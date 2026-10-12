3 egyedülálló élmény szerte az országban a tökéletes év végi csapatépítőhöz

Bizonyára már el is kezdtétek az ötletelést arról, merre tartsátok az év végi céges csapatépítőt. Jó hírünk van: tudunk ajánlani néhány szuper helyszínt és élményt, melyekkel az idei igazán emlékezetes lesz. Szemezgessetek közülük, és válasszátok ki a csapatotoknak leginkább megfelelőt! (x)

BlueBerry Csapatépítő, országszerte

Ha az egész napos csapatépítő helyett rövidebb programot kerestek, a BlueBerry Csapatépítő játékait ajánljuk figyelmetekbe. Szuper élmények közül válogathattok: az Árulás nyomozással hozza össze a kollégákat, míg egy Társasjátékest kötetlenebb lehetőséget ad a kikapcsolódásra. A Kvíz és a Quiz & Challenge könnyen beilleszthető az este programjába, ráadásul az adott cégre és karácsonyi tematikára szabhatóak – vigyetek velük egy kis versengést és közös nevetést az év végi programotokba! Az Asztali Detektívek pedig nyomozást, közös gondolkodást csempész az estébe, hogy a közös vacsora még izgalmasabb lehessen.

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Residence Hotel, Siófok

A siófoki Residence Hotel korszerű konferenciatermekkel és színes élményekkel vár benneteket, hogy az évet egy felejthetetlen balatoni csapatépítővel koronázhassátok meg. A programok között darts, rex, csocsó, pingpong, társasjáték, szabadulószoba és kincskeresés is szerepelhet, a Balaton-part közelsége pedig még tovább bővíti a lehetőségeket. A nap végén a 700 négyzetméteres Wellness Oázisban lazíthattok, mely beltéri medencékkel, pezsgőfürdőkkel, szaunaprogramokkal és masszázsokkal garantálja a jól megérdemelt pihenést. A Residence Hotel mindehhez modern, elegáns szobákat is biztosít, így akár többnapos csapatépítőt is szervezhettek.

8600 Siófok, Erkel Ferenc utca 49. | Weboldal

Korda Filmpark, Etyek

Talán nem is tudjátok, de az etyeki Korda Filmpark csapatépítő helyszíne is lehet. Tematikus játékokkal, programokkal készülnek, hogy a filmes komplexumban még több felejthetetlen emlék születhessen: magatok is szinkronszínésszé válhattok az ikonikus hangstúdióban, a „Mission is Possible” élménycsomag garantáltan mosolyt csal az arcotokra, ha pedig a nyomozós játékot választjátok, gyilkos nyomába eredhettek egy forgatáson. Smink- és maszkmesteri bemutatón tekinthettek be a kulisszák mögé, és akár saját filmeteket is elkészíthetitek – az biztos, hogy a Korda Filmparkban a csapatépítő rendhagyó lesz!

2091 Etyek, Korda út 1572. hrsz. | Weboldal

Ha a fővárosban tartanátok a csapatépítőt: