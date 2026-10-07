Gilmore Girls gasztrokörút Budapesten: 6 remek hely, ahová Lorelai és Rory is szívesen betérne

A Szívek szállodája karakterei, Lorelai és Rory aligha vetette meg a jó falatokat: pizza, édesség, kínai fogások, kávé, sült krumpli, sajtburger mellett csillogott csak igazán a szemük. Kétségtelen, hogy az élet és étel szeretetére kiváló példát mutattak: tartsatok velünk egy hedonista gasztrokörútra, ahol egy kicsit félretesszük az egészséges életmód iránti törekvéseinket, és elmerülünk a mennyei kulináris élvezetekben a Gilmore lányok módjára!

Koffeinmámor a Gaby’s Budapestben

Rory és Lorelai törzshelye legalább annyira egyedi és megismételhetetlen, mint ők maguk, azonban mégis tettünk egy próbát, hogy Luke Danes hangulatos bisztrójának mását megtaláljuk Budapesten. Így esett a választásunk a Gaby’s Budapestre, amely kisvárosi vendégszeretettel várja az amerikai reggeli és egy csésze kávé után áhítozó lelkeket. Az étlapon az amerikai reggeli pedig nem véletlen, ugyanis a hely tulajdonosa, Bryan Wilson Los Angelesből érkezett Budapestre kutyusával, Gaby-vel. Beleszeretve a városba pedig egy oly szerethető találkozópontot hozott létre, melynek közvetlen hangulata még Luke-ot is mosolyra derítené egy zsémbesebb napján. Az étlap pedig természetesen nem áll meg a reggelinél: hamburgerek, saláták, tacók között válogathattok, este pedig egy-két koktélra is elcsábulhattok.

1137 Budapest, Katona József utca 41. | Weboldal | Facebook

Nemzetközi ízek a Buena World Kitchen & Bárban

A sorozat egyik legtitokzatosabb gasztropontjaként ismerhetjük az Al’s Pancake World-öt, mely palacsintázónak indult, ám Al 1-2 éven belül megunta, és nemzetközi étlapra váltott. Bár Lorelai és Rory sosem járt Alnál, gasztronómiai kalandvágyuktól fűtve előszeretettel rendeltek tőle. Ha pedig a kulináris izgalmakat ti is fokoznátok a szürke hétköznapokban, akkor itthon a Buena World Kitchen & Bar kínál számotokra nemzetközi élményeket az Agora Tower irodakomplexum szívében. Az étteremben kínai ízekre is lecsaphattok, ahogyan azt Rory és Lorelai is tenné, azonban érdemes kikacsintani más konyhák felé is: Olaszország, a Közel- és Távol-Kelet, Mexikó, Amerika, illetve a mediterrán országok különlegességei elevenednek meg a kínálatban.

1138 Budapest, Váci út 116-118. | Weboldal | Facebook

Cukorsokk a László Cukrászdában

A Weston’s Bakery családias retró hangulatát mi sem idézhetné meg jobban, mint a XI. kerületi László Cukrászda, amely 1970 óta édesíti meg a környékbeliek mindennapjait. Friss, tradicionális süteményeinek köszönhetően úgy érezhetitek, mintha csak a nagymama konyhájába sétáltatok volna be. A választékban pedig az almás pitétől kezdve, a sós aprósüteményeken és a kuglófon keresztül egészen a tortákig, habos süteményekig mindenre szemet vethettek.

1111 Budapest, Budafoki út 53. | Facebook

Cukorka mennyország a SUGAR!-ban

Bár a kezdeti lelkesedés ellenére a Taylor’s Old Fashioned Soda Shoppe nem vált Lorelai és Rory törzshelyévé, biztosak vagyunk benne, hogy a SUGAR!-ba csillogó szemekkel lépnének be. A hedonista vágyaiknak teret adó cukorkaboltban nyalókák, cukorgolyók és különféle édességek között válogatnának, azonban a SUGAR! kínálata itt nem áll meg. Megannyi forrócsokival, kávéval, szezonálisan fagylaltkelyhekkel és fagyishakekkel is várnak itt mindenkit, de a repertoárjuk közé tartoznak a torták, sütemények és a macaronok is.

1061 Budapest, Paulay Ede utca 48. | Weboldal | Facebook

Olasz ízélmények a Trattoria Toscanában

Bár Lorelai és Rory megannyiszor hódolt az olasz ízeknek a sorozatban, Antonio pizzáját minden egyes alkalommal csupán otthonuk melegéből élvezték. Pizzaimádatuk mindenképp követendő, azonban a Trattoria Toscana hangulatát legalább egyszer át kell élnie mindenkinek. Az étterem vallja, hogy az olasz konyha oly sokszínű akárcsak egy festékpaletta, így ők a színek közül a toszkán gasztronómiát választva varázsolják el a mediterrán ízekre vágyó vendégeiket már sok-sok éve. A minőségre a legjobbnak számító olasz beszállítók, illetve az olasz séfek, szakácsok szorgos munkája a garancia, ahol közel százféle étel és kétszázféle bor vár arra, hogy levegye a vendégeket a lábukról. Ha épp egy isteni pizzáról ábrándoztok, akkor a vékony tészta és a sok feltét ejthet rabul itt, míg a lasagne esetében a házi készítésű tészta, a minőségi hús és a bőséges paradicsomszósz repít az ízek mennyországába.

1056 Budapest, Belgrád rakpart 13-15. | Weboldal | Facebook

Péntek esti elegancia a Vadrózsa Étteremben

Talán a Vadrózsa Étterem az, amit Lorelai és Rory önszántából sosem választana, de nagyszüleiknek hála a Gilmore Girls gasztrotúrán egy kicsit fellégezhettek a gyorsételek fenséges súlya alól. Bár a péntek esti vacsorák a lányok számára kötelező jelleggel zajlottak elegáns környezetben, a gyönyörű enteriőr már önmagában mindannyiunkat jó szívvel csalogat be a Vadrózsa Étterembe. A Rózsadomb neobarokk villájában szenvedéllyel készítik a magyaros és nemzetközi konyha remekeit, miközben távol a világ zajától egy egészen különleges, nyugodt hangulattal is megajándékozzák vendégeiket.

1025 Budapest, Pentelei Molnár utca 15. | Weboldal | Facebook

Fedezzétek fel Micimackó Budapestjét is:

Kiemelt kép: Gilmore Girls (Facebook) & Unsplash