Egy gyors és egyszerű őszi finomság: Diós búrkifli (recept)

Ha már megsütöttétek az összes sütőtökös, szilvás és almás finomságot – amelyekből a mi oldalunkon is bőven találtok –, itt az ideje kipróbálni egy újabb őszi kedvencet. A gyorsan és egyszerűen elkészíthető diós búrkifli tökéletes vendégváró falat, de egy délutáni tea és egy jó könyv mellé is remekül illik. A sült dió illata és íze pedig nemcsak a testünket, hanem a szívünket is kellemes melegséggel tölti meg.

Hozzávalók (9 db-hoz)

A tésztához:

1 csomag leveles tészta (275 g)

A töltelékhez:

2 db tojásfehérje

100 g cukor

50 g darált dió

1 csipet só

1 mk. őrölt fahéj

fél citrom héja

1 db tojás

50 g darabolt dió

Elkészítés

A sütőt előmelegítjük 180 °C-ra. A leveles tésztát kiterítjük, majd nyújtófával kissé átnyújtjuk, hogy körülbelül 25×40 cm-es téglalapot kapjunk. A tojásfehérjét egy csipet sóval és a cukorral kemény habbá verjük, majd óvatosan beleforgatjuk a darált diót, a reszelt citromhéjat és a fahéjat. A diós tölteléket habzsákba töltjük, és a tészta alsó részére egyenletes csíkot nyomunk belőle. Az egész tojást felverjük, majd ecsettel egy vékony csíkot kenünk a töltelék feletti tésztarészre. A tésztát ráhajtjuk a töltelékre, így egy töltött rudat kapunk, ezt egy éles kés segítségével elvágjuk és félretesszük. A műveletet még kétszer megismételjük, így összesen három rudunk lesz. A rudakat egyenként három egyenlő részre vágjuk, így kapjuk meg a kilenc darab kiflinket, ezek tetejét megkenjük a felvert tojással. Mindegyiket félbehajtjuk, hogy megkapjuk a klasszikus búrkifli alakzatot, majd az illesztéssel lefelé sütőpapírral bélelt tepsire helyezzük. Ezután bőségesen megszórjuk a durvára vágott dióval. Az előmelegített sütőben körülbelül 20 perc alatt aranybarnára sütjük. A kész kifliket hagyjuk kihűlni, majd porcukorral meghintve tálaljuk.

A receptet köszönjük Gál Melániának.

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