A Városligetben bukkant fel Kolodko Mihály legújabb miniszobra

Annak ellenére, hogy mostanában egyre többször kaptunk hírt arról, hogy egyik-másik miniszobornak lába kélt, szerencsére Kolodko Mihály lelkesedése továbbra is töretlen.

Kolodko Mihály legfrissebb alkotása ezúttal Zsigmondy Vilmos bányamérnök tiszteletére készült, akinek jelentős szerepe volt az artézi kutak fúrásának kialakításában és elterjesztésében. Az ő munkásságának köszönhetjük, hogy a Széchenyi fürdő évtizedek óta várja a felfrissülni vágyókat, hiszen a létesítményt tápláló hévízforrást az ő jóvoltából fedezték fel.

A miniszobor nem is találhatott volna stílusosabb helyen otthonra, mint a Városligetben, a Széchenyi fürdő bejáratának szomszédságában. Nem ez az egyetlen alkotás azonban, ami a bányamérnök előtt tiszteleg. Ugyancsak a fürdő főbejárata mellett egy emlékmű őrzi a mérnök örökségét.

A miniszobor a Hidrogeológiai Világkongresszus megrendezésével azonos időben foglalta el helyét és az idei nyár után talán egy fontos üzenettel is szolgál: nemcsak a fenntartható vízgazdálkodásra, de a vízkészletek védelmének fontosságára is felhívja a figyelmet.

Ha ellátogattok a Városligetbe, ne felejtsétek el felkeresni a békésen fürdőző bányamérnököt, hátha a ti kedveteket is meghozza egy csobbanáshoz!

A Városliget egyik kedvenc miniszobráról azóta sincs hír:

Írta és fotózta: Vajdai Dominika