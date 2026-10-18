Őszi receptek: 5 zseniális sütemény, amit ki kell próbálnod idén

Íme öt őszi süteményrecept, amivel még hangulatosabbá tehetitek a kuckózós délutánokat és a családi vagy baráti összejöveteleket.

Szilvalekváros mini isler

Kijelenthetjük, hogy az egyik legnépszerűbb késő nyári, kora őszi gyümölcsünk a szilva, amelyből leggyakrabban szilvás gombóc, szilvás pite, vagy különböző szilvalekváros sütemények kerülnek terítékre. Most mi is egy lekváros finomságot készítettünk belőle, mégpedig mini islert fahéjas szilvalekvárral töltve, amelyre garantáltan nem fog panasz érkezni, talán csak annyi, hogy túl hamar elfogyott.

A receptet ITT találjátok.

Körtés-mákos pite szilvalekvárral

Igaz, a sokak által imádott eper- és málnaszezon véget ért, de nincs okunk búslakodni, mert ősszel is finomabbnál finomabb gyümölcsök közül válogathatunk, mint például a szőlő, a füge, a szilva vagy a körte. A mi választásunk most az utóbbi kettőre esett, egy egyszerű körtés-mákos pitét készítettünk, amit szilvalekvárral tálaltunk, ami nemcsak színesebbé teszi a piténket, de ízében is nagyon passzol hozzá.

A receptet ITT találjátok.

Aranygaluskás kuglóf

A hűvös, esős idő beköszöntével a meleg, foszlós finomságok sok háztartásban előtérbe kerülnek, azon belül pedig az aranygaluska és a kuglóf biztos, hogy sokaknál a toplista előkelő helyén szerepel. Ennek örömére mi most egy aranygaluska ízesítésű kelt kuglófot készítettünk, amelynek fahéjas-diós, vaníliapudingos ízvilága még a szürke őszi napokba is képes egy kis színt csempészni.

A receptet ITT találjátok.

Diós búrkifli

Ha már megsütöttétek az összes sütőtökös, szilvás és almás finomságot – amelyekből a mi oldalunkon is bőven találtok –, itt az ideje kipróbálni egy újabb őszi kedvencet. A gyorsan és egyszerűen elkészíthető diós búrkifli tökéletes vendégváró falat, de egy délutáni tea és egy jó könyv mellé is remekül illik. A sült dió illata és íze pedig nemcsak a testünket, hanem a szívünket is kellemes melegséggel tölti meg.

A receptet ITT találjátok.

Körtés-mákos habos

A körte kétségkívül októberben a legzamatosabb, a mák aromájával pedig isteni párost alkotnak. Az omlós körtés-mákos tésztát a kissé megpirult hab koronázza meg, a mutatós sütemény pedig hamar mindenki kedvence lesz, és mostantól már egyik évben sem fog hiányozni az őszi asztalról.

A receptet ITT találjátok.

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Ha tökös finomságokat készítenétek: