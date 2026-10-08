Végleg bezár a Hattyúház titkos kertje, októberben búcsúzik a Bereg

A titkos budai kertjéről és háborítatlan nyugalmáról ismert Bereg Embassy októberben egy búcsúesttel zárja le az elmúlt 11 évet.

Mindannyiunk kedvence, a Bereg Embassy Facebook-posztjában jelentette be, hogy 11 év után végleg bezárja kapuit. Sokunk nagy szomorúságára a társasházzal nem sikerült a vitás kérdésekben konszenzusra jutni.

Október 22-én egy záróesemény keretein belül búcsúztathatjuk az itt szerzett emlékeinket és utoljára nosztalgiázhatunk egyet a Hattyúház vadregényes kerthelyiségében. Addig is hétfőtől szombatig 16 és 23 óra között várnak benneteket egy búcsúitalra a jól megszokott vendégszeretettel.

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