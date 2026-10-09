Az eldugott helyeké és a rejtett kincseké a főszerep a strandszezon után a Balatonnál

Színes erdők, friss levegő, csendesebb ösvények és különleges fények a tó felett: a Balaton ősszel ideális terep azoknak, akik aktívan szeretnének kikapcsolódni. Húzzatok túracipőt, pattanjatok bringára, csatlakozzatok egy vezetett sétához és fedezzétek fel, milyen arcát mutatja a Balaton, amikor már nem a strandolásé a főszerep! (x)

Az ősz talán az egyik legjobb időszak arra, hogy kissé eltávolodjatok a Balaton partjáról, és felfedezzétek a régió kevésbé ismert arcát. A színesedő erdőkön át haladó túraútvonalak, a tanúhegyek panorámái és a hangulatos településeket bejáró séták, bringatúrák mellett vitorlázhattok, golfozhattok és akár jógázhattok is a tó körül.

A VisitBalaton365 őszi programkínálatában egyszerűen megtalálhatjátok a hozzátok illő kalandot: vezetett túrák, családi séták, futó- és kerékpáros programok, természetismereti kirándulások várnak szerte a régióban.

És persze nem muszáj megállni egyetlen programnál! A túrához jól passzol a helyi étterem, a pincelátogatás, egy pohár balatoni bor, aztán akár maradhattok is éjszakára, hogy másnap új útvonalat is bejárjatok.

Bringás utak, távolabb a parttól

Ha inkább két keréken indulnátok útnak, ősszel különösen jó ötlet felfedezni azokat a részeket, melyek a Balaton-parttól távolabb esnek. A BalatonBike365 túraútvonalai éppen ebben segítenek – a klasszikus balatoni bringázás mellett rejtett kincsek, kisebb települések és változatos tájak felé is elvezetnek.

Az útvonalak között családbarát, országúti, trekking- és mountain bike túrákat is találtok, különböző hosszúságban és nehézségi szinteken, sőt, akár elektromos bringát is tudtok bérelni a bicajozáshoz. Mindegy, hogy rutinos bringások vagytok-e, csak válasszátok ki a nektek való távot, és már indulhat is a felfedezés.

A bringa is maradhat éjszakára

Egy jó őszi bringatúra után pedig nem kell feltétlenül hazasietni. A Balaton Bike Hotel hálózatában olyan szálláshelyeket találtok, amelyek kifejezetten figyelnek a kerékpárral érkező vendégek igényeire.

Szálláshelytől függően zárható bringatároló, e-bike-töltés, kerékpármosó, szervizállomás, túrainformáció vagy akár kerékpárszállítás is szerepel a kínálatban, sőt, van, ahol a kerékpárt a szobába is felvihetitek. Így egyetlen nap helyett akár egy teljes aktív hétvégét is tervezhettek a Balatonnál!

Októberben sem ér véget tehát a balatoni szezon, csak másképp folytatódik: kevesebb a strandoló, több a felfedezésre váró út, az erdő ezer színben játszik. Nézzetek szét a VisitBalaton365 weboldalán, és fedezzétek fel minél előbb a magyar tenger őszi arcát!

Gasztroélményekből sincs hiány a Balatonnál: