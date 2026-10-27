15+ felejthetetlen program és őszi fesztivál a Balatonnál 2026 novemberében

Az élet bizony ősszel sem áll meg a Balatonnál. Elhoztuk hát nektek 2026 novemberének legizgalmasabb programjait a magyar tengernél, amelyek között ínycsiklandó gasztroélményeket, szuper túrákat és családi eseményeket is találtok.

Halloweeni manóvadászat Tapolcán (2026. november 1-ig)

Valami különös dolog történt Tapolcán! A halloweeni manók szétszéledtek a városban, és titkos üzenetet hagytak maguk után. Vajon sikerül megfejtenetek? A játékot családoknak, gyerekeknek és minden kíváncsi felfedezőnek ajánlják. Nincs szükség másra, csak éles szemekre, egy kis leleményességre és kalandvágyra.

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Festetics Fénypark // Keszthely (2027. január 10-ig)

Ahogy leszáll az éj, a keszthelyi Festetics-kastély parkja átváltozik. Fények gyúlnak az évszázados kastély körül, mesés alakok jelennek meg a parkban, felragyognak a fényszobrok és kezdetét veszi egy különleges esti utazás. Sétáljatok végig a fénybe öltözött kastélyparkon, haladjatok át ragyogó fényalagutakon, fedezzétek fel a tündöklő fényszobrokat, a mesebeli alakokat, a fényhintót és a Festetics család világát megidéző különleges jeleneteket!

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Bakony Expo 2026 // Veszprém (2026. november 6-8.)

Novemberben ismét érkezik a Bakony Expo, a bakonyi ízek vására a Veszprém Arénába.

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XXIV. Gardália Napok // Tihany (2026. november 6-8.)

Ősszel is varázslatosan szép a Balaton vidéke, ebben az időszakban a nyári nyüzsgés helyett idilli nyugalom fogadja a kikapcsolódásra vágyókat. Efelől megbizonyosodhattok ti magatok is november 6. és 8. között, a Gardália Napokon, amikor a tihanyi Kossuth utcán és környékén teret adnak a szórakozásnak, a hagyományőrzésnek, na meg a bográcsokban rotyogó halászlének. A Tihany évszázados halászmúltjának emléket állító esemény, az elmaradhatatlan gasztronómiai élményeken túl rengeteg színes programmal, kirakodóvásárral, és hamisítatlan őszi hangulattal várja az odalátogatókat.

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Libahétvége a SpiccBisztróban // Balatonfüred (2026. november 6-8.)

November 6. és 8. között a hagyományos libás finomságoké és az újboroké lesz a főszerep a SpiccBisztróban. Három napon át igazi őszi ízekkel, különleges fogásokkal és a megszokott Spicc-hangulattal várnak benneteket.

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Fáklyás élményséta Hévízen (2026. november 6., 20.)

Városnéző séta a gőzölgő Hévízi-tó és a lefolyó partján, melynek során kiderül: milyen vadregényes hely volt régen a mocsárvilág. Megtudhatjátok hová folyik a Hévízi-tó vize, és hogy alakította barátságos hellyé, a fürdőtulajdonos Festetics család a mocsaras vidéket. Fáklya fénye mellett átélhetitek, milyenek lehettek a viszonyok a berekben közvilágítás nélkül, hallgathatjátok a lefolyó víz csobogását és az esti erdő titokzatos zajait.

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VI. Márton-napi dínom-dánom Balatonszárszón (2026. november 7.)

Hatodik alkalommal rendeznek Márton-napi gasztro- és kézműves vásárt Balatonszárszón, ahol óriás hungarikum kockakirakókkal és színpadi táncokkal várnak benneteket.

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III. Hegyesd Agár-tető Trail (2026. november 7.)

Ismerjétek meg közelebbről akár futva, akár túrázva a Bakony legdélebbi részén fekvő és egyben a környék legmagasabb bazaltvonulatát az Agár-tetőt!

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Egy túra mindig izgalmas program a Balatonnál:

Olíva délután // St. Donat Borbirtok, Csopak (2026. november 7.)

Ezen a délutánon megismerhetitek a St. Donat birtok fiatal és idős fáinak történetét, megtanulhatjátok az olívakóstolás alapjait és megismerhetitek az olívaolajok közötti különbségeket.

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Be Massive Horizon Sunset Party a Laposa Borteraszon // Badacsonytomaj (2026. november 7.)

Immár hagyomány, hogy az év utolsó balatoni Horizon bulija a Laposa Birtokon kerül megrendezésre. Idén is folytatják ezt a több éves hagyományt. Siessetek a jegyvásárlással, mert az esemény kiemelten limitált, hogy megtartsák a bensőséges hangulatot.

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Tobozszüret a Folly Arborétumban // Badacsonytomaj (2026. november 14.)

Látványos tobozszedés, óriástobozok, pecsétgyűjtő-játék, traktortúra, fenyőültetés workshop és még sok minden más vár benneteket november 14-én a Folly Arborétumban.

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Vonyarcvashegyi Kolbászoló és Mulatós Show (2026. november 14.)

Helyi ízek, gőzölgő finomságok és hamisítatlan őszi hangulat vár mindenkit Vonyarcvashegyen. A rendezvény látogatása ingyenes.

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Márton-napi Vigasság és Tökfaragó verseny // Badacsonytomaj (2026. november 14.)

Újbor, libazsír, őszi finomságok, játékpark, tökfaragó-verseny, tombola és Márton-napi mulatság vár rátok Badacsonytomajon.

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Vezetett salföldi kolostortúra (2026. november 22.)

Kik voltak a pálosok, mivel foglalkoztak? Milyen szerepet játszottak a magyar történelemben? Ki volt Remete Szent Pál? A kérdésekre, ha kíváncsiak vagytok választ kaphattok, és persze megismerhetitek az Örsi-hegy különleges geológiáját, élő és élettelen természeti értékeit és sok minden más érdekesség is elhangzik a szakvezetéses túra során.

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Siófok Városnap (2026. november 26-29.)

Egész napos programok, koncertek, családi és kulturális események várnak rátok Siófokon.

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Hajnalmadár-megfigyelő túra Badacsonyban (2026. november 29.)

A hajnalmadár a Badacsony őszi különleges madara. Az Alpokból érkezik ide és rövid ideig tartózkodik itt a bányákban. Repülése egy trópusi pillangóra emlékeztet. A túrán mindent megtudhattok erről a csodás madárfajról és persze a Badacsony egyéb élő és élettelen értékeiről is.

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