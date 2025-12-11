Egy örök klasszikus tündéri csavarral: Rénszarvasos mézeskalács (recept)

Az ünnepi időszakban a kötelező sütemények listáján biztosan sokaknál szerepel a mézeskalács, ami már önmagában is képes meghozni a karácsonyi hangulatot. Mi most csavartunk rajta egyet: savanykás ribizlilekvárral töltöttük és tündéri külsőt kölcsönöztünk neki, ami garantáltan kedvence lesz kicsiknek és nagyoknak egyaránt.

Fotó: Gál Melánia / Még több csodás süteményért látogassatok el a @gal.melike Instagram-oldalra.

Hozzávalók (kb. 35 db-hoz)

A tésztához

  • 350 g liszt
  • 1 tk. szódabikarbóna
  • ½ ek. mézeskalács fűszerkeverék
  • 100 g porcukor
  • 100 g vaj/margarin
  • 85 ml méz
  • 1 tojás
  • 1 csipet só

A ribizlitöltelékhez

  • 200 g ribizli
  • 70 g cukor
  • 150 ml víz
  • 25 g vaníliás pudingpor

A díszítéshez

  • 50 g étcsoki

Elkészítés

  1. Első lépésként összeállítjuk a mézeskalács tésztáját, amihez a lisztet egy nagy tálba szitáljuk, hozzáadjuk a szódabikarbónát, a fűszerkeveréket, valamint a porcukrot és a vajat vagy margarint elmorzsoljuk benne. Ezután a többi hozzávalóval egynemű tésztát gyúrunk belőle, folpackba csomagoljuk és hűtőbe tesszük.
  2. Míg hűl a tésztánk, elkészítjük a ribizlis tölteléket. A ribizlit a cukorral és 75 ml vízzel felforraljuk, botmixerrel simára turmixoljuk és egy szitán átszűrjük, majd a maradék vízzel elkevert pudingporral besűrítjük és langyosra hűtjük. Ha túl sűrűnek érezzük egy kis vízzel hígítsuk.
  3. A sütőt előmelegítjük 175 fokra. A tésztát lisztezett felületen kb. 3 mm vastagságúra nyújtjuk és egy 5 vagy 5,5 cm átmérőjű formával köröket szaggatunk belőle, majd minden második kör alsó felét egy kisebb szaggatóval kiszúrjuk, ez lesz a rénszarvasunk orra. Az előmelegített sütőben kb. 10-12 perc alatt készre sütjük a kalácsokat, majd kihűtjük és a lekvárral összetöltjük, úgy hogy a lyukas darabok legyenek felül.
  4. A csokit felolvasztjuk, habzsákba vagy zacskóba töltjük és szemeket, valamint szarvakat rajzolunk vele minden kalács tetejére.
  5. Az elkészült mézeskalács -szarvasokat érdemes pár óráig pihentetni, mert így megpuhul a sütemény, de frissen fogyasztva is nagyon finom.

A receptet köszönjük Gál Melániának.

