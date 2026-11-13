8 különleges adventi naptár és egyedi kalendárium az örömteli várakozáshoz 2026-ban

Ki mondta, hogy az adventi naptárnak feltétlenül csokoládét kell rejtenie? Összegyűjtöttünk 8 nagyszerű és kreatív ötletet nektek, amellyel biztosan örömtelibb lesz az ünnepi várakozás 2026-ban.

Kávés adventi naptár

A ManuCafe különleges összeállításával idén a kávérajongók is izgalmas ízekkel számolhatják a karácsonyig hátralévő napokat. Az öt kontinensnyi kávékaland során 12 különböző tételt fedezhetünk fel, amelyek december minden második napján vagy az ünnep előtti 12 napon keresztül várnak ránk. Az afrikai hegyvidékek gyümölcsös aromáitól egészen a különleges anaerob feldolgozású kávékig számos izgalmas ízélmény lapul a csomagban. Tökéletes meglepetés azoknak, akik szívesen indulnak világ körüli útra egy-egy csésze kávé társaságában.

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Kézműves mézeskalács-naptár

Az adventi időszak egyik legkedvesebb hagyománya a mézeskalácssütés, amit idén akár minden egyes napra tartogathattok! A Méz a kézben kézműves mézeskalács-naptár 25 apró, nagyjából 4 centiméteres figurával teszi édesebbé az ünnepi visszaszámlálást. A bájos, egyenként megformázott és díszített sütemények között hóemberes és gömbös mintákat is találtok, így a doboz kibontása már önmagában ünnepi élmény. A különleges finomság nemcsak a gyerekek arcára csalhat mosolyt, hanem nektek is remek választás, ha a karácsonyi hangulatot legszívesebben egy falat mézeskaláccsal csempésznétek a mindennapokba. A rendeléseket november 18-ig adhatjátok le!

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Kényeztető advent a LUSH ünnepi kalendáriumaival

Ha az adventi időszakot szívesen töltenétek egy kis kényeztetéssel, a Lush ünnepi kalendáriumai garantáltan mosolyt csalnak az arcotokra. A márka idén három különleges összeállítással készül, amelyekben fürdőbombák, habfürdők és ikonikus testápolási termékek várják, hogy felfedezzétek őket. A kínálat igazi újdonsága az első, teljes egészében újrahasználható adventi textilkalendárium, a visszatérő kedvencek között pedig ott találjátok a 29th High Street a 29 1/2 High Street adventi naptárat, amelynek 25 ablaka a klasszikus, kézzel készült kozmetikumok mellett öt exkluzív meglepetést is rejt. Így minden reggel egy újabb illatos élménnyel indulhat, az esti fürdőzés pedig könnyen a december legjobban várt rituáléjává válhat.

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Egészséges nassolás az ünnepek alatt

A Mixit karácsonyi naptáraival minden nap újabb finomságok teszik izgalmasabbá az ünnepi várakozást. A Nagy Mixit adventi naptárak között mesebeli várkastély, karácsonyi expressz és erdei mesevilág is várja a családokat, méghozzá prémium finomságokkal. A különleges adventi naptárakban liofilizált és szárított gyümölcsök, gyümölcspürék, BIO müzliszeletek, diófélék és más ropogtatnivalók sorakoznak, persze néhány csokis finomság társaságában. A gluténmentes és vegán változatok mellett a felnőttekre is gondoltak: a krémgolyó-válogatással ők sem maradnak édes meglepetések nélkül. A látványos, tartalmas naptárak nemcsak az adventi reggeleket, hanem a közös készülődést is különlegessé varázsolják.

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Fűszeres Kalendárium

A Fűszeres Lány saját készítésű Fűszeres Kalendáriuma 24 különböző fűszersót és fűszerkeveréket rejt, amelyekkel a napi menütervezés is sokkal izgalmasabbá válhat. A mediterrán, mexikói és indiai ízvilágtól a karácsonyi finomságokhoz passzoló keverékekig számos különlegességet próbálhattok ki, miközben új inspirációkat gyűjthettek a konyhában. A limitált, mindössze 500 példányban készülő kalendárium ráadásul saját tervezésű, természet ihlette grafikával érkezik, így a gasztronómia szerelmeseinek igazán különleges adventi meglepetés lehet.

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Rajzvonásnyi karácsony

A Rajzakadémia Rajzvonásnyi karácsony című adventi programjával 24 napon keresztül ti is egy közös alkotás részesei lehettek: lépésről lépésre egy hangulatos, aprólékosan kidolgozott téli falut rajzolhattok meg. A rövid, videós útmutatók segítségével minden nap újabb részletekkel egészíthetitek ki a készülő művet, legyen szó havas háztetőkről, fenyőkről vagy apró ünnepi motívumokról. Nem kell hozzá különleges rajztudás, és naponta sem kell új alkotásba kezdenetek. Elég néhány perc, egy ceruza és egy kis kreativitás – karácsonyra pedig ott lesz előttetek a saját készítésű, egyedi téli falutok!

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Karácsonyi pillanatok – kaparós poszter a Körvonaltól

Mi lenne, ha idén nem csupán a karácsonyt várnátok, hanem az egész decembert megtöltenétek apró örömökkel? A Körvonal Karácsonyi pillanatok kaparós posztere 31 közös élményt rejt, amelyekkel a hétköznapokba is egy kis ünnepi varázslatot csempészhettek. Minden napra jut egy újabb meglepetés: lehet ez mézeskalácssütés, karácsonyi filmnézés, forró csokizás vagy egy hangulatos téli kiruccanás. A programok között otthon megvalósítható ötleteket és kimozdulásra csábító kalandokat egyaránt találtok. Ráadásul a naptár szentestével sem ér véget: december 31-ig gondoskodik a közös pillanatokról. Tökéletes ajándék, ha páros vagy családi élményekkel tennétek emlékezetessé az ünnepi időszakot!

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Könyves kalendáriumok minden korosztálynak

Az adventi várakozás még izgalmasabb, ha minden nap egy új történet vagy olvasnivaló vár rátok. A könyves kalendáriumokkal idén az olvasás örömét is becsempészhetitek az ünnepi készülődésbe. A legkisebbeknek szóló meséktől egészen a felnőtteknek ajánlott olvasmányokig, mutatunk négy szuper ötletet, amelyekkel minden korosztály számára különlegessé tehetitek a decembert.

Adventi kalendárium – minden napra egy mesekönyv

Nincs is szebb adventi program, mint mesékkel hangolódni a karácsonyra. Ez a dekoratív kötet 24 apró mesekönyvet rejt, így a gyerekek december minden napján egy új történettel rövidíthetik a karácsonyig hátralévő időt. A klasszikus kedvencek, mint Csipkerózsika, A szépség és a szörnyeteg vagy A rendíthetetlen ólomkatona mellett modern történetek is helyet kaptak a válogatásban. Már 3 éves kortól ajánljuk!

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Nyúl Péter és barátai adventi kalendáriuma

Hónyúl, mennyei finomságok, meghitt közös pillanatok várnak ebben a bájos adventi mesekönyvben. A gyerekek Nyúl Péterrel és barátaival hangolódhatnak a karácsonyra, miközben a meseolvasás mellett vidám kézműves programok is színesíthetik a decemberi napokat. A Beatrix Potter világát idéző, szívmelengető történetet Szabó T. Anna fordításában élvezhetik.

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Karácsonyi rejtély a kastélyban – Adventi nyomozós naptárregény

Mi lehet izgalmasabb egy adventi naptárnál? Egy olyan, amelynek minden ablaka újabb rejtélyt tartogat. Teó, Léna, Ajsa és Buci karácsonyi előadásra készülnek, ám a rendező váratlanul eltűnik, így a négy diáknak nyomozásba kell kezdenie. A 24 felnyitható fejezetből álló kalandregényben minden nap újabb nyom vezethet közelebb a megoldáshoz. Kilencéves kortól ajánljuk!

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Secret Santa – Adventi naptárregény

Vajon egyetlen karácsony is elég lehet ahhoz, hogy minden megváltozzon? A Secret Santa 24 felnyitható fejezeten keresztül vezeti végig olvasóit egy fiatal egyetemista történetén, akinek látszólag mindene megvan, mégis hiányzik valami igazán fontos az életéből. A szerelem, az önkeresés és az újrakezdés kérdéseit boncolgató adventi naptárregény izgalmas olvasmány lehet a felnőtt korosztály számára.

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Karácsonyi idézetek ünnepi készülődéshez: