Egy örök klasszikus szezonális csavarral: Aranygaluskás kuglóf (recept)

A hűvös, esős idő beköszöntével a meleg, foszlós finomságok sok háztartásban előtérbe kerülnek, azon belül pedig az aranygaluska és a kuglóf biztos, hogy sokaknál a toplista előkelő helyén szerepel. Ennek örömére mi most egy aranygaluska ízesítésű kelt kuglófot készítettünk, amelynek fahéjas-diós, vaníliapudingos ízvilága még a szürke őszi napokba is képes egy kis színt csempészni.

Hozzávalók

A tésztához

500 g liszt

30 g élesztő + 1 tk. cukor

250 ml tej

100 g porcukor

1 cs. vaníliás cukor

2 tojássárgája

1 nagy csipet só

fél citrom héja

80 g lágy vaj

A pudinghoz

300 ml tej

1 cs. vaníliás pudingpor (40 g)

3 ek. cukor

A töltelékhez

100 g dió

2 ek. cukor

1 mk. őrölt fahéj

Elkészítés

Első lépésként elkészítjük a kuglóf tésztáját, amihez az élesztőt a langyos tejben az 1 tk. cukorral felfuttatjuk és a vaj kivételével az összes többi alapanyaggal összegyúrjuk, majd a vajat is hozzáadjuk és szép sima tésztává dagasztjuk. Letakarva kb. 45-60 percig kelesztjük. Miközben kel a tésztánk, elkészítjük a pudingot, amihez a hozzávalókat egy lábasban összekeverjük és sűrűre főzzük, majd kihűtjük. A dió egyik felét ledaráljuk, a másikat pedig apróbb darabokra vágjuk, a cukorral és a fahéjjal összekeverjük és felhasználásig félretesszük. Egy 22 cm átmérőjű kuglófformát kivajazunk, és az aljára szórunk a fahéjas cukros dióból 1-2 evőkanálnyi mennyiséget. Ez majd karamellizálódni fog a kuglófunk tetején. Amikor megkelt a tésztánk, lisztezett felületen egy kb. 33×40 centis téglalapot nyújtunk belőle, megkenjük a kihűlt pudinggal, majd megszórjuk a diótöltelékkel, feltekerjük és az előkészített formába tesszük. A végeit összecsipkedjük. Letakarva kb. 30 percig kelesztjük, majd 180 fokra előmelegített sütőben 10 percig sütjük. Ezután a hőfokot visszavesszük 165 fokra és 30-35 perc alatt készre sütjük a kuglófot. Ha nagyon pirulna a teteje, alufóliával takarjuk le. A megsült kuglófot fél óráig hagyjuk a formában, majd borítsuk ki és porcukorral megszórva tálaljuk.

A receptet köszönjük Gál Melániának.

