész tortaként, amiket a VAJ honlapján és az Édesvároson keresztül tudtok előrendelni. Ha azonban előbb megkóstolnátok valamelyiket, monodesszertként minden VAJ-ban elérhetitek őket. Hogy ne maradjatok le a VAJ további karácsonyi különlegességeiről, kövessétek közösségi csatornáikat!

1051 Budapest, József Attila utca 18. | Weboldal

Macesz Bistro

Tökéletesebb desszertet aligha tudunk elképzelni, mint a zsidó konyhaművészet egyik klasszikusát, a flódnit. A belváros szívében otthonra lelt Macesz Bistróban szerencsére egy percig sem kell nélkülöznünk ezt a bőséget és gazdagságot szimbolizáló desszertet, mely az ünnepi időszakon kívül is az étlap állandó tételeként örvendezteti meg az édesszájúakat. A Macesz kínálta flódniban hagyományos recept szerint sorakoznak egymás után a puha tésztával elválasztott mák-, dió-, alma- és szilvarétegek, a mesésen tálalt desszertet pedig leheletnyi porcukor és pehelykönnyű almahab koronázza meg.

1072 Budapest, Dob utca 26. | Weboldal

Nándori Cukrászda

A Ráday utcai Nándori Cukrászda az ünnep alkalmából a legnagyszerűbb desszerteket sorakoztatja fel, melyek nélkül nem is lenne ünnep az ünnep. A hagyományos diós és mákos ízek mellett például szilvalekváros és gesztenyés-karamellás töltelékkel, sőt mi több, bejglikoszorúként is kérhetitek kedvenc karácsonyi süteményeteket. A bejglirajongók mellett természetesen a krémesek, tortaszeletek, hókiflik, piték, francia desszertek és flódnik szerelmesei is megtalálják itt a tökéletes ünnepi süteményt, nem beszélve a zserbóról, ami új recept alapján, aszalt sárgabarackkal készül.

1092 Budapest, Ráday utca 53. | Weboldal

Cioccolatte Fagylaltozó

Újlipótváros nyolc éve töretlen népszerűségnek örvendő kézműves olasz fagylaltozójában, a Cioccolattéban a hidegebb idő beköszöntével az olasz karácsonyok elmaradhatatlan süteménye, a panettone kerül főszerepbe. Az ország egyik legfinomabb panettonéjaként emlegetett finomságot nagy-nagy szakértelemmel és odafigyeléssel, valamint kovásszal készítik. Az eredeti receptúra alapján, három napon át készülő süteményt hét különböző ízben kóstolhatjátok meg, melyek között van limoncellós, pisztáciás, proseccós, mogyorós csokoládés, vagyis gianduiás, vegán és gluténmentes is a klasszikus változat mellett.

1137 Budapest, Pozsonyi út 7. | Facebook

Muci

A Muci édes, frissítő fuvallatként szállt le a második virágkorát élő Margit körútra. A napról napra fiatalosabb arcát mutató környék legújabb üdvöskéje ínycsiklandó sütikkel és a Warda kézműves pörkölőmanufaktúra pokolian finom kávékülönlegességeivel hívja fel magára a figyelmet. Az ünnepi ráhangolódást érdemes náluk kezdeni egy csésze Christmas lattéval és csak utána szemet vetni a karácsonyi kínálatra, ami között találtok bejglit, hókiflit, diós kosárkát, de még mini Muci kekszet is. Gond egy szál se, ha nem tudtok választani, hiszen kérhettek mindből csinos karácsonyi díszdobozokba zárva!

1027 Budapest, Margit körút 22. | Instagram

