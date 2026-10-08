7 kihagyhatatlan látnivaló és élmény Egerben, ami a Bükkalja városába csábít idén ősszel

Egernél jobb szezonális úti célt keresve sem találhatnánk: a barokk belváros, a szüreti programkavalkád, a gyönyörű templomok és a rejtett kincsek mindegyike őszi kirándulásra csábít.

Egri vár

A város legikonikusabb nevezetessége, az egri vár nem csupán a történelem és a regény szerelmeseinek kihagyhatatlan program, hiszen a Vármúzeum a környék régészeti, néprajzi, valamint képző- és iparművészeti jellegzetességeit is körbejárja. A szezonban az október elején megnyíló A szőlőművelés öröksége című kiállítást is elcsíphetitek, ami az Egri Bikavérről, a bortermesztésről és a város pincerendszeréről mesél a látogatóknak.

3300 Eger, Vár 1. | Weboldal

Minaret

Eger szűk utcáinak ölelésében bukkanhattok rá a város magányosan álló, 40 méter magas minaretjére. Az 1596 körül épült torony csak 1896-ban kapta meg jellegzetes csúcsát. A tériszonyt hírből sem ismerők jegyvásárlás után mehetnek fel az épület tetejére, ahová egy elképesztően szűk kapaszkodó és 98 lépcsőfok vezet. A látványért azonban egészen biztos megéri felmászni, hiszen innen az egész várost belátni.

3300 Eger, Knézich Károly utca 1. | Weboldal

Egri Bazilika

Hazánk második legnagyobb temploma, az egri Bazilika annak építtetőjéről, a Pyrker János érsekről elnevezett téren magasodik. A város egyházi központja eredetileg a várban kapott volna helyet, ám az a török ostrom idején nagyrészt megsemmisült. A bazilika így végül Hild József tervei alapján, klasszicista stílusban épült meg 1831 és 1836 között. A templomot ingyenesen látogathatjátok, belépővel pedig a tornyokat és az altemplomot is megnézhetitek.

3300 Eger, Pyrker János tér 1. | Weboldal

Egri Érseki Palota

A város főutcáján andalogva hamar az Egri Érseki Palota előtt találhatjátok magatokat. A hófehér épületet nem csak kívülről érdemes megcsodálni, hiszen a látogatóközpont egyháztörténeti kiállításokkal, tárlatvezetésekkel, valamint interaktív játékokkal is várja az érdeklődőket. Eger legkülönlegesebb látványosságát viszont ne a palotában, hanem azalatt keressétek: itt bújik meg ugyanis a város pincerendszerének bejárata. A közelben található Érsekkertet szintén érdemes felkeresni egy hangulatos, őszi kirándulás alkalmával.

3300 Eger, Széchenyi István utca 3. | Weboldal

Csillagvizsgáló és Tudományos Élményközpont

Hasonlóan felejthetetlen élményeket kínál az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem falai között található csillagvizsgáló. A rendhagyó helyszín ne ijesszen meg titeket, hiszen jegyvásárlás ellenében ti is megcsodálhatjátok az 1776 óta működő csillagásztornyot, a városról élő képet vetítő camera obscurát és az Optikatörténeti kiállítást. Gyerekekkel a Tudományos Játszóház és a Jedlik Ányos Experimentárium is kihagyhatatlan program!

3300 Eger, Eszterházy tér 1. | Weboldal

Szépasszony-völgy

Őszi kirándulás alkalmával bakancslistára illő program a városközponttól csupán egy karnyújtásnyira fekvő Szépasszony-völgy felfedezése. Eger borvidéke valóban páratlan gasztronómiai élményeket kínál az ital szerelmeseinek: a hangulatos pincesoron jobbnál jobb nedűkkel ismerhetitek meg a borvidék ízeit, miközben első kézből tudhattok meg érdekességeket a borászoktól.

3300 Eger, Szépasszony-völgy | Facebook

Egri Termálfürdő

Ha egy kicsit átfagytok a városnézés közben és szívesen felmelegednétek egy kellemes termálvízben, látogassatok el a központtól csupán pár perces sétára található Egri Termálfürdőbe. Az őszi nyitvatartás során ugyan a külső medencék téli álomba szenderülnek, a benti térben így is rengeteg lehetőség közül választhattok, az élménymedencétől kezdve a 34-37 fokos termálfürdőig. Mindezek mellett a strand közvetlen átjárási lehetőséggel is rendelkezik az autentikus török hangulatot idéző Török Fürdőbe, amely wellness- és gyógyászati szolgáltatásokat is nyújt a látogatóknak.

3300 Eger, Petőfi tér 7. | Weboldal

Ha a Dunántúl Athénja felé vennétek az irányt: