4 álomszép esküvői helyszín Budapesten, ahol a nagy nap mesebeli lesz

Életetek legvarázslatosabb napja Budapesten is megelevenedhet, az alábbi négy esküvői helyszín pedig egészen biztosan belopja magát a szívetekbe. Nem lesz egyszerű a választás, hiszen egytől-egyig álomszerűek – ám az biztos, hogy bármelyikre is mondotok igent, a nagy napotok pont olyan lesz, mint a mesékben! (x)

Spoon the Boat: Esküvő a Dunán

Ha a Spoon the Boat-ra esik a választásotok, a Dunán ringatózva, Budapest festői panorámájával a háttérben köthetitek össze az életeteket. A Budai Vár, a Lánchíd és a főváros esti fényei adják a szertartás, a fotózás és az ünneplés hátterét – mindezek pedig ugyanazon a helyszínen követhetik egymást, felesleges utazás és helyszínváltás nélkül. A nagy nap így egyetlen helyszínen bontakozhat ki, miközben Budapest panorámája folyamatosan változik: a nappali Duna-parti hangulatból naplemente, majd a kivilágított város lesz az este díszlete. A Spoon The Boat a sokfős esküvőtől a kisebb díszvacsoráig bármilyen eseményhez alkalmas, a Duna Lounge a nagyobb ünneplések, a Pest Café a meghittebb esküvők, a panorámás, teraszkapcsolatos Panorama Bridge pedig kisebb, exkluzív események színtere lehet.

1052 Budapest, Vigadó tér 3. | Weboldal

Városliget Café: Természetközeli elegancia

A Városliget Café jóval több, mint egy egyszerű esküvői helyszín: itt a természetközeli hangulat és a városi elegancia kéz a kézben jár, és teszi a nagy napot igazán varázslatossá. A Liget, a tó, az elegáns terek és a Vajdahunyad vára együtt kísérik az eseményt, és kínálnak minden évszakban más és más élményt – nyáron a tópart és a terasz, ősszel a színes Liget, télen pedig a Műjégpálya fényei és a korcsolyázók teremtenek különleges atmoszférát. A legjobb, hogy minderről rossz idő esetén sem kell lemondanotok, hiszen a szertartás akár a sétányon is lebonyolítható, a panorámát pedig a belső terekből is élvezheti a vendégsereg. Bármilyen elképzeléssel is érkezzetek, a Városliget Café tökéletes választás lesz: az elegáns Díszterem nagyobb ünnepléshez, a teraszkapcsolatos Tavirózsa terem pedig kisebb esküvőhöz, családi ebédhez vagy vacsorához is ideális helyszín lehet.

1146 Budapest, Olof Palme sétány 6. | Weboldal

Symbol Budapest: Különleges élmény télen-nyáron

Mediterrán hangulat, elegáns, barokkos részletek és változatos rendezvénytermek – a Symbol Budapest helyszínét azoknak a pároknak ajánljuk, akik a klasszikus esküvői élmény helyett valami igazán egyedit keresnek. A Symbol Gardenben a szabadtéri esküvők hangulatát élhetitek át, az üvegtetőnek hála függetlenül az időjárástól, a kisebb létszámú esküvőkhöz pedig az Art Gallery lesz izgalmas alternatíva. A rendezvényterem barokk stílusú, fehér tetőszerkezete elegáns karaktert kölcsönöz a térnek, amely a visszafogott és a látványosabb dekorációs elképzelésekhez is jól illeszkedik. A Symbol egyik legnagyobb előnye, hogy a szertartás, a vacsora és a hajnalig tartó ünneplés is egy helyszínen valósulhat meg. Ami a gasztronómiát illeti, a konyha a hagyományos magyar fogások mellett modern, nemzetközi ízekkel is készül, a tapasztalt rendezvénycsapat pedig mindenben segíti a párokat.

1036 Budapest, Bécsi út 56. | Weboldal

Gundel: Nagy nap a Palotában

A Gundelt bizonyára senkinek nem kell bemutatni: jó hír, hogy a Városligetben kapujában álló, több mint 130 éves Palota esküvői helyszín is lehet! A legendás épület rendezvényterei a legkülönfélébb esküvőknek adhatnak otthont: míg az Erzsébet Királyné és az Andrássy bálterem nagyobb esküvők részei is lehetnek, a kisebb különtermek intimebb ünneplésekhez kínálnak lehetőséget. Természetesen a Gundel saját gasztronómiai hátteret is kínál a nagy napra. Az esküvői menüsorok szakmai hátterét a Gundel konyhája adja, Wolf András corporate chef és Vérten Róbert executive chef vezetésével, a kínálat pedig a pár elképzeléseihez igazodik. Így az esküvőn a magyar gasztronómia és a Gundel legendás receptöröksége is megjelenhet – az ikonikus Gundel-palacsintát is beleértve! A vacsorától a táncig az egész este egy helyen valósulhat meg, az esküvői albumot pedig a Gundel Palota és a Városliget fotópontjai koronázzák meg.

1146 Budapest, Gundel Károly út 4. | Weboldal

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