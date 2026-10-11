12 magával ragadó könyvújdonság, amit érdemes beszerezni idén ősszel

Reméljük hozzánk hasonlóan ti is annyira vártátok már az őszi hónapokat, hogy elmerülhessetek egy-egy új könyv társaságában. Az újdonságok között a romantikus irodalom, a krimi és a történelem szerelmesei is granatáltan találnak majd letehetetlen olvasnivalót. (x)

Cecelia Ahern: Papírszív

Az Utóirat: Szeretlek szerzőjének újabb regénye önmagunk megtalálásáról szól. Pip világa parányi. Álmait éveken át a szíve mélyére rejtette, és önmagát is igyekezett a számára meghagyott aprócska helyre beszorítani – akárcsak a kecses origamikat, amelyeket a szobája magányában hajtogat. Egy napon, a lehető legváratlanabb módon, egy csillagász képében felcsillan számára a remény. A férfitól megtanulja, hogy az égre feltekintve sokkal tágabb és csodálatosabb világ tárul eléje, mint valaha…

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Főcze János: Vörösök Székelyföldön

Szépvíz, a Csíki-medence székely és örmény örökségére egyaránt büszke települése a 20. század egyik izgalmas ütközőzónája volt. A kötet az 1944-es frontátvonulástól 1956-ig követi végig a szovjet típusú rendszer román változatának helyi kiépülését és az erőszakos szocialista társadalomátalakítási program megvalósítását. Bemutatja, hogy ebben a környezetben az emberek hogyan fejlesztették tökélyre a túlélés művészetét és azt, hogy ebben mind a székely furfangra, mind az örmény fineszre szükségük volt. A könyv segít megérteni, miként találta meg egy kisebbségi közösség az emberi méltóság és a közösségi szellem megőrzésének útjait a szovjet típusú diktatúra kiépülésének ijesztően sötét évtizedeiben.

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Borsi Bálint (szerk.): Hallunk titeket – Kortárs versantológia

Klasszikus felépítésű, ciklusokba rendezett kortárs antológia, a mai kortárs „dalszerzők” verseiből. Minden vers mellett több széljegyzet szerepel, ami kontextusba helyezi, más szerzők műveivel kapcsolja össze, esetleg megmagyarázza 1-1 sor, fogalom jelentését. Szerzők: Barkóczi Noémi, Berta Csongor (Bongor), Cseri Hanna (cserihanna), Halász Emese (Indigo), Halász Kolos (Co Lee), Horváth Krisztián (Krúbi), Olasz Patrik (Ótvar Pestis), Schwarcz Ádám (Beton.Hofi), Süli Laura (laurie.), Szirmai Marcell (Pogány Induló). A kötetet szerkesztette és a versek mellé széljegyzetet írt: Borsi Bálint.

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Jo Nesbø: Kegyelemlövés

Harry Hole otthagyta a rendőrséget, felhagyott az ivással, és a nő, akit szeret, halott. Újév napján Oleg Fauke korán kezd a gyilkossági osztályon, mert az éjjel megöltek valakit. Ám alighogy megkezdik a nyomozást, máris két újabb holttestre bukkannak, és az elkövetés módja mindkét esetben bizarr és brutális. Hamar kiderül, hogy minden áldozatnak köze volt a filmszakmához, ráadásul felismerik, hogy a bűntettek klasszikus sorozatgyilkos-filmekből ismert jeleneteket utánoznak. Amint felmerül, hogy Oslóban megint sorozatgyilkos garázdálkodik, a rendőrség az egyetlen ember segítségét kéri, akinek van tapasztalata ilyen ügyekben, és akinek látszólag nincs semmi vesztenivalója. Az áldozatok száma gyorsan emelkedik, így Olegre és az ügybe bekapcsolódó Harryre egyre nagyobb nyomás nehezedik, hogy leleplezzék a gyilkost, ám az mindig egy lépéssel előttük jár.

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Koncz Péter: Szubjektív ökológia

Hallgattam az erdőt, szemléltem a gyepeket, vizsgáltam a vizes élőhelyeket, de nem állt össze a kép. Kanadában, a jegesmedvék földjén, az inuit közösségekkel végzett munkáim során éreztem rá a bolygó működésére. Sikerült úgy beleavatkoznunk a Föld folyamataiba, hogy súlyosan károsítottuk az életünk alapjait jelentő ökológiai rendszereket – mondja Koncz Péter ökológus. Könyvében rámutat arra, hogy az ökológiai szemlélet rendszerszintű alkalmazása és a fenntartható tájgazdálkodás nélkül az emberiség jövője nem biztosítható. De vajon elkerülhető a krízis, vagy az emberiség csak egy globális válság révén jut el a megvilágosodáshoz?

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Kristina Moninger: Two Lives to Rise – Isabella két élete

Avery, Isabella, Odina, Lee és Josie azóta a legjobb barátnők, hogy gyerekként eltöltöttek egy közös nyarat a dél-karolinai partoknál fekvő kis szigeten, ahová évről évre visszatérnek. Ám egy éjszakán Josie nyom nélkül eltűnik, és soha többé nem hall felőle senki. A megrázó eseményt követően a lányok teljesen eltávolodnak egymástól. Tíz évvel később Isabella élete tökéletesnek tűnik. Senki sem sejti azonban, hogy milyen boldogtalan és magányos. Ráadásul egy új szomszéd költözik az utcába, a nagyképű Preston, aki az építkezés zajával megfosztja az alvástól és már-már az ép eszétől is. Mindezt tetézi, hogy egykori barátnője, Avery felbukkan a szigeten, és a múltban kezd vájkálni. Isabella nem akar szembenézni a démonaival, de talán csak így derülhet fény Josie sorsára…

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Kukorelly Endre: Bravó, Sylva! – Színházügyek

Egy doboz – négy könyv. Ez a könyv a viszonyom a színházhoz. Laikus tájékozódás – lehetne ez is a címe. Szerzője nem kíván okoskodni, néhány mű, néhány megjegyzés művekről. „Emlékszem, a moszkvai operában egyszer a híres Sylva egy alsó cét énekelt”, meséli Samrajev a Sirályban.

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Morcsányi Elza: Ezredéves körhinta – Kalandok és szenzációk a millennium évéből

Ha egyetlen évet kell választani, amiben a boldog békeidők minden akarása, tettvágya és lendülete megjelenik, keresve sem lehet megfelelőbbet találni, mint az 1896-os esztendő. Ekkor tartotta lázban az országot és a fővárost a honfoglalás ezeréves évfordulójának megünneplése, aminek csúcspontja a májustól októberig közel hatmillió látogatót fogadó Millenniumi Ezredéves Országos Kiállítás volt, változatos kísérőprogramjaival. Ám ez az időszak számos más szenzációt is tartogatott, szerelmi botrányregénytől váltóhamisításon át a kasszafúrásig, ezekből válogat Morcsányi Elza író, sétavezető, akinek kíséretében visszarepülhetünk az időben, és végigkövethetjük a millenniumi év ünnepségeit, pletykáit és szenzációit.

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Szász Máté: Digitális fenevadak – Toxikus tartalmak a virtuális térben

Az emberi agy egyszerűen nem áll készen a 21. századra. Adatok, tények, információk árasztják el elménket olyan sebességgel, ami mára látható anatómiai elváltozásokat is okozott agyszerkezetünkben. A Legkedvesebb mérgeink című sorozat második kötete példákon, izgalmas és gyakran megrázó eseteken keresztül vizsgálja, hogy milyen hatással voltak mindezek a gyermekeink lelki egészségére, figyelmére, hogyan távolítja el tőlünk őket, hogyan alakít ki bennük szorongást és izolációt. Emellett szóba kerül az is, hogy miként hat a social media a szexuális életünkre, a gyermekeinkhez és barátainkhoz fűződő kapcsolatainkra – és természetesen kiutat is igyekszik mutatni az információ örvénylő tengeréből.

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Szczepan Twardoch: Nullvonal

Szczepan Twardoch új regénye hipnotikus erejű utazás az ukrajnai háború frontvonalának senkiföldjére. A nullvonal világában a létezés kereteit a sár, a dermesztő hideg, a földbe vájt fedezékek szaga és a drónok közeledő zúgása határozza meg; az örökös várakozás a következő támadásra, a felmentésre vagy a lesből érkező, váratlan halálra. Ló, az ukrán gyökerekkel rendelkező lengyel önkéntes korábbi életének roncsai elől menekült ide, a megváltást vagy a végső felejtést keresve. Kimerült bajtársaihoz hasonlóan ő is a belső széthullás ellen küzd, a jelen embertelensége és a múlt kínzó emléktöredékei között hányódik. Csak egyben bizonyos: innen nincs hazatérés.

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Veszprémy László Bernát: A dicstelen 163 nap

1944. október 15-én Magyarország arca megváltozott. A nyilas uralom markáns törést, a széles körben bevezetett, látványos utcai terrort, a diktatórikus állam és a totális háború tombolását hozta el az ország lakosságának. Szálasi Ferenc országlása a magyar történeti közemlékezetben egyértelműen mélypontként jelent meg; ő maga pedig a legelutasítottabb magyar történelmi szereplők közé tartozik. Ennek ellenére primer forrásokra építő, modern szemléletű, átfogó történeti elemzés ez idáig nem született erről a korszakról. Veszprémy László Bernát új kötete éppen erre vállalkozik: a nyilas uralom minden fontosabb aspektusára kiterjedő, alapos, mégis olvasmányos összefoglalót nyújt arról a dicstelen 163 napról, amely a nyilas hatalomátvétel és a Szálasi-kormány nyugatra távozása között eltelt.

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Zajácz D. Zoltán: Halál a Vurstliban

1911 kora őszén egy férfi holttestére bukkannak a városligeti Vurstli területén. Az áldozat személyazonosságára nem utal semmi, de az hamar kiderül, hogy a férfi sok időt töltött a vidámparkban, ráadásul mindig egy gyönyörű, fiatal nő társaságában. A rendőrfőkapitány Székely Gyula detektívet bízza meg a nyomozás lefolytatásával, ám a Vurstli nem adja könnyen a titkait. Az ügy felkelti Az Est fiatal hírlapírójának, Fábry Pálnak a figyelmét is, aki hamarosan belefog a saját nyomozásába, amelyben egy tehetséges színésznő, Ajtay Bella is a segítségére van. A két szálon futó nyomozás lassan felfedi, hogy több embernek is érdekében állhatott eltenni láb alól a fiatal férfit. De vajon ki lehetett annyira elszánt, hogy végre is hajtotta a tervét?

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