3 egyedülálló helyszín Budapesten, ahol garantáltan emlékezetes lesz az üzleti rendezvény

Minden üzleti rendezvény kardinális kérdése a helyszín kiválasztása, hiszen ez az egyik, ha nem a legfontosabb összetevője egy sikeres vállalati eseménynek. Mutatunk nektek három színvonalas opciót a fővárosban, ahol garantáltan zökkenőmentesen fog telni a céges program. (x)

Centrál Grand Café & Bar

A Centrál Grand Café & Bar nemcsak kávéházként működik, hiszen a helyszínen egyedülálló üzleti és vállalati rendezvényeket tarthattok. A történelmi, 1887-ben alapított kávéház nagypolgári enteriőrje üzleti alkalmakhoz és a kötetlenebb, kapcsolatépítő eseményekhez egyaránt illik, de karakteres vizuális hátteret adhat sajtóeseményekhez, márkabemutatókhoz és fotózáshoz is, de még az év végi céges alkalmak is otthonra lelhetnek itt. Foglalásotok során többféle méretű tér közül tudtok választani, és akár a teljes kávéházat is igénybe vehetitek, ahol 200 főt is asztalhoz tudtok ültetni.

A gasztronómiai választékra szintén nem lehet panaszotok, hiszen a Centrál Grand Café & Bar csapata klasszikus ételekből és a modern gasztrokultúrából is inspirálódik, de a kávékülönlegességek és az ellenállhatatlan sütemények egyaránt a helyszín részeit képezik. Az ajánlatkérésnél természetesen lehetőségetek van az esemény időpontjához és típusához igazítani a menüt, de akár egyedi összeállítást is kérhettek.

1053 Budapest, Károlyi utca 9. | Weboldal

Gundel Étterem

Reggeli meeting, délutáni konferencia vagy esti gálavacsora? A több mint 130 éves Gundel Palotában biztos, hogy élmény lesz a vállalati program! A rendezvényhelyszínen az üzleti reggeliktől kezdve, a partnereseményeken át, az élőzenével és tánccal kísért gálavacsoráig és díjátadókig mindenféle eseményformátum megvalósítható, így reprezentatív eseményekhez és személyes találkozókhoz is jó választás lehet.

A Gundel egyik fő megkülönböztető eleme a gasztronómiában rejlik: a szakmai hátteret Wolf András corporate chef és Vérten Róbert executive chef biztosítja, az esemény jellegéhez igazodva pedig finger food, állófogadás, büfé, felszolgált vacsora vagy egyedi menü is kialakítható.

A Gundel másik vonzerejét a rugalmas szervezés adja, hiszen a Palotán belül akár több párhuzamos rendezvény is megvalósítható, így a vendégeknek nem szükséges helyszínt váltaniuk a szakmai és a társasági program között. A szolgáltatás ráadásul nem korlátozódik a Palotára: a Gundel Event & Catering külső helyszíneken is elérhető, így máshol is élvezhetitek a Gundel gasztronómiáját és szakértelmét.

1146 Budapest, Gundel Károly út 4. | Weboldal

New York Palota

A több mint 130 éves New York Palota egy egész évben működő üzleti és társasági rendezvényhelyszín, ami 12 féle, önállóan és egymással kombinálva is használható termet kínál. A Palota kisebb tárgyalói vagy a szalon megfelelő lehet egy vezetői meetinghez, míg az akár 500 fő befogadására is képes terem konferenciákhoz, partnereseményekhez vagy gálavacsorákhoz lehet tökéletes választás.

A New York Cafét önállóan is kibérelhetitek, így a céges rendezvény hamar egy komplex budapesti élménnyé fog változni. A gasztronómiai kínálat méltó a helyszín színvonalához: a szakmai irányt Wolf András corporate chef és Szűcs Zoltán executive chef határozza meg, az esemény jellegétől függően pedig többféle menü közül válogathattok.

Ha mindez nem lenne elég, a helyszínhez az Anantara New York Palace Budapest ötcsillagos szállodai háttere kapcsolódik, így a rendezvényt, a szállást és a vendéglátást egy épületen belül tudjátok megszervezni. Bármelyik csomaggal is éltek, az biztos, hogy foglalásotokhoz dedikált szervezői háttér és professzionális technika is kapcsolódik!

1073 Budapest, Erzsébet körút 9-11. | Weboldal

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