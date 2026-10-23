14 halloweeni és őszi állati kaland országszerte, ha a természetben töltenétek a szünidőt

Az őszi szünetben sem maradtok állati kalandok nélkül, hiszen az ország legjobb állatkertjei és vadasparkjai szenzációs programokkal várják a családosokat az őszi szünetben, melyek között számos halloween tematikás eseményt is találhattok.

Wild Light Park megnyitó a Győri Állatkertben (2026. október 23.)

Hamarosan a fények birodalmává változik a Győri Állatkert, hiszen az előző sikerek után október 23-tól újra szélesre tárja kapuit a Wild Light Park! A megnyitóra ráadásul nem is akárhogyan érkezhettek, hiszen fényhajós felvonulás és hajós flotta-bemutató teszi teljessé a napot. Ha mindez nem lenne elég, október 29-31. között halloweeni programsorozattal is készülnek nektek, ahol kisebb és nagyobb gyerekeknek is külön játékokkal kedveskednek a szervezők, így minden korosztály jól érezheti magát.

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Őszi szünet a Budakeszi Vadasparkban (2026. október 23-29.)

A Budakeszi Vadasparkra mindig lehet számítani az iskolai szünetek alkalmával, és ez bizony az idei őszi szünidőben sem lesz másképp. A helyszín munkatársai ugyanis október 23. és 29. között minden nap más-más élményekkel várják a kicsiket és nagyokat: lesz itt állatbemutató, arcfestés, kézműveskedés, és persze különleges állatokkal is találkozhattok testközelből, miközben a természet csodáiról tudhattok meg még több érdekességet. Állatbarátoknak egészen biztosan kihagyhatatlan lehetőség!

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Halloweeni Napok a Richter Safari Parkban // Nagykőrös (2026. október 23. – november 1.)

Az őszi szünet minden nap 10-től 17 óráig várja a gyerekekkel érkező családokat a Nagykőrösön található Richter Safari Park. Október 30. és november 1. között azonban különösen érdemes lesz ellátogatni az állatparkba, hiszen ekkor tartják a nagy népszerűségnek örvendő halloweeni napokat, ahol hátborzongató hangulattal és meglepetésekkel találhatjátok szembe magatokat. Egy biztos: akármelyik napon is érkeztek, természetközeli, közös kikapcsolódás és persze cuki állatok lesznek a jutalmatok!

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Halloween ’Boo at the Zoo’ a Mecskei Állatkertben (2026. október 24.)

Az Erősmecskén található állatkert sem maradhat ki a borzongásból, így október 24-án, szombaton 17:00 és 20:00 óra között egy halloweeni mókával megfűszerezett éjszakai kalandra hívnak titeket, ahol többek között kísértetjárta ösvények, rémisztő foglalkozások és hátborzongató lények teszik még izgalmasabbá a látogatásotokat, ahol még a töklámpásokkal és óriási pókokkal is találkozhattok. Szerencsére komoly ijesztgetésre azért nem kell számítanotok, így a program abszolút bevállalható akár kisebb gyerekekkel is.

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Halloween a Barka Állatsimogatóban // Dunakeszi (2026. október 25., 31.)

A tavalyi hatalmas érdeklődés után idén két napon is megrendezik a Barka Állatsimogató halloweenjét. Az már biztos, hogy október 25-én Demeter Attila hüllőbemutatója és a DióDuó Kutyashow szórakoztatnak majd titeket, de lesz még bájitalkóstolás, jelmezverseny, bátorságpróba, szellemerdő, szörnygyár, hordóvonat, sétalovaglás és arcfestés is. Ezzel szemben a 31-i menetrendre még egy kicsit várni kell – ha a program máris felkeltette az érdeklődéseteket, friss információkért nézzetek rá a Facebook-eseményre!

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Halloween este a Fővárosi Állat- és Növénykertben (2026. október 30.)

Természetesen a Fővárosi Állat- és Növénykert is saját módján ünnepli meg az év legrémisztőbb napját: a halloween előtti estén ugyanis késő éjszakába nyúlóan várnak titeket egy vérfagyasztó programsorozattal. A vérfagyasztó jelzőt nyugodtan vehetitek szó szerint, hiszen A Vérvonalak című programon a vér tudományának nyomába eredhettek, ahol azt is megtudhatjátok, miért isznak vért bizonyos állatok. Szerencsére azért könnyedebb elemekkel is készültek a szervezők: az este folyamán több helyszínen látványos tűzzsonglőr- és LED-produkciók festik meg az Állatkertet, és persze állatokat is etethettek.

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Halloweeni Bor-zoo-ngás a Kecskeméti Vadaskertben (2026. október 30.)

Már a Kecskeméti Vadaskert csapata is buzgón készül a halloweenre, hiszen október 30-i eseményükön temérdek attrakcióval készülnek a látogatóknak: többek között pecsétgyűjtő füzettel és rejtélyes állomásokkal, tökös lakomákkal és látványetetésekkel, kígyósimogatóval és ingyenes arcfestéssel kedveskednek a gyerekeknek. Sőt, amennyiben jelmezben vagy halloweenes kiegészítőkkel érkeztek, még 20% kedvezményt is kaptok a belépőjegy árából – ezt a lehetőséget bizony kár lenne veszni hagyni!

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Rémes este – halloween a Veresegyházi Medveotthonban (2026. október 30.)

Rémesnek maximum a borzongás szintjén ígérkezik a Veresegyházi Medveotthon halloweeni programja, hiszen október 30-án sejtelmes fények és hangok veszik birtokba az állatkertet, ahol számos játék várja kicsiket és nagyokat egyaránt. Az inkább kedves, mintsem félelmetes állomások között kísértetösvényt, külön jeggyel látogatható erdei szellemvasutat, jósdát és fotópontokat is találhattok, és persze váratlan meglepetésekben sem lesz majd hiány. Az biztos, hogy erősen ajánlott jelmezzel készülni!

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Varázslatos halloween a MiniFarmon // Veresegyház (2026. október 30-31.)

A legkedvesebb halloweeni tematikájú állatos programért szintén csak Veresegyházig kell mennetek, ahol a MiniFarm imádnivaló pónijai, cicái és háziállatai már alig várják, hogy találkozzanak veletek! A teljes mértékben gyerekbarát program messziről elkerüli a borzongást, és inkább az őszi díszekre és a közös játékra helyezi a hangsúlyt, hogy a legkisebbek is önfeledten érezhessék magukat. A 3-8 éves gyerekekkel ajánlott program előzetes jegyvásárláshoz és regisztrációhoz kötött, amit a Facebook-eseménynél található linken tudtok megtenni.

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Őszi szünet a Debreceni Állatkertben (2026. október 31.)

A pontos menetrendet ugyan még nem tették közzé a szervezők, az már egészen biztos, hogy idén is megrendezésre kerül a halloween a Debreceni Állatkertben, az előző éveket elnézve pedig garantáltan szuper családi napban lehet részetek, ha ellátogattok majd a különleges rendezvényre. Azonban egyet se féljetek, ha mégsem a legborzongatóbb ünnepen vennétek az állatpark felé az irányt, hiszen a hely munkatársai az őszi szünet minden napján várják a gyerekekkel érkező látogatókat.

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Tökös nap a Jászberényi Állatkertben (2026. október 31. – november 1.)

Évről évre a Jászberényi Állat- és Növénykert legnépszerűbb tematikus rendezvényei közé tartozik a Tökös nap, és bizony nem véletlenül: az egész hétvégét felölelő programsorozaton tökfaragás, etetés és persze különleges látványosságok várják a gyerekeket és kísérőiket, hogy egy felejthetetlen napot töltsetek együtt. A legjobb, hogy aki sajátkezűleg faragott tökkel érkezik az eseményre, csupán 100 forintért léphet be az Állatkertbe, sőt, alkotásával részt vehet a tökfejek szépségversenyén is – kézműveskedésre fel!

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Halloween-est a Miskolci Állatkertben (2026. október 31.)

Október 31-én 17:00 és 21:00 óra között különleges hangulat költözik a Miskolcra, ahol fáklyákkal és töklámpásokkal kivilágított ösvényeken egy egészen más arcát ismerhetitek meg az állatkertnek. A legbátrabb látogatókra ezen kívül csontsimogató, „nemszeretem” állatok bemutatója, bátorságpróba és az ehető rovarok kóstolója vár, de tesztelhetitek tudásotokat a mérgező növényekkel és gombákkal kapcsolatban is. Ha pedig inkább könnyedebb programokat választanátok, vár titeket a jelmezverseny és az ingyenes arcfestés!

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Vadasparki halloween Szegeden – A kriptidek nyomában (2026. október 31.)

Az állati kalandokból természetesen hazánk legnagyobb vadasparkja, a Szegedi Vadaspark sem maradhat ki, ahol ezúttal a borzongás és a furcsa árnyak veszik át a főszerepet. Az idei nyomozós játék a kriptidek különös világába vezet, és bizony még a Fekete Agancs rejtélyét is nektek kell megoldanotok. Persze a jól megérdemelt pihenésre és szórakozásra is sor kerül, hiszen a korábbi évekhez hasonlóan most is tűzzsonglőrök és látványetetések teszik teljessé az estébe nyúló programot.

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Halloween napi program a Pákozdi Pagonyban (2026. október 31.)

Természetközeli halloweeni élményekkel vár titeket a Pákozdi Pagony: október utolsó napján őszi erdőismereti sétával, vadasparki szakvezetéssel és egyénileg bejárható tematikus rejtvénypályával készülnek az ide látogatóknak. A programokra ráadásul külön jegyet sem kell váltanotok, hiszen a jegy eleve tartalmazza a részvételt. Ha tehát rettegés helyett inkább az őszi természet kincseit fedeznétek fel egy hangulatos, háborítatlan helyszínen, irány a Pákozdi Vadaskert és Arborétum!

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Ha ősszel is trópusi hangulatra vágytok: