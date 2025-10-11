Egy örök klasszikus szezonális csavarral: Aranygaluskás kuglóf (recept)

A hűvös, esős idő beköszöntével a meleg, foszlós finomságok sok háztartásban előtérbe kerülnek, azon belül pedig az aranygaluska és a kuglóf biztos, hogy sokaknál a toplista előkelő helyén szerepel. Ennek örömére mi most egy aranygaluska ízesítésű kelt kuglófot készítettünk, amelynek fahéjas-diós, vaníliapudingos ízvilága még a szürke őszi napokba is képes egy kis színt csempészni.
Hozzávalók
A tésztához
- 500 g liszt
- 30 g élesztő + 1 tk. cukor
- 250 ml tej
- 100 g porcukor
- 1 cs. vaníliás cukor
- 2 tojássárgája
- 1 nagy csipet só
- fél citrom héja
- 80 g lágy vaj
A pudinghoz
- 300 ml tej
- 1 cs. vaníliás pudingpor (40 g)
- 3 ek. cukor
A töltelékhez
- 100 g dió
- 2 ek. cukor
- 1 mk. őrölt fahéj
Elkészítés
- Első lépésként elkészítjük a kuglóf tésztáját, amihez az élesztőt a langyos tejben az 1 tk. cukorral felfuttatjuk és a vaj kivételével az összes többi alapanyaggal összegyúrjuk, majd a vajat is hozzáadjuk és szép sima tésztává dagasztjuk. Letakarva kb. 45-60 percig kelesztjük.
- Miközben kel a tésztánk, elkészítjük a pudingot, amihez a hozzávalókat egy lábasban összekeverjük és sűrűre főzzük, majd kihűtjük.
- A dió egyik felét ledaráljuk, a másikat pedig apróbb darabokra vágjuk, a cukorral és a fahéjjal összekeverjük és felhasználásig félretesszük.
- Egy 22 cm átmérőjű kuglófformát kivajazunk, és az aljára szórunk a fahéjas cukros dióból 1-2 evőkanálnyi mennyiséget. Ez majd karamellizálódni fog a kuglófunk tetején.
- Amikor megkelt a tésztánk, lisztezett felületen egy kb. 33×40 centis téglalapot nyújtunk belőle, megkenjük a kihűlt pudinggal, majd megszórjuk a diótöltelékkel, feltekerjük és az előkészített formába tesszük. A végeit összecsipkedjük.
- Letakarva kb. 30 percig kelesztjük, majd 180 fokra előmelegített sütőben 10 percig sütjük. Ezután a hőfokot visszavesszük 165 fokra és 30-35 perc alatt készre sütjük a kuglófot. Ha nagyon pirulna a teteje, alufóliával takarjuk le.
- A megsült kuglófot fél óráig hagyjuk a formában, majd borítsuk ki és porcukorral megszórva tálaljuk.
A receptet köszönjük Gál Melániának.