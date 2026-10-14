15 elbűvölő könyvújdonság gyerekeknek, ami bájos történetekkel színesíti meg az őszt

Az ősz legizgalmasabb könyvújdonságai a legkisebbektől a kiskamaszokig minden korosztálynak tartogatnak néhol tanulságos, néhol megmosolyogtató olvasnivalót és lebilincselő történeteket. (x)

Könyvújdonságok őszre a legkisebbeknek

Tatárné Nagy Ágnes: Kuncogó – Körforgó

A Kuncogó megálmodója, Tatárné Nagy Ágnes fekete-fehér képeskönyvében magyar népi motívumok és dúdolható, ölbeli játékok és mondókák varázsolják élménnyé a közös lapozást. Egy igazi első könyv, amely játszva nevel olvasót minden ölelésben. (0-2 éves kor között ajánlott)

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Benji Davies: Kismackó – Első memóriakönyvem: Állatok

Játssz és tanulj Kismackóval! Négy izgalmas játék és sok rejtett részlet vár ebben a foglalkoztatókönyvben, amely a memóriát, a szókincset és a magabiztos könyvhasználatot fejleszti. Négy különböző környezetben ismerkedhetsz meg az állatokkal: a tanyán, az állatkertben, a tenger mélyén és a parkban. (1 éves kortól ajánlott)

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Békabölcső – Nagy mondókás- és verseskönyv a legkisebbeknek

Egy bölcsőnyi a magyar gyerekköltészet legjavából! Népi gyerekmondókákból és magyar költők verseiből válogattunk a legkisebbeknek. Mondogassuk, dudorásszuk, játsszuk velük végig a hétköznapokat; legyen rigmusunk az őket körülvevő világra, csodálkozzunk rá velük együtt a nyelv zenéjére! (3 éves korig ajánljuk)

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Pásztohy Panka: Momó és Max – Miért szalad a tenger a partra?

,,Plüss szív, dobbanj, dob, dob, dob / Plüss mancs, lépdelj, top, top, top!” Ha Momó ezt a varázsigét a plüsskutyusa fülébe súgja, Max igazi tacskóvá válik, és indulhat a kaland! Vajon miért szaladnak a hullámok a partra? Miért sós a tenger? Hol a tenger vége? Milyen mély? Hogy beszélgetnek egymással a halak? Momó és Max kis vitorlás hajójukon elindulnak, összeismerkednek egy delfinnel, és az összes kérdésükre választ kapnak. (2-5 éves kor között ajánlott)

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Louise Fitzgerald: Indul az Álomvonat – Esti mese a könnyű elalvásért

Tarts te is a tündéri állatkölykökkel egy varázslatos utazásra az Álomvonaton! Pizsifalván barátságos madarak segítenek mindenkire ráadni a pizsamát, Fogkrémfalván pedig egy kedves polip vár, hogy megmossa a fogatokat. Mesedombon aztán összebújhattok egy izgalmas mesére, mielőtt megérkeztek a Csillagpalotába, ahol a felhőkön ringatózó ágyakban édes álmotok lesz. Szabó T. Anna mágikus szövege és a sok böngészni való rajz segít elcsendesíteni a gyerekeket, hogy a lefekvéshez készülődés nekik és a szülőknek is kellemes élmény legyen. (3 éves kortól ajánljuk)

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Az erdő ünnepe

Amikor az utolsó falevelek is lehullanak a fákról, az erdei állatok készülődni kezdenek a közös ünnepségre, mielőtt téli álomba merülnének. Kísérd el útjára a kis mókust, látogassátok meg együtt a barátait! Nézd csak, milyen hatalmas a sürgés-forgás az erdőben! A bájos téli mesekönyv lapozgatása közben a 25 kinyitható ablak mögött sok-sok érdekesség vár rád. Ez a részletgazdag böngésző tele van meglepetésekkel és hasznos információkkal az erdő életéről. Találd meg mindet! (3 éves kortól ajánljuk)

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Seb Braun: Baba a fedélzeten – Buszon

Pattanj fel a buszra, és nézz körbe rajta! Miközben áthajtotok a városon, mindenhol vidám nyüzsgést láthatsz. Nézd csak, mennyi gyalogos, mennyi jármű! A kis elemek mozgatása segíti a finommotorika fejlesztését, miközben kedves állatok és apró részletek teszik izgalmassá a böngészést. Az egyszerű mondatok segítik a megértést és a szókincsbővítést. (3 éves kortól ajánljuk)

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Gondolj egy számra, mondok egy mesét! – 25 mese a 25 éves Pagonytól

Miből van 21? Bibircsókból a boszorkány orrán. Miből van 8? A polip karjaiból. Na de miből van 17? És 2? Ebből a hatalmas képeskönyvből ez mind kiderül, sőt még sok minden más is, 1-től egészen 25-ig! A Pagony 25. születésnapjára készült kötetet 25 kedves szerzőnktől és 25 kedves illusztrátorunktól kapjátok ajándékba. Az írók kalap­ból húzták a számukat, a rajzolók pedig az írók nevét, így minden, de minden meglepetés! Az ünneplésből különleges mesekönyv született, aminek minden család polcán ott a helye. Ebből a könyvből még 250 év múlva is mesélni fogtok! (3-7 éves kor között ajánlott)

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Agócs Írisz: Növényevő Gábor

Sziasztok, Mici vagyok, és az a tervem, hogy megmentem a világot! Mici már elmesélte, hogy miért jó, ha a kertünkben sokféle növény nő, és milyen a madarak különleges világa. Most pedig Növényevő Gábor segítségével megmutatja, hogy hús nélkül is lehet finomakat enni! Mert Gábor min­denre tudja a választ: hogy ehetnek-e túrórudit a vegák, hogy a virsli húsnak számít-e, és hogy miből készül a falafel. Az viszont nem annyira tetszik neki, hogy a gyerekek ezen felbuzdulva törzsi háborút rendeznek a kertjében. Mert ha szeretnénk közösen megmenteni a Földet, akkor nem jó ötlet összeveszni. Úgyhogy inkább csapnak egy jó nagy lakomát, amin mindenféle ételt megkóstolnak, még a növényes palacsintát is! (3-6 éves kor között ajánlott)

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Kisiskolások kedvencei

Czernák Eszter: Várak, kövek, barlangok – Családi barangoló 2.

Oli, Kamilla és a szüleik télen-nyáron, reggel-este, esőben-napsütésben készen állnak egy jó kirándulásra! Ebben a kötetben a magyarországi őslénylelőhelyeket, a legkülönlegesebb barlangokat fedezik fel, és annak a legendának is a nyomába erednek, hogy vajon tényleg összeköti-e egy föld alatti járat az egri és a siroki várat. Járd be velük te is Magyarországot! Akár képzeletben, akár igazából – Oli és Kamilla kincskereső térképe mindenben a segítségedre lesz! (8 éves korig ajánlott)

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Gimesi Dóra: Teknősidő

Lujza és Buba közös története egy végtelen nyári napon kezdődött, amibe annyi jó és rossz dolog fért bele, mint máskor hosszú évekbe sem. De amint a kislány kezébe simult az épp csak kavics méretű kisteknős, tudta, hogy örökre összetartoznak. Buba az évek során egyre nagyobb lett, mégis szinte minden napja ugyanúgy telt: hallgatta Lujza lépteit, érezte simogató kezét, nézte az akvárium üvegfala mögül, ahogy forgószélként tesz-vesz a szobájában. Lujza szinte egy szempillantás alatt kislányból nagylány, kamaszból felnőtt lett, aztán anyuka, nagymama – de Buba mindig örült neki, amint felismerte közeledő lépteit. (8 éves korig ajánlott)

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Király Zsuzsanna, Molnár Brigitta, Sepsey Zsófia: Fedezd fel Munkácsy Mihály művészetét!

Ásító inas, Vihar a pusztán, Rőzsehordó nő – ismerős, ugye? De vajon mi az, ami a képek mögött van? Ki volt, és hogyan élt és alkotott Munkácsy Mihály? A Pagony és a Magyar Nemzeti Galéria közös sorozatának harmadik részében a festő régi barátja, Báró, a ló tart tárlatvezetést, hogy közelebbről megismerjétek Munkácsy életét és művészetét. Megtudhatjátok, hogy hogyan lett Munkácsy asztalosinasból igazi, párizsi festő, akit még az Egyesült Államok elnöke is fogadott. Ahogy azt is, hogy milyen hatalmas partikat adtak feleségével, Cecile-lel, ahol rendszeresen megfordultak a kor hírességei is, hogy megnézzék a mester legújabb festményeit. (6-10 éves kor között ajánlott)

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Kovács Tamás György – Szinvai Dániel: A busz – A mikrobusztól a duplacsuklósig

A villamos és A metró után itt A busz, amiben nemcsak arra csodálkozhatunk rá, hogy milyen sokféle busz közlekedik a világon, de át is lép­jük a város határait, hiszen a buszok falvakat, városokat és or­szágokat is összekötnek. Az egyik legrugalmasabban tervezhető közösségi közlekedési eszközünkkel ugyanúgy elgurulhatunk a közeli iskolába, mint sok ezer kilométerre, miközben kényelmesen olvasunk, nézelődünk. Buszozz velünk ebben a művészi, mégis mérnöki pontossággal megrajzolt kötetben! (5 éves kortól ajánlott)

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Olvasnivalók kiskamaszoknak

Wéber Anikó: A köddé vált bálozó

Kitti nagyon várja a nyarat, nemcsak azért, mert ősztől már gimnazista lesz, hanem azért is, mert végre megint Cseresznyeligeten nyaralhat! Jó lesz újra találkozni Biankával, Barnabással és Enikővel, akik mellett nem kell furcsának és magányosnak éreznie magát, mint az osztályában. Persze közben tele van kétséggel: nem tudja, hogy most akkor hányadán áll Barnabással, aggódik, hogy az új iskolába sem sikerül jól beilleszkednie, fél, hogy elveszíti azokat, akik fontosak neki. De addig még előttük áll egy végtelen nyár – tele kalanddal, mert valaki meg akarja akadályozni a cseresznyeligeti bált. Vajon sikerül Kittiéknek lerántani a leplet a sokéves titkokról? (9-12 éves kor között ajánlott)

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Vészits Andrea: Valentin és az eltűnt csoki

Mi lenne, ha a világból egyik napról a másikra eltűnne a csoki? Mintha sosem létezett volna? Valentin számára ez hatalmas veszteséget jelentene, mert a szülei válása óta a titkos csokikészleteivel tartja távol magától a búbánatbetegséget. Amikor egy este betéved egy denevér Valentinék lakásába, az anyukája annyira megijed, hogy akaratlanul ugyan, de megsebesíti. Ráadásul a sérült denevér mellett ott fekszik egy kis denevér is… A csoki nélküli világban Valentin nehezen küzd meg a búbánattal, mégis elhatározza, hogy mindenképp megmenti a denevérgyereket. Döntése hatalmas változásokat indít el a környezetében, amelynek hatására még az anyu­káján és a kalandjai során szerzett barátokon is segíteni tud. És talán a világon is. (10-14 éves kor között ajánlott)

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