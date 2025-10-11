Egy örök klasszikus szezonális csavarral: Aranygaluskás kuglóf (recept)

A hűvös, esős idő beköszöntével a meleg, foszlós finomságok sok háztartásban előtérbe kerülnek, azon belül pedig az aranygaluska és a kuglóf biztos, hogy sokaknál a toplista előkelő helyén szerepel. Ennek örömére mi most egy aranygaluska ízesítésű kelt kuglófot készítettünk, amelynek fahéjas-diós, vaníliapudingos ízvilága még a szürke őszi napokba is képes egy kis színt csempészni.

Fotó: Gál Melánia / Még több csodás süteményért látogassatok el a @gal.melike Instagram-oldalra!

Hozzávalók

A tésztához

  • 500 g liszt
  • 30 g élesztő + 1 tk. cukor
  • 250 ml tej
  • 100 g porcukor
  • 1 cs. vaníliás cukor
  • 2 tojássárgája
  • 1 nagy csipet só
  • fél citrom héja
  • 80 g lágy vaj

A pudinghoz

  • 300 ml tej
  • 1 cs. vaníliás pudingpor (40 g)
  • 3 ek. cukor

A töltelékhez

  • 100 g dió
  • 2 ek. cukor
  • 1 mk. őrölt fahéj

Elkészítés

  1. Első lépésként elkészítjük a kuglóf tésztáját, amihez az élesztőt a langyos tejben az 1 tk. cukorral felfuttatjuk és a vaj kivételével az összes többi alapanyaggal összegyúrjuk, majd a vajat is hozzáadjuk és szép sima tésztává dagasztjuk. Letakarva kb. 45-60 percig kelesztjük.
  2. Miközben kel a tésztánk, elkészítjük a pudingot, amihez a hozzávalókat egy lábasban összekeverjük és sűrűre főzzük, majd kihűtjük.
  3. A dió egyik felét ledaráljuk, a másikat pedig apróbb darabokra vágjuk, a cukorral és a fahéjjal összekeverjük és felhasználásig félretesszük.
  4. Egy 22 cm átmérőjű kuglófformát kivajazunk, és az aljára szórunk a fahéjas cukros dióból 1-2 evőkanálnyi mennyiséget. Ez majd karamellizálódni fog a kuglófunk tetején.
  5. Amikor megkelt a tésztánk, lisztezett felületen egy kb. 33×40 centis téglalapot nyújtunk belőle, megkenjük a kihűlt pudinggal, majd megszórjuk a diótöltelékkel, feltekerjük és az előkészített formába tesszük. A végeit összecsipkedjük.
  6. Letakarva kb. 30 percig kelesztjük, majd 180 fokra előmelegített sütőben 10 percig sütjük. Ezután a hőfokot visszavesszük 165 fokra és 30-35 perc alatt készre sütjük a kuglófot. Ha nagyon pirulna a teteje, alufóliával takarjuk le.
  7. A megsült kuglófot fél óráig hagyjuk a formában, majd borítsuk ki és porcukorral megszórva tálaljuk.

A receptet köszönjük Gál Melániának.

Próbáljatok ki egy körtés finomságot is:

Az Åsz Ã­ze sÃ¼temÃ©nybe zÃ¡rva: KÃ¶rtÃ©s-mÃ¡kos pite szilvalekvÃ¡rral (recept)
Az Åsz Ã­ze sÃ¼temÃ©nybe zÃ¡rva: KÃ¶rtÃ©s-mÃ¡kos pite szilvalekvÃ¡rral (recept)

Egy egyszerÅ± kÃ¶rtÃ©s-mÃ¡kos pitÃ©t kÃ©szÃ­tettÃ¼nk, amit szilvalekvÃ¡rral tÃ¡laltunk, ami nemcsak szÃ­nesebbÃ© teszi a pitÃ©nket, de Ã­zÃ©ben is nagyon passzol hozzÃ¡.

Funzine Funzine