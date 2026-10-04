A Városligetben bukkant fel Kolodko Mihály legújabb miniszobra

Annak ellenére, hogy mostanában egyre többször kaptunk hírt arról, hogy egyik-másik miniszobornak lába kélt, szerencsére Kolodko Mihály lelkesedése továbbra is töretlen.

Fotó: Vajdai Dominika

Kolodko Mihály legfrissebb alkotása ezúttal Zsigmondy Vilmos bányamérnök tiszteletére készült, akinek jelentős szerepe volt az artézi kutak fúrásának kialakításában és elterjesztésében. Az ő munkásságának köszönhetjük, hogy a Széchenyi fürdő évtizedek óta várja a felfrissülni vágyókat, hiszen a létesítményt tápláló hévízforrást az ő jóvoltából fedezték fel.

A miniszobor nem is találhatott volna stílusosabb helyen otthonra, mint a Városligetben, a Széchenyi fürdő bejáratának szomszédságában. Nem ez az egyetlen alkotás azonban, ami a bányamérnök előtt tiszteleg. Ugyancsak a fürdő főbejárata mellett egy emlékmű őrzi a mérnök örökségét.

A miniszobor a Hidrogeológiai Világkongresszus megrendezésével azonos időben foglalta el helyét és az idei nyár után talán egy fontos üzenettel is szolgál: nemcsak a fenntartható vízgazdálkodásra, de a vízkészletek védelmének fontosságára is felhívja a figyelmet.

Ha ellátogattok a Városligetbe, ne felejtsétek el felkeresni a békésen fürdőző bányamérnököt, hátha a ti kedveteket is meghozza egy csobbanáshoz!

A Városliget egyik kedvenc miniszobráról azóta sincs hír:

Szőrén-szálán eltűnt Budapest egyik legkedveltebb Kolodko miniszobra
Szőrén-szálán eltűnt Budapest egyik legkedveltebb Kolodko miniszobra

Arról még nincsenek információk, hogy a szobrot ellopták vagy a szoborművész által épp restaurálás alatt van-e.

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Írta és fotózta: Vajdai Dominika