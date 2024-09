Egy tökéletes őszindító finomság: Szilvalekváros mini isler (recept)

Kijelenthetjük, hogy az egyik legnépszerűbb késő nyári, kora őszi gyümölcsünk a szilva, amelyből leggyakrabban szilvás gombóc, szilvás pite, vagy különböző szilvalekváros sütemények kerülnek terítékre. Most mi is egy lekváros finomságot készítettünk belőle, mégpedig mini islert fahéjas szilvalekvárral töltve, amelyre garantáltan nem fog panasz érkezni, talán csak annyi, hogy túl hamar elfogy.

