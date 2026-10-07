Az egész világ Belgrádra figyel: Ezért érdemes idén ősszel meglátogatni Szerbia fővárosát

Van olyan város, amelyet egyszerűen jókor kell elkapni: Belgrád most éppen ilyen. A szerb főváros már javában készül 2027 egyik legnagyobb nemzetközi eseményére, az EXPO-ra, közben pedig ugyanaz a nyüzsgő, kicsit kiszámíthatatlan és nagyon szerethető város maradt, ahol egy hétvégéből könnyen lesz az az érzésünk: ide még vissza kell jönni. (x)

Ráadásul Belgrád nemcsak klasszikus városlátogatásként érdekes. Barátokkal egy hosszú hétvégére, céges csapatépítésre vagy akár szakmai study tourra érkezve mindig egy kicsit más arcát mutatja.

Egy hétvége, amihez nem kell különösebb indok

Kezdhetitek a Kalemegdannál (Nándorfehérvárral), ahol a várfalakról a Száva és a Duna találkozását látjátok. Innen szinte magától visz tovább az út a Knez Mihailova nyüzsgésébe, majd egy kávé után jöhet a monumentális Szent Száva-templom vagy a bohém Skadarlija.

Azonban Belgrádot kár lenne kipipálandó látnivalók sorozatává változtatni. A város egyik legjobb része éppen az, ami két program között történik: egy hosszú ebéd, egy rakparti séta, egy pohár bor, egy váratlanul megtalált bár vagy egy este, amely valamivel tovább tart a tervezettnél.

Belgrád társasággal egészen más játékteret kínál. Egy dunai hajózás, közös gasztroprogram, tematikus városi challenge vagy egy különleges vacsora könnyen átírja a hagyományos csapatépítés fogalmát. A város ehhez ideális: elég nagy ahhoz, hogy mindig történjen valami, közben pedig a fontos helyszínek jelentős része könnyen összekapcsolható egy-egy programmal.

Study tour: Belgrád most szakmai szemmel is érdekes

Turisztikai szakembereknek, rendezvényszervezőknek és cégeknek ráadásul különösen érdekes időszak következik. A város készül az EXPO 2027-re, így egy study tour már nemcsak Belgrád jelenéről szólhat. Szállodák, rendezvényhelyszínek és turisztikai szolgáltatások megismerése mellett közelről lehet követni azt is, hogyan készül egy város arra, hogy néhány hónapra a nemzetközi figyelem egyik központjává váljon.

Egy jól felépített szakmai út pedig nem ér véget a helyszínbejárásokkal, hiszen a városnézés, a gasztronómia és az esti program ugyanúgy része lehet Belgrád megismerésének.

2027-ben pedig jön az EXPO

2027. május 15. és augusztus 15. között Belgrád ad otthont az EXPO 2027 szakosított világkiállításnak. A „Play for Humanity – Sport and Music for All” témára épülő esemény 93 napon keresztül kapcsolja össze a sportot, zenét, kultúrát, innovációt és nemzetközi találkozásokat.

Több mint 140 nemzetközi résztvevő csatlakozott már az eseményhez, a szervezők pedig több mint négymillió látogatóval számolnak. Az EXPO programjában kulturális, üzleti, oktatási és sportesemények, nemzeti pavilonok, koncertek, workshopok és networking lehetőségek is helyet kapnak.

Nem kell választani munka és élmény között

Talán éppen ez Belgrád egyik legnagyobb előnye. Ugyanaz a város működhet egy spontán hétvége, baráti utazás, céges csapatépítés vagy szakmai study tour helyszíneként – csak az útvonalat kell másképp összeállítani.

Ha pedig nem szeretnétek egyedül kitalálni, hogyan férjen bele mindez néhány napba, a Szerbia Magyarul csapata helyi szervezőként magyar nyelvű városnézésekkel, tematikus programokkal, csapatépítő élményekkel, study tourokkal és komplett belgrádi programok összeállításával segít.

Még több szuper úti cél a régióban: