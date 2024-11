5+1 imádnivaló cukrászda Budapesten és környékén, ahol mentes sütemények várnak

Egy csésze kávé és egy szelet sütemény – legyen az mentes vagy hagyományos – mellett ráérősen beszélgetni barátainkkal vagy szeretteinkkel, felér egy kisebb ünneppel. Ha ilyen alkalomhoz kerestek cukrászdát, ahol mindenki választhat magának megfelelő finomságot, az alábbi cukrászdákat és desszertezőket ajánljuk figyelmetekbe!

Hearty Vegan Cakes

A IX. kerületi Páva utcából induló Hearty Vegan Cakes 2021 tavasz óta nem lehet ismeretlen a fővárosiaknak. Az aprócska üzlet hamar sokak kedvence lett, 2023-ban pedig egy új, nagyobb helyre költözött a Veres Pálné utcába. A vegán desszertező mérete ugyan változott, az eredeti elképzelés azonban nem, hogy tej, tojás, vaj és nemegyszer búzaliszt nélkül is lehet ínycsiklandó desszerteket készíteni. Kínálatukban a tortaszeleteket éppúgy megtaláljátok, mint a híres-neves izraeli kalácsot, a babkát, amit nagyszerű kávét és teát kortyolgatva fogyaszthattok el.

1054 Budapest, Veres Pálné u. 40. | Weboldal | Facebook

NaTuri Café & Deli

A Fővám téri vásárcsarnok árnyékában megbújó, Csarnok téren található NaTuri Café & Delinél aligha van jobb választás, ha mindenmentes édességre, süteményre és mellé egy csésze speciatly kávéra vágytok. Az aprócska cukrászda pultjában glutén-, cukor-, tej-, tojás- és tartósítószermentes finomságok sorakoznak, ami mellé kérhettek egy csésze kávét, matchát és téli szürkeséget száműző csodakakaót is. A deliként is működő cukrászdában a mindennapokat bearanyozó alapanyagokból is válogathattok.

1093 Budapest, Csarnok tér 6. | Facebook

Béládi Cukrász Stúdió

A személyes indíttatásból életre hívott Béládi Cukrász Stúdió 2024 őszén lelt otthonra Budapest XI. kerületében. Béládi Ildikó, a hely megálmodója káprázatos és egyben mentes tortakölteményekkel, vegán tortákkal és francia desszertekkel nyűgözi le a vendégeket. A cukrászstúdió ugyan elsősorban a megrendelt torták és sütemények átvételére szolgál, a hely kialakításának köszönhetően azonban mindig jut hely azoknak, akik egy csésze kávé és egy szelet mentes torta, monodesszert vagy egy falat macaron mellett töltődnének fel.

1116 Budapest, Barázda u. 5/H | Facebook

Zabrakadabra

A Budapesten és azon túl is több helyszínnel rendelkező Zabrakadabra egészséges cukrászműhelyében helyben készült glutén-, laktóz- és cukormentes, valamint paleo és vegán süteményekkel csillapíthatjátok édesség utáni sóvágásotokat. A kiegyensúlyozott és egészséges táplálkozás égisze alatt életre hívott cukrászműhely kínálatában nemcsak a tudatosan nassolók, de az ételintoleranciával élők is kedvükre válogathatnak a finomságok közül, legyen szó karácsonyi bejgliről, paleo Esterházy-tortáról vagy épp vegán lúdlábról.

Több helyszínen Budapesten | Weboldal | Facebook

Major Cukrászda

15 éve már, hogy a Maros utcai Major Cukrászda szélesre tárta ajtajait az édesszájú vendégek előtt. A cukrászda hagyományos desszertjei mellett bőven találnak maguknak édességet a mentes finomságokra vágyók is, legyen az paleo, glutén- vagy épp tejmentes desszert. Weboldalukon például nemcsak a kínálatot böngészhetitek, de a feltüntetett információk alapján akár előre ki is választhatjátok, melyik számotokra a legmegfelelőbb mentes sütemény, amiben önfeledten merülhettek el egy röpke időre.

1122 Budapest, Maros utca 14. | Weboldal | Facebook

+1 ÉdesMentes Cukrászda, Vecsés

Ha időtök engedi, vagy épp Vecsés környékén jártok és ellenállhatatlan vágyat éreztek egy szelet mentes sütemény megkóstolására, ne menjetek messzire, hiszen vár benneteket az ÉdesMentes Cukrászda! A hétfő kivételével minden nap nyitva tartó desszertezőben glutén-, cukor- és tejmentes, vegán és paleo, IR-barát sütemények, fagylaltok varázsolnak mennyei pillanatokat. A paleo péksütemények, valamint sütemény- és tortaszeletek mellett például egész torták rendelésére is van lehetőség.

2220 Vecsés, Fő út 195. | Facebook

Ha szeretteiteket kápráztatnátok el otthon mentes és hagyományos receptekkel: