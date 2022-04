7 bájos meseösvény Budapesten, ahol az egész család kikapcsolódhat

A hétköznapi jövés-menés közben nem lehet úgy megtapasztalni az ébredő természet varázsát, mint zöldellő fák között kirándulva, a friss levegőn. Budapest szabadon látogatható meseösvényei feltöltődésre hívnak, emellett minden eszközt megadnak ahhoz, hogy a látogatók szárnyalni engedhessék a fantáziájukat.

Élményekben gazdag családi kikapcsolódáshoz tökéletes úti cél a III. kerületben található, Kiscelli kastélyt körülölelő parkerdő, amelyet egykori tulajdonosa a budapesti gyerekeknek hagyott örökül. Mimó, Csipek, Ficak kutyus és Pemzli patkány játékos módon ismerteti meg a kicsikkel az éghajlatváltozás okozta károk enyhítésének lehetőségeit, a 700 méter hosszú ösvény felfedezése közben. A 35-40 perces sétával teljesíthető útvonalon érdekes feladványok mutatják be a természet kincseit, továbbá felhívják a figyelmet az állat- és növényvilág sokszínűségének védelmére, a természet tiszteletére.

Mimó és barátai Erzsébetvárosban is otthonosan mozognak. Az Almássy téren a környezetbarát közlekedési módokkal ismertetik meg az arra sétálókat, és a városi fák klímavédelemben betöltött szerepéről sem feledkeznek meg. Utóbbit a park 30 éves platánfája, jobban mondva annak levegőtisztító, oxigéntermelő és pormegkötő képessége által prezentálják. A séta egyik állomása bemutatja a hulladékpiramist, azaz a hulladékkezelés ötlépcsős fontossági sorrendjét, beleértve a szelektív hulladékgyűtést. A 150 méter hosszú ösvényen Ficak kutyus nyomait követve haladhattok végig nagyjából 15 perc alatt.

Az érzékszervek aktív és tudatos használatára buzdít a két öko-mesehős, Mimó és Csipek a Kis-Sváb-hegyen. Az ösvényen szerepet kap a Pilisi Parkerdő címerállata, a holló, mellé szegődhet a vidék növény- és állatvilágát felfedezni vágyó csapat. A különböző állomásokon átveszitek a természetjárás fontos szabályait, és interaktív feladatok által tapinthatjátok meg az ott honos állatok óriási szobrait. Az erdő illatát illatfa, az erdő hangjait (például a tücsök ciripelését és a madarak énekét) zeneláda segít megismerni. Lessetek bele a távcsövekbe, és megnyílik előttetek a mesén túli világ.

Mindent tud a barlangok titokzatos világáról, és ezt be is bizonyítja Mimó és Csipek a Ferenc-hegyen. A mesehősök ezúttal a hegy gyomrában meghúzódó kacskaringós barlangrendszerrel és annak élővilágával ismertetik meg a kalandvágyó városlakókat. A föld alatti és föld feletti ökoszisztéma egyedülálló szépségének felfedezését izgalmas játékok teszik felejthetetlen élménnyé, ezen az egyébként eldugott kirándulóhelyen, a város felett. A kiépített meseösvényen természetesen nem hagynak magatokra mesehős barátaitok, akik minden állomások bemutatnak egy-egy lebilincselő témát.

Telefonokat lenémítani, és irány a Ferenc-hegy Érzékek ösvénye nevű útvonala! Ahogyan az már az ösvény nevéből is sejthető, a séta alkalmával az érzékszerveitekre kell hagyatkoznotok. Csukjátok be a szemeteket, lélegezzétek be a friss levegőt, és hallgassátok az erdő neszeit, vagy tapintsátok meg a lehullott faleveleket. Miután átadtátok magatokat a hangulatnak, közösen fényt deríthettek például arra, hogyan tájékozódnak a denevérek, és lehull a lepel arról is, milyen élőlények rejtőznek a fa ágai között. Vigyetek papírt és zsírkrétát, és kövessétek Mimó és Csipek útmutatását!

Ha érdeklődtök a közösségi kert mozgalom iránt, hasznos információkat gyűjthettek be az Óbudai Kulturális Központ parkjában. A San Marco utcában található közösségi kert meseösvénye igyekszik élményalapú megközelítéssel magára vonni a legkisebbek figyelmét is, és egyúttal betekintést nyújt például a palántázás mikéntjének lépéseibe. Mimó és Csipek újra magukra vállalják az idegenvezető szerepét, és a városi kert ágyásai között elhelyezett játszó-dobozokkal hívnak kalandra. Az interaktív feladatok felfedik többek között a víz és a talaj szerepét, valamint megmagyarázzák azok kialakulását, szerkezetét.

A Duna-Ipoly Nemzeti Park területén fellelhető ösvényen a nemzeti park címerállata, a havasi cincér csatlakozik Mimó és Csipek lelkes felfedező csapatához. A séta alatt célkeresztbe kerül a Sas-hegy védett flórája és faunája, egyebek mellett kiderül, milyen növényektől színes a hegy, és annak a talánynak is a végére járnak a kirándulók, hogy szereti-e a mogyorós pele a mogyorót. A gyerekek szórakozását a meseösvény interaktív játékai garantálják, úgy, mint a virág-pár kereső és az állati fo(r)gócska, míg a felnőttek számára a lenyűgöző panoráma jelentheti a nap fénypontját.